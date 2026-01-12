Финал Суперкубка Испании в Джидде сложился из разных жанров. Сначала «Реал» долго сидел низко и ждал ошибку, потом «Барселона» нашла коридор за спиной мадридской обороны, дальше игра сорвалась в каскад нелепостей и шедевров, а заканчивалось всё красной карточкой, двумя шансами «Реала» уже в компенсированное время и двумя большими спасениями Жоана Гарсии.

Результат матча Барселона Барселона 3:2 Реал Мадрид Мадрид 1:0 Рафаэл Диас 36' 1:1 Винисиус Жуниор 45+2' 2:1 Роберт Левандовски 45+4' 2:2 Гонсало Гарсия 45+6' 3:2 Рафаэл Диас 73' Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Эрик Гарсия ( Маркус Рашфорд 83' ), Алекс Бальде, Френки де Йонг, Фермин Лопес ( Ферран Торрес 66' ), Педри, Ламин Ямаль ( Рональд Араухо 90' ), Рафаэл Диас ( Жерар Мартин 83' ), Роберт Левандовски ( Даниэль Ольмо 66' ) Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга ( Франко Мастантуоно 82' ), Джуд Беллингхэм, Федерико Вальверде ( Арда Гюлер 68' ), Орельен Чуаэми, Гонсало Гарсия ( Давид Алаба 76' ), Винисиус Жуниор ( Даниель Себальос 82' ), Родриго, Дин Хейзен ( Килиан Мбаппе 76' ), Alvaro Fernandez Carreras Жёлтые карточки: Эрик Гарсия 57', Педри 86' — Федерико Вальверде 57', Рауль Асенсио 57', Alvaro Fernandez Carreras 82' Красная карточка: Френки де Йонг 90+1' (Барселона)

Статистика матча 7 Удары в створ 10 5 Удары мимо 2 68 Владение мячом 32 5 Угловые удары 6 1 Офсайды 0 18 Фолы 12

Первые полчаса прошли почти без полноценного ритма. «Реал» Хаби Алонсо был предельно осторожен, команда садилась глубоко, это даже выглядело в стиле Моуринью — с идеей отдать инициативу и ударить на пространстве. По цифрам владения «Реал» закончил матч с 32 процентами, и это уже многое объясняет про стартовую установку. До «водопоя» на 30-й минуте «Барселона» действительно не создала много явного, при этом у мадридцев было две хорошие возможности именно в логике контратак. Сначала Винисиус пробил во вратаря, затем Гонсало Гарсия почти точно повторил момент. В обоих случаях кипер «Барсы» Жоан Гарсия справился без паники, отбил комфортные, но важные мячи, потому что при таком сценарии ранний гол меняет всё.

Перелом пришёл сразу после того, как игра впервые «разжалась». На 35-й минуте Рафинья не попал из отличной позиции — и это было похоже на типичный эпизод финала, который потом вспоминают как «а что, если».

Но «Барса» не растянула разочарование, через несколько минут Рафинья исправился. Фермин Лопес отдал ему проникающий пас, бразилец ушёл за спину Раулю Асенсио и низом пробил в дальний — так, что Куртуа оставалось только развести руками. 1:0, и к этому моменту уже было ощущение, что «Барселона» наконец нашла точку, где оборона «Реала» не успевает перестраиваться.

Рафинья globallookpress.com

Самая странная пятиминутка в истории «Класико»

То, чем закончился первый тайм, сложно пересказать без ощущения, что это кто-то выдумал и пустил в эфир финала Суперкубка. Сначала в компенсированное время «Реал» сравнял за счёт индивидуального эпизода Винисиуса. Контратака началась с Гонсало, который перевёл мяч на фланг, а дальше Винисиус сделал то, что обычно либо не получается, либо выглядит слишком дерзко для финала. Бразилец протащил мяч от центра поля, обыграл по пути трёх игроков «Барселоны», у штрафной пробросил между ног Кунде, затем проскочил мимо Кубарси и пробил мимо Жоана Гарсии в дальний. Важно, что это был его первый гол за «Реал» за 17 матчей — серия тянулась с октября, и по реакции видно, насколько важен для вингера был такой эмоциональный выплеск.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

У «Барселоны» на ответ буквально не оставалось времени, но «Реал» после рестарта потерял концентрацию. Педри спокойно протащил мяч без давления и нашёл Левандовского, который оказался один между Хёйсеном и Чуамени. Куртуа выбежал сокращать угол, но Левандовский сыграл на инстинкте форварда и лёгким касанием перебросил вратаря. 2:1 — и казалось, что вот теперь пауза, перерыв, можно выдохнуть.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Не тут-то было. «Реал» успел получить ещё одну атаку — угловой. Родриго подал, Хёйсен выиграл верх и попал в перекладину, а Гонсало Гарсия, уже падая после контакта с Педри, ухитрился протолкнуть мяч в сторону ворот. Мяч ударился о перекладину ещё раз и всё-таки «упал» внутрь — 2:2. Конечно, «Барселона» активно возмущалась, потому что последний стандарт случился сильно позже добавленных минут, но факт остался. Тайм, который полчаса был почти беззвучным, закончился тремя голами в добавленное к одному тайму время. В истории «Эль-Класико» такого не было никогда.

Гонсало Гарсия globallookpress.com

Больше нервов — и «случайный» гол Рафиньи

Старт второй половины продолжил то же переходное состояние. И «Барса», и «Реал» меньше задерживались в середине, больше искали пространство в атаке. Винисиус был наиболее заметным у мадридцев, на 52-й он заставил Жоана Гарсию спасать, а на 63-й придумал атаку, после которой вывел на удар Родриго — снова вмешался вратарь «Барселоны». Это был лучший матч Винисиуса за несколько месяцев, он не просто «бежал», а постоянно выбирал момент, где можно ускорить или обострить атаку.

Параллельно матч набирал жёсткость. «Реалу» откровенно многое сходило с рук, а Рауль Асенсио был очень близок к удалению за грубый удар по ногам Педри у центра поля. Покажи судья красную — и матч бы качнулся в пользу «Барселоны» сильно раньше забитого мяча.

«Барселона» — «Реал» globallookpress.com

Ну а главный момент матча для каталонцев пришёл на 73-й минуте и тоже получился с оттенком хаоса. Перед этим Флик пытался вернуть команде контроль заменами, на поле появились Дани Ольмо и Ферран Торрес, и именно они участвовали в розыгрыше, который довели до удара Рафиньи с линии штрафной.

Сам удар был обычным и даже плохим, Рафинья поскользнулся в момент исполнения, а мяч сильно изменил траекторию после касания Асенсио. Этот рикошет и обманул Куртуа — 3:2, очень обидно для команды Алонсо. Но как ни крути, в итоге именно Рафинья выиграл «бразильскую дуэль» вечера. У него дубль в финале, а в полуфинале у него тоже были два мяча в избиении «Атлетика». Показательно, что бразилец регулярно сияет в Суперкубке, год назад он же был MVP финала с «Реалом», тогда Рафинья оформил два гола и ассист.

Рафинья globallookpress.com

Выход Мбаппе, красная де Йонга и два спасения Жоана Гарсии

После третьего гола «Реал» добавил риска и с точки зрения игры, и с точки зрения травм: на поле вышел Килиан Мбаппе. В каком-то смысле это было похоже на отчаяние, потому что Мбаппе явно не был готов на сто процентов, а чёткого плана его использования не просматривалось, но сам факт выхода усилил нерв матча.

Развязка стала ещё резче на последней минуте основного времени, когда Френки де Йонг получил прямую красную за подкат как раз против Мбаппе. «Барселона» осталась вдесятером, и последние минуты превратились в одну длинную попытку «Реала» дотянуться до 3:3 и серии пенальти.

Шансы были — и очень явные. Уже в компенсированное время Альваро Каррерас пробил с 11 метров прямо во вратаря, а затем Рауль Асенсио тоже не сумел переиграть Жоана Гарсию ударом головой. Когда Гарсия рухнул на газон с мячом после удара, стало ясно, что «Барселона» выстояла, а финальный свисток вот-вот прозвучит.

Жоан Гарсия с трофеем globallookpress.com

Что это означает для обоих

«Барселона» забрала первый трофей сезона и второй подряд Суперкубок, ну и, конечно, получила право ставить себя выше «Реала» до следующего «Класико». При этом, очевидно, победа не выглядит спокойной. Игра могла уйти в любую сторону, и результат решили детали — рикошет, две не реализованные возможности «Реала» на 95–96-й, и то, как «Барса» выдержала концовку в меньшинстве.

Для Алонсо это поражение не выглядит приговором именно по качеству сопротивления. «Реал» бился, был в одном ударе от 3:3 и избежал разгрома, которого в клубе опасались. Но в то же время вопросы к игре остаются: сверхоборонительная установка (32 процента владения), спорная замена Гонсало Гарсии, после которого «Реал» почти перестал бить по воротам, и общая зависимость от эпизодов, а не от контроля.