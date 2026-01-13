Автор ESPN Грэм Хантер объясняет, почему отставка Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского «Реала» не исправит ситуацию, а лишь законсервирует системные ошибки руководства «Королевского клуба».

Итак, свершилось. Хаби Алонсо стал уже десятым постоянным главным тренером за более чем 21 год президентства Флорентино Переса, которого уволили, не дав проработать и года.

Казалось, Алонсо успокоил шторм, бушевавший вокруг него с самой осени. Но тут он совершил самый страшный грех из «Кодекса запретов» для тренеров на «Бернабеу» — проиграл «Барселоне» в матче, где на кону стоял трофей. Именно это стоило ему работы.

Окружение Алонсо наверняка будет с горечью вспоминать последние минуты воскресного финала Суперкубка Испании. Особенно те моменты, когда Альваро Каррерас и Рауль Асенсио упустили убойные шансы сравнять счет на последних минутах.

Алонсо ушел, оставив команду всего в четырех очках от лидера Ла Лиги, уверенно идущей в топ-8 Лиги чемпионов и перед нервным выездным матчем Кубка Испании против «Альбасете».

Оглядываясь назад, можно сказать, что Алонсо был «приговорен» за совокупность нарушений. По крайней мере, в глазах Переса — единственного человека, чье мнение имеет вес, когда решается судьба тренера.

Первое: удар по публичной репутации Алонсо и авторитету клуба. Вспомним октябрьское Эль-Класико, когда Алонсо заменил Винисиуса Жуниора. Бразилец взорвался от ярости, проявив открытое неуважение к тренеру. Даже несмотря на победу, все заголовки были посвящены выходке игрока, который кричал в ночное небо: «Вот почему я уйду из этой команды! Вот почему я ухожу! ».

Перес хочет продлить контракт с Винисиусом любой ценой. И хотя Алонсо явно наладил отношения с бразильцем (в воскресенье Винисиус провел лучший матч и забил лучший гол с момента ухода Карло Анчелотти), стало ясно: в глазах Переса авторитету тренера был нанесен непоправимый урон.

Второе: поражение от «Барселоны» в крупном финале, по всей видимости, остается серьезным преступлением.

Напомню, всего пять недель назад я писал в этой же колонке: «Если 44-летний тренер, который выиграл всё как игрок, а затем сотворил историю, впервые сделав "Байер" чемпионом Бундеслиги, сможет пройти "Атлетико" в полуфинале Суперкубка и обыграть "Барселону" или "Атлетик" в финале — его наконец оставят в покое до конца сезона. Но вернуться домой без трофея? Алонсо почти наверняка будет уволен».

Третье: когда «Мадрид» начал показывать беззубый футбол, теряя очки в матчах с «Райо Вальекано», «Эльче» и «Жироной», а затем последовательно проиграл дома «Манчестер Сити» и «Сельте», клуб и пресса объявили настоящую охоту на ведьм. Все искали виноватого. Справедливо это или нет (я твердо убежден, что «нет»), но приговор вынесли именно тренеру, а не президенту или игрокам.

Четвертое: Нужно признать, что Алонсо не умел «играть по правилам». Умение выстраивать отношения с «верхами» — ключевой навык для тренера топ-клуба. Это имеет значение в любом топ-клубе, но особенно важно, когда твой непосредственный босс — неподконтрольный никому Флорентино Перес.

Всю свою жизнь — будь то в роли сына отличного игрока Перико Алонсо; воспитанника «Реал Сосьедад»; блистательного игрока «Ливерпуля», «Реала», «Баварии» и сборной Испании; или творца истории, приведшего «Байер» к лучшему сезону в их истории — Хаби Алонсо всегда был большой личностью.

Его боготворили, уважали, считали ультра-талантливым, поддерживали и чествовали. Он был в статусе небожителя. Не верьте мне на слово, просто вспомните, как к нему относятся в Испании (чемпион Европы и мира), в «Ливерпуле» (герой величайшего матча в их истории), в «Сосьедаде» (свой парень, добившийся успеха). Вспомните его роль «лейтенанта» у Моуринью в «Мадриде» и ключевого звена в построениях Гвардиолы в «Баварии». Ему просто никогда не нужно было ни перед кем кланяться. Никогда.

Но в «Реале» всё иначе. Поэтому, когда его друг и ментор Пеп Гвардиола употребил грубое выражение в поддержку Алонсо перед победой «Ман Сити» на «Бернабеу» в декабре, это было воспринято очень болезненно. Особенно после того, как журналисты вытянули из Алонсо ответ, в котором он, казалось, согласился с намеками каталонца по поводу своих отношений с Пересом.

До самого недавнего времени Алонсо, никогда не опускаясь до грубости, держался отстраненно и холодно с местной прессой — прожженными репортерами, многие из которых, скажем так, лояльны Пересу и появляются на базе шесть раз в неделю. Хаби сменил тактику, только когда понял, что борется за сохранение своего поста: начал давать развернутые ответы, шутить, стал более открытым. И это начало работать. Но он вступил в эту игру слишком поздно.

Чрезвычайно показательный момент случился в воскресенье в Джидде. Алонсо предложил своим игрокам устроить чемпионский коридор для победителей из «Барселоны» (как команда Ханси Флика сделала для них, когда «Реал» шел за медалями проигравших). Но тут вмешался Килиан Мбаппе. Он фактически узурпировал власть, жесткими жестами показав команде, что последнее слово за ним, а не за Алонсо, и что они ни за что не выстроятся в две шеренги, чтобы чествовать победителей Суперкубка.

Это была очень, очень разрушительная сцена для имиджа тренера.

Что шокирует больше всего, так это реакция испанских спортивных медиа. Весь ноябрь и декабрь они старательно готовили почву для отставки Алонсо, но само событие застало их врасплох.

Даже показывая весьма посредственную игру в победных матчах против «Севильи», «Бетиса» и «Атлетико», игроки «Реала» явно бились за своего тренера. Результаты все-таки улучшались. Команда выглядела так, будто вот-вот уверенно закрепится в топ-8 Лиги чемпионов, имея впереди два проходных матча в этом месяце.

Утренние заголовки Marca гласили: «Хаби возрождает стиль Моуринью» и «Какой промах Каррераса на 95-й минуте! ». Ни слова упрека в адрес тренера. Их знаменитый колумнист Альфредо Реланьо констатировал: «Хаби Алонсо проиграл финал, но спас свое положение». Даже гораздо более агрессивная, про-пересовская газета Diario AS вышла с заголовком «Только Рафинья был лучше Мадрида», а ярый мадридиста Томас Ронсеро в своей колонке написал: «Тебя не в чем упрекнуть».

На мой взгляд, один из главных индикаторов настроения этого уникального, противоречивого, но невероятно успешного президента-миллиардера — это название стадиона. И Алонсо стоило бы обратить на это больше внимания.

Долгое время арена называлась «Сантьяго Бернабеу» — в честь человека, которого считали величайшим лидером в истории клуба.

Но все чаще, даже в официальных речах, его называют просто «Бернабеу». Это изменение, как мне кажется, предвещает постепенный, стратегический и корпоративный сдвиг: Перес движется к вершине пьедестала президентов всех времен.

Этому 78-летнему человеку уже мало статуса Primus inter pares («первый среди равных»). Он хочет остаться в истории как величайший. Его дорогостоящая и пока не вполне успешная реконструкция стадиона должна была стать «жемчужиной в короне», но по ряду причин не выстрелила так мощно, как он ожидал. Думаю, за пару месяцев до своего 79-летия он чувствует, что время летит, и терять его нельзя.

Пересу нужны новые победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Он хочет реже видеть, как «Барселона» поднимает трофеи, и слышать меньше свиста на своей величественной домашней арене. Он грезит созданием Европейской Суперлиги. И прямо сейчас слишком многие из этих желаний натыкаются на препятствия.

Нужно признать неоспоримый факт: те девять тренеров, которых он увольнял спустя всего несколько месяцев после назначения, обычно уступали место более успешным и славным эпохам. Клуб начинал штамповать еврокубковые трофеи и домашние титулы, а лучшие игроки мира сами стремились переехать в Мадрид.

Но в этот раз, на мой взгляд, президент Перес обвинил не того человека и проигнорировал реальные проблемы. Передав бразды правления Альваро Арбелоа, он своим увольнением Алонсо лишь законсервировал недостатки, а не исправил их. Впрочем, Пересу плевать на это мнение. В прошлом его «неумолимая сила» сносила любые, казалось бы, «неподвижные препятствия». Сработает ли это сейчас? Я не уверен.

Не судьба, Хаби. Ты виноват в этой ситуации лишь отчасти. Но, как ты сам всегда говорил: «Реал Мадрид» — это другое. «Реал Мадрид» уникален. Удачи тебе во всем, что будет дальше.