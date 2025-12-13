The Athletic рассказывает, почему увольнение Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского «Реала» не станет сенсацией.

Даже по меркам мадридского «Реала» эта неделя выдалась исключительно драматичной.

Напряжение и хаос вокруг фигуры Хаби Алонсо достигли апогея после неприятного домашнего поражения от «Сельты» (0:2) в Ла Лиге.

Будущее главного тренера «Реала» оказалось под большим вопросом на фоне ужасной серии результатов, из-за которой команда отстает от «Барселоны» уже на четыре очка.

Алонсо был буквально в шаге от увольнения, но получил небольшую отсрочку после матча с «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу», итогом которого стало еще одно болезненное поражение, но здесь команда хотя бы проявила характер.

По данным СМИ, невнятная игра и неудачный результат в матче против «Алавеса» в эти выходные могут окончательно привести к отставке Алонсо.

Многим может показаться странным, что президент «Реала» Флорентино Перес всерьез раздумывает об увольнении Алонсо, которого он назначил в мае этого года.

Став преемником Карло Анчелотти, 44-летний специалист сразу взялся за внедрение более современного тактического подхода. Руководство «Мадрида» поддержало его стремление навязать команде больше дисциплины и структурности.

Некоторые высокопоставленные лица в клубе полагали, что его методы управления действительно необходимы, учитывая сегодняшние футбольные реалии.

Казалось, всё работает отлично, когда 26 октября «Реал» обыграл дома «Барсу» (2:1) и оторвался от конкурента на пять очков. К следующим выходным на счету «сливочных» было 14 побед в 15 матчах во всех турнирах.

Но затем всё начало разваливаться, причем удивительно быстро.

Вскоре после победы над «Барсой» появилась информация, что несколько ведущих игроков недовольны требовательным стилем управления Алонсо. На фоне этих волнений «Мадрид» выдал серию всего из двух побед в восьми матчах, в которых с трудом просматривалась интенсивность и самоотдача, которых постоянно требует тренер.

Серия «Реала» из одной победы в пяти матчах в Ла Лиге позволила «Барселоне» уйти в отрыв на четыре очка, а поражение от «Ман Сити» в среду ставит под угрозу шансы команды на прямую путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Обстановка на «Бернабеу» накалена до предела. А в прошлом Перес уже не раз доказывал, что умеет действовать решительно.

Уроки прошлого и ДНК клуба

Рафаэль Бенитес был назначен главным тренером «Реала» летом 2015 года, но уже в январе 2016-го был уволен. Команда шла на третьем месте в Ла Лиге, отставая от лидера всего на четыре очка, однако его авторитет был непоправимо подорван после ноябрьского разгромного поражения от «Барселоны» на «Бернабеу» со счетом 0:4.

Решение Переса быстро оправдало себя. Пост главного тренера занял Зинедин Зидан, и, несмотря на то, что бывший «галактикос» никогда ранее не работал с командой высшего дивизиона, он в итоге привел «Мадрид» к трем подряд победам в Лиге чемпионов (с 2016 по 2018 год), прежде чем загадочно покинул свой пост.

Его сменщик, Юлен Лопетеги, продержался меньше, чем Бенитес. Испанец был уволен всего лишь после 14 матчей в сезоне 2018/19, последним из которых стало поражение со счетом 1:5 на «Камп Ноу».

Сантьяго Солари получил четыре месяца в качестве исполняющего обязанности, пока дело не дошло до матча с «Аяксом» (1:4) в Лиге чемпионов. В марте 2019-го Зидан вернулся, но было уже слишком поздно — команда завершила сезон без единого крупного трофея.

Драматичные кампании, которые заканчиваются либо триумфальным успехом, либо провалом, стали знаменитой частью ДНК клуба, особенно с тех пор, как Перес впервые стал президентом в 2000 году.

Впрочем, с годами стали заметны признаки того, что клуб учится на ошибках и прогрессирует. Первая эпоха «галактикос» запомнилась в основном тем, что Перес тратил колоссальные суммы на уже состоявшихся суперзвезд, включая Луиша Фигу, Зидана и Дэвида Бекхэма.

Последнее же десятилетие принесло более взвешенные и рациональные решения. Трансферная политика сместилась в сторону подписания лучших молодых игроков (среди них — Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Эдер Милитао), а также звезд, у которые покинули свои клубы в статусе свободных агентов (Килиан Мбаппе, Трент Александер-Арнольд).

Кроме того, в последнее время Перес был более терпеливым. Сезон 2021/22 стал очередными «американскими горками»: осенью команда Карло Анчелотти в течение одной недели умудрилась позорно проиграть тираспольскому «Шерифу» в Лиге чемпионов и «Эспаньолу» в Ла Лиге.

Эмоциональные качели

Тогда это породило бурю слухов и домыслов, очень похожую на нынешние сомнения вокруг Алонсо. Однако Анчелотти удержался на своем посту, а весна принесла ту самую чудесную серию камбэков в матчах Лиги чемпионов против «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити». Победа над «Ливерпулем» (1:0) в финале стала триумфальным завершением сезона.

На «Бернабеу» маятник может мгновенно качнуться от экстаза к катастрофе — порой даже в рамках одного матча. Ни в одном другом топ-клубе мира сезон не может вместить столько драмы. Иногда тренера увольняют, иногда он остается, но в любом случае сезон проходит в атмосфере почти маниакальной энергии и напряжения.

Эти эмоциональные качели на поле и за его пределами снова проявились в матче против «Манчестер Сити» в среду вечером. Команда Алонсо начала игру мощно и решительно, заслуженно выйдя вперед, когда вернувшийся в состав Родриго забил свой первый гол за девять месяцев.

Затем последовал резкий спад: ошибки в обороне позволили команде Пепа Гвардиолы забить два мяча, что вызвало уныние в команде и гнев на трибунах. Болельщики начали освистывать игроков, досталось даже Винисиусу.

Замены Алонсо привели к непрерывному давлению «Мадрида» в концовке, и казалось, что назревает очередной камбэк. Но «Манчестер Сити» выстоял, и финальный свисток потонул в смеси ободряющих аплодисментов и разгневанного свиста толпы.

Контраст с остальной Европой

Это разительно контрастирует практически со всеми другими топ-клубами Европы. Известно, что «Ман Сити», «Бавария», «Арсенал», «Ливерпуль» и «ПСЖ» настаивают на поиске стабильности и терпения, необходимых для выстраивания структур и процессов ради долгосрочного успеха.

Зачастую это означает, что тренеры вроде Гвардиолы, Луиса Энрике или Микеля Артеты получают определенное время на работу над «проектом». Игроков покупают или продают в зависимости от их соответствия тактическому плану, а руководство клуба при этом понимает, что прямое вмешательство в дела команды — не лучший способ выигрывать трофеи.

При Пересе никогда не было особого терпения к «долгостроям» или детальному тактическому планированию. Здесь нет времени на оправдания или смягчающие обстоятельства — даже такие, как эпидемия травм в защите, которая подкосила Анчелотти в прошлом сезоне и теперь повторяется при Алонсо.

Ни в одном другом клубе мира президент не обладает такой безграничной властью над всем футбольным департаментом, и нигде судьбоносные решения не принимаются настолько быстро и безжалостно.

Это создает невероятно сложную среду для работы главного тренера и его штаба. Неудивительно, что Алонсо и его помощникам трудно убедить всех — и в раздевалке, и в высоких кабинетах — немедленно принять те изменения, которые они пытаются внедрить. Атмосфера здесь разительно отличается от того терпения и поддержки, которые окружали их во время работы в леверкузенском «Байере».

В «Мадриде» имеет значение только одно — победа, и отсутствие результата здесь просто неприемлемо. Такой метод управления футбольным клубом может показаться безумным, но трудно спорить с тем, что он стабильно приносит плоды на протяжении последних 25 лет, особенно в Европе.

За два президентских срока Переса «Реала» выиграл семь из своих рекордных 15 трофеев Лиги/Кубка чемпионов. Для сравнения: следом в историческом списке идет «Милан» с семью трофеями, за ним — «Бавария» (шесть), «Ливерпуль» (шесть) и «Барселона» (пять).

Столь импульсивный стиль управления, пожалуй, меньше способствует стабильности на длинной дистанции, необходимой для побед в национальном первенстве. При Пересе «Реал» выиграл также семь титулов Ла Лиги, хотя, по логике, выиграть национальный чемпионат должно быть значительно проще, чем главный европейский трофей.

Но, похоже, сам Перес наслаждается этой драмой и образом всемогущего президента, который с властностью римского императора решает судьбы, включая главного тренера и даже главных звезд.

Всё это лишь подпитывает мифологию мадридского «Реала» и, возможно, именно это отличает их от любого другого топ-клуба, даже от их злейшего врага «Барселоны». Весь этот предельный накал страстей создает глубочайшую эмоциональную связь с последователями клуба: 80 тысяч сосьос (членов клуба), еженедельно заполняющих трибуны «Бернабеу», и миллионами болельщиков по всему миру.

Больше чем клуб, больше чем бизнес

Такая преданность помогает «Реалу» оставаться коммерчески самым успешным футбольным клубом мира — единственным, чей доход превысил 1 миллиард евро, согласно исследованию Deloitte, опубликованному в январе.

А роскошно реконструированный стадион «Сантьяго Бернабеу» теперь по праву считается одним из величайших колизеев мирового спорта.

Интриги добавляет и тот факт, что 78-летний Перес находится в процессе продвижения исторических изменений в модели владения клубом. На ежегодной генеральной ассамблее в конце ноября он объявил о плане впервые в истории допустить внешние инвестиции, а в ближайшие месяцы по этому вопросу планируется референдум среди членов клуба.

В любом нормальном клубе или бизнесе директора, затевающие столь важные и потенциально спорные перемены, стремились бы сохранить максимальную тишину и стабильность. Они уж точно не хотели бы создавать впечатление, что импульсивно увольняют ключевых сотрудников или резко меняют курс посреди сезона.

На недавнем годовом собрании Перес не стал вдаваться в подробности, как будет работать новая модель собственности, посвятив большую часть своей 90-минутной речи нападкам на «врагов» в лице Ла Лиги, УЕФА и «Барселоны». Цель была ясна — сплотить семью мадридистов вокруг их верховного лидера.

Был ли это осознанный план или нет, но тот факт, что руководство допустило публичные сомнения в положении Алонсо на этой неделе, возымел положительный эффект. В игре против «Ман Сити» в среду команда показала куда больше страсти и самоотдачи, а после матча лидеры раздевалки, включая Родриго, Беллингема и Куртуа, твердо поддержали тренера.

Сохранится ли это единство — покажет время. Но что бы ни случилось, драма гарантирована.

Это «Реал» Мадрид, где каждый сезон проходит под лозунгом «всё или ничего», и зачастую он оборачивается либо полным провалом, либо завершается очередной победой в Лиге чемпионов.