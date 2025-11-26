ESPN объясняет, почему спад в игре «Реала», недовольство звезд и клубная политика формируют вокруг Хаби Алонсо тревожный фон.

Когда «Реал» возглавляет таблицу Ла Лиги и уверенно входит в топ-8 на общем этапе Лиги чемпионов, в принципе, не должно быть и малейших сомнений в том, у Хаби Алонсо всё в порядке.

Но, увы, это самый политизированный и самый беспощадный клуб в мире, а значит, там всегда найдут, к чему придраться. И сам Алонсо это прекрасно понимает.

Речь не о том, что его вскоре могут уволить. Но волки уже у двери, и кто-то внутри клуба либо подталкивает их, либо как минимум позволяет им рычать.

В воскресном матче с «Эльче» (2:2), только что вернувшимся в элитный дивизион, «Реал» был полностью переигран, дважды уступал в счете после голов воспитанников мадридской академии (Алеиша Фебаса и Альваро Родригеса) и сумел избежать поражения только благодаря голу Джуда Беллингема, который вообще-то должны были отменить из-за фола Винисиуса Жуниора против вратаря «Эльче» Иньяки Пеньи. Этого хватило, чтобы многие мадридские СМИ буквально взорвались от ярости.

Отчасти потому, что безвыигрышная серия «Реала» теперь составляет три матча. Перед этим было поражение от «Ливерпуля» и ничья с «Райо Вальекано». Отчасти потому, что команда Алонсо порой выглядит чересчур неубедительно.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Для самых яростных критиков в этот и без того сухой хворост добавляется еще один опасный элемент: Алонсо, в основном, анализирует ситуацию упрямо оптимистично и позитивно. Ему только исполнилось 44 гола, и он совершенно справедливо указывает на то, что команда всё еще в процессе перестройки, что есть положительные моменты. Например, в воскресенье «Реал», по его мнению, сражался как тигр, чтобы хотя бы не проиграть.

В этом своем почти промежуточном «экзамене» элемент характера и бойцовского духа действительно важен. Сейчас просто не так много других причин для оптимизма.

Но помимо этих трех вязких матчей подряд есть то, о чем Алонсо действительно стоит задуматься накануне гостевой встречи с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов. По крайней мере, если говорить о том, как его сейчас воспринимают и какой поток критики обрушивается на него уже пару недель.

У всех его критиков — и в прессе, и на телевидении, и на радио — прослеживается одна и та же фраза: будто бы у него возник «разрыв связи» с игроками или что он не может донести до них свои тактические требования.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Например, Томас Ронсейро, журналист Diario AS и нескольких радио- и телеканалов. Он известен как яростный поклонник «Реала». Ронсейро определенно в курсе информации от серьезных источников. Но всё же он «фанат с печатной машинкой», как говорили раньше.

В воскресенье вечером, вскоре после матча с «Эльче», Ронсейро спросили, насколько он обеспокоен по шкале от 1 до 10.

Четыре. Потому что я хочу верить, что Алонсо повернет всё в правильное русло. Но, по сути, я не уверен, что он находит общий язык с игроками. Потому что если контакт есть, то очень тревожно видеть команду такой вялой и безынициативной. Они проявляют характер только тогда, когда их прижимают к стене. Я хочу верить, что в какой-то момент Алонсо снова найдет связь с командой, чего, по-моему, сейчас нет. Но если то, что случилось сегодня, повторится в Афинах в среду или в в игре против «Жироны»), то это будет уже 9,5 из 10, а не четыре. Томас Ронсейро Журналист Diario AS

Если вы не погружены в специфику мадридских медиа или просто не говорите по-испански, поверьте: это еще довольно мягкая тональность для того, что сейчас происходит на радио и ТВ.

Заголовки Marca (крупнейшей спортивной газеты Испании) варьируются от «Мадрид страдает! » и «Мадрид разучился побеждать! » до куда более угрожающих «Этот результат "бьёт" по Алонсо! » и «Алонсо начинает терять контроль над ситуацией! ».

Слон в комнате — отношения Алонсо с Винисиусом Жуниором. После замены в матче с «Барселоной» бразилец взорвался от ярости и, по сообщениям, кричал: «Я ухожу из команды! ».

Когда спустя несколько дней страсти улеглись, Хосе Феликс Диас опубликовал материал на первой полосе в Diario AS, отметив, что «продление контракта с Винисиусом — абсолютный приоритет. Включаем максимум».

Винисиус Жуниор и Хаби Алонсо globallookpress.com

Это был умиротворяющий сигнал для самого Винисиуса, его агента и болельщиков, но в то же время очень четкий сигнал Алонсо. На тот момент одна из главных звезд команды получил всего 904 минуты игрового времени в Ла Лиге из 1235 возможных и 270 из 380 — в Лиге чемпионов.

Поэтому, когда Винисиус оказался в запасе на матч с «Эльче» и вышел только на 57-й минуте, неудивительно, что у многих в клубе брови буквально поползли вверх.

Не сомневайтесь: Алонсо, неглупый парень, выбрал состав и тактику (к слову, Феде Вальверде тоже остался в запасе, плюс команда вернулась к схеме с тремя защитниками и вингбеками) исходя из тренерской логики.

Но даже если он считал, что Винисиусу позарез нужны отдых и восстановление перед игрой с «Олимпиакосом», он прекрасно понимал, что, оставив бразильца в запасе, автоматически отправляет сигнал о своем независимом и упрямом характере.

Факт в том, что все эти повторяющиеся диагнозы в медиапространстве (о «непонимании», «недоверии» и «отсутствии связи» между Алонсо и некоторыми игроками) настолько массовы и никто их не опровергает, что источники явно идут откуда-то изнутри — клуба, тренировочной базы, окружения футболистов или с молчаливого разрешения больших фигур, которые реально влияют на процессы.

Невозможно представить, чтобы столько людей, которые зарабатывают на жизнь, освещая «Реал», писали и говорили подобное без прямых или косвенных сигналов — хоть явного поощрения, хоть незаметного «кнута и подмигивания».

Винисиус Жуниор и Хаби Алонсо globallookpress.com

Однако сейчас, перед матчем с «Олимпиакосом», на фоне остаются две важные детали.

Предсезонная подготовка «Реала» — и этим летом, и годом раньше — была, мягко говоря, не самой насыщенной, и команда Алонсо сейчас расплачивается за это.

Кроме того, его внушительная серия без поражений и исторический «дубль» с «Байером» сформировали вокруг Алонсо завышенные ожидания, которые теперь создают дополнительное давление.

Несколько недель назад Алонсо дал интервью для официального сайта УЕФА, в котором абсолютно ясно говорил, что иметь четкое представление о том, как должна играть его команда, — бесполезно, если он не сумеет достаточно хорошо объяснить это игрокам и убедить их. Алонсо не догматик и не упрямец, который лезет напролом.

Совсем скоро выйдет документальный фильм, в котором его бывшие партнеры по сборной Испании расскажут, что в «Байере» Алонсо был тактически гибким, имел планы A, B и C. На прошлой неделе я провел несколько часов с другим чемпионом мира — ещё одним бывшим партнером Алонсо по сборной — и тот восхищался его интеллектом, трудолюбием и тренерской компетентностью.

Часть проблемы, как мне кажется, заключается в том, что Алонсо никогда особо не стремился заводить друзей в прессе. «Уважайте меня за то, кто я есть, и за то, что я делаю» — он всегда придерживался этого принципа. У Хаби нет медиалобби, и это, возможно, его ахиллесова пята.

Прогнозы и ставки на футбол

При Флорентино Пересе у «Реала» было не меньше десяти тренеров, которые продержались от трех месяцев до чуть меньше года. Самые свежие примеры: Рафа Бенитес и Юлен Лопетеги. Всё еще кажется и нелепым, и невероятным, что положение Алонсо может оказаться под угрозой даже в среднесрочной перспективе, несмотря на тех «волков», которые уже рычат у его двери.

Лучшая медицина для него и его команды — снова начать побеждать. Любым способом. И начинать надо уже сегодня.