В матче четвертьфинала чемпионата мира Швейцария встретится со Швецией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 28 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Швейцария — Швеция с коэффициентом для ставки за 2.03.

Швейцария

Путь к плей-офф: Швейцария утвердилась в статусе лидера группы А с 21 очком по итогам семи туров. На 3 балла хозяева ЧМ обогнали 2-ю Финляндию.

Последние матчи: В первой игре на чемпионате мира при своих трибунах Швейцария разобралась с США (3:1), после чего взяла верх над Латвией (4:2), сокрушила Австрию (9:0) и прибила Великобританию (4:1).

Еще одну разгромную победу команда Яна Кадьо установила в матче против Венгрии (9:0), тогда как в центральной встрече последнего тура швейцарцы переиграли Финляндию (4:2).

Не сыграют: У Швейцарии потери отсутствуют.

Состояние команды: На домашний турнир Швейцария собрала боевой состав из доступных на данное время игроков в надежде на третий за три года финал и золото после двух поражений.

В семи играх стартового отрезка команда Яна Кадьо показала лучшую на две группы результативность — 39 голов и добилась максимального числа побед, пропуская в среднем за матч один гол.

Швеция

Путь к плей-офф: Шведы завершили групповой этап на 4-м месте с 12 очками на счету, на 1 турнирный пункт опередив сборную Словакии.

Последние матчи: На старте общего раунда Швеция уступила Канаде (3:5), уничтожила Данию (6:2) и не смогла справиться с Чехией (3:4).

Уверенно по результату команда Сэма Халлама закончила матчи против Словении (6:0) и Италии (3:0), но следом провалила встречу с Норвегией (2:3). Путевку в 1/4 финала «три короны» вырвали в очном противостоянии со Словакией (4:2).

Не сыграют: У Швеции потери отсутствуют.

Состояние команды: Пока на этом чемпионате мира молодая сборная Швеции не впечатляет. Команда имеет достаточно структурных уязвимостей и не выглядит готовой к борьбе на топ-уровне.

В плей-офф коллектив Сэма Халлама пробился буквально на флажке общего этапа, уступив ранее всем представителям лидерского трио группы А.

Статистика для ставок

Швейцария не проигрывает на протяжении 8 последних матчей кряду

Швейцария забивала 4 шайбы или более в 6 последних матчах

Швеция обыграла Швейцарию в 5 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.76, ничья — в 4.49, а победа Швеции — в 4.09.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.63.

Прогноз: Швеция может сколько угодно обыгрывать Швейцарию в Евротуре, но чемпионат мира — это отдельная история, тем более на территории команды Яна Кадьо, которая находится в исключительной форме.

Ставка: Швейцария победит с форой -1 за 2.03.

Прогноз: По ходу общего этапа Швейцария демонстрировала объемную и эффективную игру в атаке, что для Швеции может стать ключевой проблемой, учитывая регулярные ее провалы в обороне.

Ставка: Индивидуальный тотал Швейцарии больше 3 за 1.85.