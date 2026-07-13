13 июля в рамках 1-го тура Первой лиги сыграют «Челябинск» и «СКА-Хабаровск». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.76.
«Челябинск»
Перед матчем: «Челябинск» в прошлом сезоне Первой лиги занял десятое место, набрав 44 очка за 34 тура.
Последние матчи: В последнем матче перед стартом сезона челябинцы разошлись миром с «Торпедо» из Миасса — 2:2.
До того команда дважды играла против «Урала», ни разу не выиграв своих соседей — поражение (0:3) и ничья (1:1).
Состояние команды: В минувшем сезоне челябинский клуб дебютировал в Первой лиге и проявили себя неплохо, особенно в первом круге.
Товарищеские встречи у коллектива из Южного Урала выдались не лучшим образом, но подготовку команды лучше все-таки судить по старту сезона.
«СКА-Хабаровск»
Перед матчем: «СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне Первой лиги занял двенадцатое место, набрав 42 балла за 34 тура.
Последние матчи: В последней товарищеской встрече хабаровчане разошлись миром с «Велесом» — 2:2.
До того «армейцы» потерпели поражение от «Сочи» со счетом 2:4.
Состояние команды: Прошлый сезон клуб из Хабаровска не лучшим образом провел, чередуя удачные серии с неудачными.
Команда сыграла только два «товарняка», по которым уж точно непросто судить о состоянии команды перед стартом сезона.
Статистика для ставок
- «СКА-Хабаровск» не проигрывал в трех последних матчах Первой лиги
- «Челябинск» не побеждал в пяти последних встречах, включая заключительные две игры минувшего сезона
- В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью друг против друга — 1:1 в Хабаровске и 2:2 в Челябинске
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Челябинск» фаворитом с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.10, а победа «СКА-Хабаровска» — в 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.96 и 1.76.
Прогноз: Команды подходят к сезону не в самых оптимальных кондициях и дабы их замаскировать, стоит ожидать малого количества голов.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.76.
Прогноз: Также можно поставить на то, что команды не выявят победителя.
Ставка: Ничья за 3.10