The Athletic объясняет, как Хаби Алонсо меняет внутренние правила «Реала» и почему клуб поддерживает его стремление к полной конфиденциальности.

За первые шесть месяцев работы главным тренером «Реала» Хаби Алонсо провел ряд важных изменений в клубных процессах — в том числе ужесточил режим секретности вокруг первой команды.

Алонсо строит новую внутреннюю культуру. Ее цель — обеспечить тренерскому штабу максимальный контроль над тем, что происходит на базе и на «Сантьяго Бернабеу». И клуб его в этом поддерживает.

Последний пример — решение не проводить предматчевую тренировку на «Энфилде» перед встречей Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

После победы над «Валенсией» со счетом 4:0 в субботу 43‑летний наставник объяснил свою позицию на пресс‑конференции.

Мы должны готовиться к игре, и нам удобнее делать это на нашей тренировочной базе, в привычной среде, чтобы нас не окружали 200 камер. Хаби Алонсо Главный тренер «Реала»

Конфиденциальность и концентрация — именно эти слова стали лейтмотивом для игроков с конца мая, когда Алонсо и его команда начали внедрять новые правила в раздевалке, доставшейся им в наследство.

По мнению тренерского штаба, изменения были важны и необходимы. Один источник, близкий к окружению Алонсо (как и все, цитируемые в этом материале, он говорил на условиях анонимности, чтобы не навредить отношениям), рассказал The Athletic, что «в команде появилось множество вредных привычек», и их нужно было искоренять.

Когда команда вернулась в Мадрид в августе после участия на Клубном чемпионате мира в США, кульминации стремительного старта Алонсо и его штаба в июне и июле, было проведено собрание с ведущими игроками, включая капитанов. На нем утвердили новый набор правил, который теперь регулирует жизнь раздевалки.

Среди прочего, особое внимание уделили пунктуальности, а также интенсивности и самоотдаче на тренировках.

Изменения коснулись и доступа в раздевалку. Алонсо сократил число сотрудников клуба, находящихся рядом с командой до матча и в перерыве, чтобы обеспечить больше приватности и концентрации. Но после финального свистка двери вновь открыты для любого сотрудника клуба.

Что касается тренировочной базы, если раньше присутствие членов семей, агентов и даже друзей игроков считалось обычным делом, то теперь доступ их окружения заметно ограничили. По новым правилам Алонсо, на тренировках могут находиться только те сотрудники, чье присутствие действительно необходимо для проведения занятий.

Хаби Алонсо и его штаб стремятся превратить раздевалку «Реала» в безопасное пространство, где никакая информация не просачивается в прессу. И проверить это они решили с самого начала.

Перед стартовым матчем Клубного чемпионата мира против «Аль‑Хиляля» из Саудовской Про-лиги 18 июня Алонсо заранее озвучил состав, доверившись игрокам в вопросе конфиденциальности. Испытание команда не прошла: неожиданное решение выпустить в атаке 21-летнего воспитанника академии Гонсало Гарсию очень быстро появилось в СМИ.

Проблема утечек стартовых составов для «Реала» не нова. В последние годы это происходило регулярно — настолько, что клуб принял контрмеры и стал публиковать стартовые составы более чем за два часа до матча, раньше, чем это требуется регламентом. Так было даже перед ключевыми играми, включая финал Лиги чемпионов-2024 против «Боруссии» Дортмунд на «Уэмбли».

Игроков специально попросили помочь предотвратить утечки, но и перед матчем с «Ливерпулем» ситуация повторилась. Испанские СМИ сообщили, что «Реал» выйдет тем же составом, который обыграл «Барселону» 2:1 в Эль-Класико 26 октября.

Все инициативы Хаби Алонсо по усилению приватности находят полную поддержку в «Реале» — клубе, давно известном своей закрытостью. В прошлом мадридцы продлевали контракты с игроками, не объявляя об этом публично (так было, например, с Каримом Бензема, ныне выступающим за «Аль-Иттихад», и с левым защитником Ферланом Менди) или подтверждали новые соглашения лишь спустя несколько месяцев после подписания.

Не исключено, что решение отказаться от предматчевой тренировки на стадионе соперника, как перед игрой с «Ливерпулем», будет повторяться и в других выездных матчах Лиги чемпионов в этом сезоне. Подобная практика не применялась в клубе со времен Жозе Моуринью (2010–2013), но источники в «Реале» не исключают ее возвращения.

Алонсо прекрасно понимает внутреннюю кухню мадридской раздевалки: он провел там пять лет в качестве игрока (2009–2014), включая период работы под руководством Моуринью

«Хаби был внутри команды и отлично знает, откуда чаще всего появляются утечки», — рассказал The Athletic источник, близкий к одному из ведущих игроков команды. — «Важно держать этот процесс под контролем ежедневно».

Несмотря на полную поддержку со стороны руководства, как сообщал The Athletic на прошлой неделе, некоторые решения Хаби Алонсо и элементы его стиля управления вызвали недовольство у части раздевалки «Реала». На это влияет и его тактический подход.

Это далеко не единственный вызов, стоящий перед тренером.

Поражение 0:1 от «Ливерпуля» во вторник вновь подняло вопросы о способности команды конкурировать в больших матчах. Эта тема тянется еще с июльского разгрома 0:4 от «Пари Сен‑Жермен» в полуфинале Клубного чемпионата мира и особенно обострилась после сентябрьского поражения 2:5 от «Атлетико» в дерби.

Казалось, что победа в прошлом туре над «Барселоной» помогла перевернуть страницу, но слабая игра против команды Арне Слота снова разожгла дискуссию.

Источники, близкие к Алонсо, в последние месяцы неизменно призывают к терпению. По их словам, необходимо больше времени, чтобы развить новые идеи и уйти от проблем, доставшихся в наследство.

Все последние решения нужно рассматривать именно в этом контексте — и в этом направлении тренер чувствует полную поддержку клуба.