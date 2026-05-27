прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.83

В матче четвертьфинала чемпионата мира Канада встретится с США. Игра пройдет на «Би-Си-Эф-Арене» 28 мая. Начало матча — в 17:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Канада — США с коэффициентом для ставки за 1.83.

Канада

Путь к плей-офф: По итогам семи туров Канада стала лидером группы В, набрав 20 очков и на 5 зачетных баллов опередив 2-ю Чехию.

Последние матчи: В первом туре Канада одержала эпичную победу над сборной Швеции (5:3), после чего учинила расправу над Италией (6:0) и Данией (5:1).

Не без проблем команда Миши Донскова разобралась с Норвегией (6:5, от), тогда как в ряде следующих матчей поочередно разобралась со Словенией (3:1), Словакией (5:1) и Чехией (3:2).

Не сыграют: У Канады потерь нет.

Состояние команды: На турнир в Швейцарию сборная Канады приехала исключительно за золотом. Команда Миши Донскова намерена реабилитироваться за последние международные неудачи.

Состав «кленовых листьев» обладает глубокой вариативностью атакующих исполнителей, которые обеспечивают баланс молодости и опыта. Связка Кросби — Селебрини остается одной из самых опасных на этом чемпионате мира.

США

Путь к плей-офф: В семи турах группового этапа американцы набрали 11 очков и расположились на 4-м месте в таблице, на 1 зачетный балл опередив 5-ю Германию.

Последние матчи: В дебютной встрече на ЧМ-2026 сборная США уступила Швейцарии (1:3), после чего переехала Великобританию (5:1) и сгорела Финляндии (2:6).

Важнейшие очки Штаты отвоевали у Германии (4:3, бул.), а в пятом туре проиграли Латвии (2:4). В остальных матчах команда Дона Гранато разбила Венгрию (7:3) и Австрию (4:1).

Не сыграют: У США потери отсутствуют.

Состояние команды: На общей стадии чемпионата мира США выглядели безобразно. На фоне крупных побед над явными андердогами «звездно-полосатые» провалили все так называемые «большие» матчи.

Одной из главных проблем американцев стала игра в обороне. В семи встречах команда Гранато пропустила 21 шайбу, что является худшим показателем среди представителей топ-4 в группе А.

Статистика для ставок

Канада никому не проигрывает на протяжении 9 матчей кряду

США обыграли Канаду в 3 личных встречах из 5 последних

В 3 личных встречах из 4 последних была установлена ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.40, ничья — в 5.90, а победа США — в 6.46.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

Прогноз: При более скромном соревновательном антураже, Канада желает взять реванш за провал на Олимпиаде. К личной встрече «кленовые» подходят в отличной форме и едва ли оставят неказистым американцам шансы на выход в полуфинал.

Ставка: Канада победит с форой -2 за 1.83.

Прогноз: Провалы в обороне стали регулярной проблемой сборной США на групповом этапе. Канада тем временем обладает широким атакующим арсеналом, который, несомненно, пожелает продемонстрировать в принципиальной игре.

Ставка: Индивидуальный тотал Канады больше 4 за 2.00.