Сможет ли Латвия зацепиться за место в плей-офф?

В матче группы А чемпионата мира сборная Венгрии сыграет против сборной Латвии. Игра пройдет в швейцарском Цюрихе на «Свисс Лайф Арене» 26 мая, начало — в 13:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Венгрия — Латвия с коэффициентом для ставки за 2.15.

Венгрия

Турнирная таблица: Сборная Венгрии лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, расположившись с 3 набранными очками на 7-м месте в группе А.

Последние матчи: Венгры потеряли все шансы на проход в четвертьфинал ЧМ-2026 после поражения в поединке против США (3:7).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Хоккеисты Дона Макадама потерпели поражение в третьем матче подряд, помимо встречи с американцами сборная Венгрии проиграла Швейцарии (0:9) и Германии (2:6).

Латвия

Турнирная таблица: Латвийцы продолжают борьбу за путёвку в плей-офф чемпионата мира. За тур до окончания группового этапа сборная Латвии занимает 4-е место, набрав 9 очков.

Последние матчи: В шестом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Латвии нанесла крупное поражение Великобритании (6:0). В составе победителей по шайбе забросили Ренарс Крастенбергс, Мартиньш Дзиеркалс, Денис Смирновс, Рудольф Балцерс, Эдуардс Тралмакс и Харальд Эгле.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В матчах чемпионата мира Латвия одержала победы над США (4:2), Германией (2:0) и потерпела поражения в играх против Финляндии (1:7), Австрии (1:3) и Швейцарии (2:4).

Статистика для ставок

Венгрия занимает 7-е место в группе А ЧМ-2026

Латвия занимает 4-е место в группе А ЧМ-2026

На Олимпийских играх-2021 Латвия разгромила Венгрию (9:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Латвии оценивается букмекерами в 1.16, ничья — в 9.00, а победа Венгрии — в 13.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

Прогноз: Латвия и Венгрия встречались между собой три раза и во всех матчах победителями выходили латвийские хоккеисты. Ожидаем, что и в этот раз потенциальный участник плей-офф ЧМ-2026 сможет одержать верх над венграми.

Ставка: Фора Латвии (-3) с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча. Латвия в среднем за матч забивает по 3 шайбы, Венгрия — по 2 гола.

Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.92.