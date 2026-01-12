Авторитетное испанское издание Marca объясняет, почему Хаби Алонсо покинул пост главного тренера мадридского «Реала».

Финальный матч Суперкубка Испании против «Барселоны» стал последним для Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского «Реала». Уже на следующий день после поражения от своего главного конкурента «Королевский клуб» объявил о расторжении контракта с баскским специалистом.

Алонсо продержался в Мадриде всего лишь семь месяцев. К середине сезона в клубе окончательно убедились, что команде нужен новый тренер.

Ниже — пять причин, почему у Алонсо не получилось в «Реале».

Переломный момент

К отставке Алонсо привели как спортивные, так и неспортивные причины, если ко вторым можно отнести управление раздевалкой.

Очевидно, что главное — это результаты. «Реал» не выиграл Клубный чемпионат мира (несмотря на хорошую игру в целом) из-за нелепого поражения в полуфинале от «Пари Сен-Жермен».

Несмотря на это, проект казался здоровым: в команде уже была видна рука нового тренера. Особенно это касается высокого прессинга.

Правда, этот компонент игры таинственным образом исчез после разгромного поражения от «Атлетико» (2:5) на «Метрополитано». Это было первое поражение в сезоне, после которого всё пошло совсем не так. И в итоге стало фатальным.

Ни малейших намеков на зрелищный футбол

Обещанный рок-н-ролл так и не зазвучал. Команда почти всегда выглядела лишенной бодрости и энергии, что вызвало подозрения в качестве физической подготовки.

Команда столкнулась с теми же трудностями, что и при Карло Анчелотти. «Реал» каждый раз упирался в низкий блок обороны соперника.

А знаменитый прессинг, который должен был стать визитной карточкой команды, был едва заметен. Он проскальзывал лишь эпизодически в некоторых матчах — например, в игре Ла Лиги против «Барселоны» на «Бернабеу».

Но это был лишь оазис в пустыне команды, которая не излучала обещанного электричества и с каждым матчем всё больше напоминала «Мадрид» Анчелотти образца прошлого сезона.

Пустота в центре поля

Однако не стоит винить тренера во всех бедах. Хаби просил усилить полузащиту, но клуб решил сделать по-своему.

«Реал» инвестировал 60 миллионов евро в аргентинского вундеркинда Франко Мастантуоно, практически ту же сумму, за которую «Арсенал» выкупил у «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

Уход Луки Модрича оставил полузащиту «Мадрида» сиротой без «тонких» ног. Клуб проигнорировал рекомендации тренера и желание самого игрока.

У Орельена Чуамени, Эдуардо Камавинга или Феде Вальверде много добродетелей, но среди них нет того, кто умеет задавать темп или дирижировать в позиционных атаках. Только Джуд Беллингем обладает этими качествами, но он играл на стольких позициях, что, кажется, уже сам не понимает, на какой из них ему комфортнее.

Имидж клуба-карлика

Неспособность выходить из обороны через пас достигла критической точки в Суперкубке Испании.

В матче против «Атлетико» Тибо Куртуа сделал почти 40 длинных выносов, чтобы избежать прессинга «матрасников». «Реал» надеялся, что Гонсало Гарсия или Беллингем будут цепляться за мяч возле чужой штрафной.

Образ маленькой команды, лишенной ресурсов и смелости, лишь слегка сгладился в финале, где длинный пас снова был главным аргументом команды в атаке.

В «Мадриде» важно не только что (результат), но и как. В Джидде имидж клуба-карлика стал последней каплей для Хаби, чьи дела к тому моменту и так были плохи.

Конфликт с Винисиусом

На самом деле, критика в адрес Алонсо начала просачиваться почти с самого начала. Он — тренер-интервент (активно вмешивающийся в процесс), уделяющий особое внимание тактическим деталям, видеоразборам и тактической доске. Это то, что многие игроки «Реала» так и не смогли принять после гораздо более расслабленного стиля Анчелотти.

Трещины появились довольно быстро, достаточно вспомнить замены Винисиуса в первых матчах сезона. Ситуация взорвалась во время Эль-Класико, когда бразильца снова заменили, и он продемонстрировал свое несогласие на глазах у 80 тысяч зрителей на «Бернабеу» и сотен миллионов телезрителей.

Клуб занял позицию стороннего наблюдателя и оставил решение вопроса в руках Алонсо, не став применять санкции к игроку. Кризис так и не был разрешен, и отношения между бразильцем и баском, которые никогда не были гладкими, были окончательно испорчены. Но Винисиус был не одинок в группе критиков.

Раскол в раздевалке стал еще одним фактором, который в итоге привел к увольнению Алонсо. Его также критиковали за то, что он перестал доверять молодым игрокам, в том числе Арде Гюлеру и Мастантуоно, убрав их из состава, когда результаты пошли на спад. Это привело к окончательному краху.