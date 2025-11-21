The Athletic анализирует, почему Винисиус, Родриго, Беллингем и другие атакующие игроки «Реала» резко просели по результативности, и как это отражается на проекте Хаби Алонсо.

Международная пауза дала «Реалу» возможность поразмышлять над двумя тревожными результатами.

Первым стало поражение 0:1 от «Ливерпуля» на «Энфилде» в Лиге чемпионов — оно вновь подняло вопросы о том, насколько команда Хаби Алонсо готова к большим матчам. Вторым — нулевая ничья с «Райо Вальекано» в Ла Лиге.

Это первый случай с мая 2023 года, когда мадридцы не смогли забить в двух встречах подряд. И это при наличии в атаке таких звезд, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

С 18 голами в 16 матчах Мбаппе безусловно ведет команду за собой. На его счету почти 53% всех голов «Реала» в этом сезоне. Для сравнения: на аналогичном этапе прошлого чемпионата Винисиус был лидером по доле результативности — чуть более 28%, а Мбаппе тогда ограничился 25%.

Любопытно, что при Алонсо «Реал» в этом сезоне создает более высокий показатель ожидаемых голов (xG), чем годом ранее, и забивает больше — как всего, так и без учета пенальти. Но вот показатель реализации моментов снизился, несмотря на то что «Реал» стал чаще входить в штрафную соперника и наносить больше ударов, чем в прошлом сезоне.

«Реал» Мадрид после 16 матчей — сравнение сезонов

Голы: 32 (сезон 2024/25) — 34 (сезон 2025/26)

Ожидаемые голы (xG): 33,3 — 37,9

Голы без пенальти: 26 — 27

Ожидаемые голы без пенальти: 28,6 — 30,8

Всего ударов: 270 — 321

Реализация ударов: 11,9% — 10,6%

Касания в штрафной соперника: 551 — 623

Так кто же из нападающих недорабатывает в завершающей стадии?

Винисиус Жуниор — 6 матчей без голов

25‑летний бразильский вингер остается вторым бомбардиром «Реала» в сезоне с пятью голами, но сейчас он явно застрял и оказался в центре скандалов из‑за напряженных отношений с Хаби Алонсо.

Винисиус globallookpress.com

Последний раз Винисиус забивал 4 октября в матче против «Вильярреала», когда оформил дубль в победе 3:1 на «Сантьяго Бернабеу». С тех пор в шести матчах подряд у него нет ни гола, ни результативной передачи.

Напряжение между игроком и новым тренером стало ежедневной темой обсуждений как внутри клуба, так и за его пределами. Винисиус считает, что Алонсо относится к нему несправедливо: из 16 матчей сезона он доиграл до конца лишь пять, а еще трижды оставался в запасе.

Особенно громким эпизодом стала его реакция на замену во втором тайме октябрьского Эль-Класико на «Бернабеу». Камеры DAZN зафиксировали слова бразильца: «Я ухожу из команды». Позже он принес извинения «всем мадридистам за свою реакцию», а также «товарищам по команде, клубу и президенту» — но имени Алонсо в заявлении не было.

Переговоры о продлении контракта Винисиуса приостановлены, действующее соглашение рассчитано до 2027 года. Его показатели результативности и ожидаемых голов на 90 минут немного снизились по сравнению с прошлым сезоном: 0,4 и 0,41 против 0,45 и 0,48 соответственно.

Джуд Беллингем — 2 матча без голов

Помните, как Беллингем пришел в «Реал» в 2023 году и, будучи полузащитником, забил рекордные для себя 23 гола в дебютном сезоне? С тех пор на «Бернабеу» для него многое изменилось.

Джуд Беллингем globallookpress.com

На клубном уровне англичанин в этом сезоне выступает неровно. Источники на тренировочной базе (все они пожелали остаться анонимными) объясняют это последствиями операции на плече, которую Беллингем перенес в июле, сразу после клубного чемпионата мира. Вернулся он в конце сентября, хотя изначально ожидалось, что он сможет играть только в октябре.

Тем не менее Беллингему нужно было набирать форму. Алонсо доверил ему место в стартовом составе в дерби с «Атлетико», его первом матче после операции, но затем оставлял англичанина в запасе в двух играх подряд после разгрома 2:5, что Джуду явно не понравилось.

В октябре англичанин забил трижды подряд — «Ювентусу», «Барселоне» и «Валенсии». Но в играх против «Ливерпуля» и «Райо» он вновь остался без голов — как и в первых шести матчах сезона. Тем не менее его показатели результативности на 90 минут (0,41) и ожидаемых голов (0,5) выше, чем в прошлом сезоне, пусть и на небольшой выборке.

Алонсо неоднократно говорил на пресс-конференциях, что хочет видеть Беллингема в роли полузащитника, но без потери влияния в штрафной соперника. Сам же игрок предпочел бы действовать ближе к атаке, как это было при Карло Анчелотти.

Графика ниже показывает, что с 2023 года Беллингем чаще всего играл на позиции атакующего полузащитника, а в прошлом сезоне иногда появлялся и слева.

Все позиции Джуда Беллингема с сезона 2023/24 The Athletic

Из-за операции и нестабильной формы он не попадал в сборную Англии на сентябрьские и октябрьские международные игры. Теперь же он вернулся в команду Томаса Тухеля на ноябрьские отборочные матчи чемпионата мира против Сербии и Албании.

В первой игре он вышел на замену вместо Моргана Роджерса и впечатлил, дав понять, что может закрепиться в роли «десятки» у Тухеля на турнире следующего лета в США, Канаде и Мексике.

Франко Мастантуоно — 6 матчей без голов

18-летний аргентинский плеймейкер, перешедший летом из «Ривер Плейта» за €63,2 млн (55,9 млн фунтов, $73,5 млн), — третий по игровому времени среди атакующих игроков «Реала» в этом сезоне: на его счету 689 минут, несмотря на пропуск двух последних матчей из-за травмы паха. В клубе осторожно оценивают, насколько длительным может быть его отсутствие.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

«Реал» явно верит в него — он стал их самым дорогим трансфером прошедшего лета. Мастантуоно уже показал отдельные вспышки качества и интенсивности, но по-прежнему привыкает к европейскому футболу.

У него всего один гол в 12 матчах — 23 сентября в игре против «Леванте». В Лиге чемпионов он отдал голевую передачу в матче с «Кайратом», но показатель действий, приводящих к удару, — 3,3 за 90 минут в Ла Лиге — ставит его позади семи других игроков «Реала».

По словам сотрудников клуба, Мастантуоно проявил себя с лучшей стороны с момента приезда в Мадрид и быстро влился в коллектив, постоянно шутя с новыми партнерами. Они добавляют, что Алонсо просил аргентинца внимательнее относиться к игровой позиции, особенно когда речь шла о чрезмерных смещениях с правого фланга.

Мастантуоно потребуется время, чтобы полностью адаптироваться, но его ситуация подчеркивает трудности Алонсо на правом фланге атаки, где тренер пока не нашел недостающий элемент своей мозаики.

Родриго — 13 матчей без голов

Ситуация 24-летнего бразильца, пожалуй, вызывает наибольшее беспокойство. Он не забивал в официальных матчах за «Реал» с 4 марта — в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». В последний раз в Ла Лиге он отличался 19 января.

Родриго globallookpress.com

В нынешнем сезоне на его счету лишь две голевые передачи в 13 матчах, хотя по количеству действий, приводящих к удару, на 90 минут в Ла Лиге он занимает первое место в команде Алонсо — 7,24, опережая и Винисиуса, и Мбаппе.

В первых разговорах с тренером Родриго подчеркнул, что предпочитает играть слева, где чувствует себя комфортнее. Но там прочно закрепился его соотечественник Винисиус.

В августе Родриго действительно выходил слева, подменяя его, но в последние недели вернулся на правый край — свою привычную позицию со времен перехода из «Сантоса» в 2019 году за €45 млн.

Летом «Реал» и Алонсо были готовы рассмотреть его трансфер при адекватном предложении, но сделка так и не состоялась, несмотря на интерес клубов АПЛ. Сам Родриго недоволен своей ролью в команде, но люди из его окружения не ожидают его ухода в январское трансферное окно.

Статистика Родриго в этом сезоне говорит сама за себя. Он наносит больше ударов за 90 минут, чем в прошлом сезоне (3,8 против 2,6), но его показатель ожидаемых голов — 0,18 — ниже, чем в прошлом чемпионате (0,24). Однако стоит учитывать, что выборка крайне мала: Родриго провел на поле лишь эквивалент четырех полных матчей.

Браим Диас — 6 матчей без голов

Браим Диас четыре раза выходил в стартовом составе в этом сезоне и принял участие во всех матчах, кроме трех — показатель того, насколько Алонсо ценит его как полезного игрока ротации.

Браим Диас globallookpress.com

В клубе также высоко оценивают его качества и отношение к делу, а продление его контракта фактически уже решенный вопрос (в 2023 году он подписал новое соглашение до 2027 года).

Однако 26-летний игрок, родившийся в Испании и выступающий за сборную Марокко, пока не оказывает значимого влияния на атаку: у него всего один гол — в Лиге чемпионов против казахстанского «Кайрата».

Также он сделал две результативные передачи. Его показатель ожидаемых голов на 90 минут упал до 0,18 по сравнению с 0,36 в прошлом сезоне, хотя среднее количество ударов осталось прежним (2,1).

Другие варианты: Арда Гюлер, Гонсало Гарсия и Эндрик — в сумме 18 матчей без голов

Арда Гюлер стал одним из немногих светлых пятен в период голевой засухи. 20‑летний плеймейкер, которого Алонсо перевел в полузащиту, забил трижды и отдал шесть передач. Но последний раз он отличился еще в конце сентября, а значит, уже восемь матчей подряд остается без гола.

Арда Гюлер globallookpress.com

Воспитанник академии Гонсало Гарсия произвел фурор на клубном чемпионате мира в США, где в отсутствие заболевшего Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» с четырьмя голами.

Это принесло 21-летнему нападающему новый контракт и повышение в первую команду Алонсо. Но с тех пор он сыграл девять матчей, лишь раз вышел в старте и не забил за 108 минут игрового времени.

Бразильский талант Эндрик вернулся после мышечной травмы в середине сентября и провел всего 11 минут в матче против «Валенсии» (4:0). Если не произойдет неожиданности, в январе он отправится в аренду в «Лион» без опции выкупа.

В клубе не согласны с тем, как Алонсо использует 19-летнего игрока, за которого «Реал» заплатил «Палмейрасу» €35 млн плюс €25 млн в виде бонусов, из которых минимум €12,5 млн уже выплачены.