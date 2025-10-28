The Athletic разбирает вспышку эмоций Винисиуса Жуниора в матче с «Барселоной» и его напряженные отношения с главным тренером мадридского «Реала» Хаби Алонсо.

Минимальная победа «Реала» над «Барселоной» (2:1) в Эль-Класико позволила мадридцам увеличить отрыв от главного конкурента в Ла Лиге до пяти очков. Но атмосфера на «Бернабеу» была далека от праздничной.

Помимо потасовки у кромки поля в концовке встречи, которую пришлось разнимать полиции, в центре внимания оказался эпизод между Винисиусом Жуниором и главным тренером «Реала» Хаби Алонсо. Этот момент вызвал бурное обсуждение по всему миру.

Бразильский вингер был явно удивлен и раздражен, когда на 72-й минуте при счете 2:1 в пользу «Реала» его заменил Родриго.

Увидев свой номер «7» на табло четвертого арбитра, Винисиус несколько раз переспросил: «Я?! », и даже окликнул тренера «Коуч, коуч! », прежде чем направиться к скамейке.

На этом напряжение не закончилось. Алонсо не стал подходить к игроку, но камеры засняли, как он раздраженно произносит: «Да что ж такое, Вини…Черт побери».

Поприветствовав Родриго, Винисиус продолжил вымещать эмоции.

«Всегда я! — бросил он, разводя руками и обращаясь к помощнику Алонсо Себасу Парилье. — Я ухожу из команды. Так будет лучше, я ухожу».

После этого он направился прямо в раздевалку.

Через несколько минут на трибунах снова зашумели: камеры поймали Винисиуса, вернувшегося на скамейку запасных.

Винисиус Жуниор и Хаби Алонсо globallookpress.com

Бразилец спокойно досмотрел матч оттуда, будто ничего и не случилось. В концовке он стоял рядом с авторами голов Джудом Беллингемом и Килианом Мбаппе, которых тоже заменили.

После финального свистка Винисиус вновь оказался в эпицентре событий — на этот раз в общей потасовке игроков и тренеров обеих команд, которую пыталась разнять полиция.

Сейчас самое время разобраться, что стояло за вспышкой Винисиуса после замены и как это связано с его отношениями с тренером.

Отношения Алонсо и Винисиуса никогда не были простыми

Идиллии между ними не было с самого начала.

Алонсо планировал оставить Винисиуса в запасе в полуфинале Клубного чемпионата мира против «Пари Сен-Жермен» в июле, но из-за травмы бедра у правого защитника Трента Александера-Арнольда схема изменилась.

В итоге тренер выпустил Винисиуса на правый фланг, а не на любимую левую сторону, и тот выглядел весьма блекло. «Реал» проиграл парижскому клубу со счетом 0:4.

Игрок воспринял это болезненно и с тех пор не чувствует доверия со стороны Алонсо, возглавившего команду в мае. В окружении бразильца еще в начале августа предостерегали: «Сезон будет непростым».

С тех пор Винисиус доиграл до финального свистка лишь три из десяти матчей, в которых выходил в старте. Еще в трех случаях он и вовсе начинал матчи на скамейке.

Так мы и подошли к воскресному вечеру на «Бернабеу», когда накопившееся раздражение наконец вырвалось наружу.

Винисиус Жуниор и Ламин Ямаль globallookpress.com

Когда Педри в концовке получил вторую желтую карточку за грубый подкат против Орельена Чуамени, камеры тут же перевели внимание на скамейки запасных, где вспыхнула новая перепалка — футболисты «Реала» сошлись лицом к лицу с игроками «Барселоны». В эпицентре снова оказался Винисиус Жуниор.

Запасной вратарь мадридцев Андрей Лунин получил красную карточку, вступившись за Винисиуса, которого он обнял, когда тот вернулся на скамейку после замены.

Источники в клубе (все они говорили на условиях анонимности, так как не уполномочены давать комментарии) рассказали The Athletic, что не понимают, за что именно удалили Лунина, и планируют подать апелляцию.

Один из очевидцев потасовки уточнил: «Вся скамейка "Барселоны" двинулась в сторону Вини — и Лунин просто встал между ними, чтобы его защитить».

Особенно раздражен Винисиус был на звезду «Барсы» Ламина Ямала. Еще перед матчем 18-летний испанец в шутку назвал игроков «Реала» «нытиками и ворами». В Вальдебебасе (тренировочной базе «Мадрида») эти слова восприняли крайне негативно.

В первом тайме, борясь за мяч в центре поля, Винисиус жестко пошел в стык с Ямалем, выиграл борьбу и демонстративно отпраздновал момент. Камеры засняли, как бразилец бросает в сторону соперника: «Ты только назад пасуешь! », на что Ямаль ответил: «Я тебя не понимаю, говори нормально».

От фаворита на «Золотой мяч» до скамейки «Реала»: тревожная история Винисиуса

Когда арбитр Сесар Сото Градо дал финальный свисток, Ямаль, уходя с поля, перекинулся парой слов с игроками «Реала» — и Винисиус, уже в шлепках, ринулся за ним. Четверым членам персонала пришлось его удерживать, после чего бразилец получил желтую карточку за участие в заварушке.

После игры Винисиус выложил в соцсетях подборку из четырех фотографий, на одной из них Педри держит его за футболку, не давая ввязаться в очередной конфликт. Под снимками стояла подпись: Прекрасное воскресенье дома!!! Vamos, Real Madrid!!! 🤍.

Педри и Винисиус Жуниор globallookpress.com

Перед уходом со стадиона клуб и игрок договорились, что он все-таки даст короткое интервью клубному телеканалу Real Madrid TV.

О конфликте с Алонсо Винисиус не упомянул, но высказался гораздо сдержаннее о произошедшем после финального свистка: «Эль-Класико всегда такое — на поле и за его пределами кипят страсти. Мы стараемся держать баланс, но не всегда это возможно. Мы не хотим никого оскорблять — ни игроков "Барселоны", ни их болельщиков».

В окружении Винисиуса, однако, по-прежнему злятся на Алонсо: не понимают, почему тот снова заменил игрока, который был одним из самых активных на поле.

Именно Винисиус уже на второй минуте заработал пенальти (отмененный после вмешательства VAR) и принял участие в атаке на 43-й минуте, завершившейся победным голом Джуда Беллингема.

Похожий эпизод уже случался месяцем ранее в матче «Реала» против «Эспаньола». Тогда Винисиуса заменили во время паузы для водопоя на 77-й минуте, при счете 2:0 в пользу мадридцев. Алонсо пытался что-то объяснить и успокоить игрока, но тот был явно раздражен.

На послематчевой пресс-конференции тренер заявил, что собирается «разобраться с ситуацией в обычном порядке», добавив: « Франко Мастантуоно тоже ушел с поля немного недовольным».

Винисиус Жуниор и Хаби Алонсо globallookpress.com

Речь шла об 18-летнем аргентинском полузащитнике, которого Алонсо заменил одновременно с Винисиусом.

Вчера Алонсо снова спросили об этом, но он не захотел вдаваться в подробности: «Не хочу терять фокус на том, что действительно важно».

При этом он дважды подчеркнул, что «разговор, конечно, состоится».

Источники, близкие к Винисиусу, уверены: все решения о заменах принимает лично Алонсо, и никакого давления со стороны клуба нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Переговоры о новом контракте с бразильцем, между тем, застопорились. Его нынешнее соглашение действует до 2027 года.

Внутри «Реала» уже давно существует негласное разделение: одни считают, что Винисиус слишком импульсивен и порой выходит за рамки, другие — что его поведение объяснимо и естественно для игрока с таким темпераментом. Но сейчас у бразильца конфликт именно с главным тренером.

Так или иначе, ситуация, которая казалась уже улаженной, вновь всплыла на поверхность, слегка омрачив впечатление от важной и по-своему блестящей победы над «Барселоной».