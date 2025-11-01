The Athletic объясняет, как Хаби Алонсо выстроил новый баланс в команде, кто вырос под его руководством, а кто перестал чувствовать себя нужным.

Мадридский «Реал» уверенно начал новую жизнь под руководством Хаби Алонсо — после неудачного прошлого сезона, когда команда Карло Анчелотти осталась без крупных трофеев.

Домашняя победа над «Барселоной» в воскресном Эль-Класико (2:1) позволила мадридцам оторваться от главного соперника на пять очков в турнирной таблице Ла Лиги. Параллельно «Реал» выиграл все три матча в Лиге чемпионов — против «Марселя», «Кайрата» и «Ювентуса». Впереди — выезд к «Ливерпулю» во вторник.

На этой неделе The Athletic подробно разобрал изменения, которые Алонсо внедрил с лета, и отметил, что часть опытных игроков осталась недовольна его методами. Однако если смотреть чисто с футбольной точки зрения — кто выиграл от прихода нового тренера, а чьи позиции, напротив, пошатнулись?

Килиан Мбаппе

Французский нападающий завершил свой дебютный сезон в Мадриде при Карло Анчелотти с внушительными цифрами — 44 гола и 5 результативных передач в 59 матчах. Однако статистика не передавала полного впечатления: казалось, что при всем этом его влияние на игру могло быть еще сильнее.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Во втором сезоне на «Сантьяго Бернабеу» Мбаппе стал безоговорочным лидером «Реала» — даже с учетом таких звезд, как Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор. Француз провел больше всего минут среди полевых игроков (1135) и под руководством Алонсо начал все 13 матчей, тогда как остальные атакующие футболисты периодически ротировались.

Игра Мбаппе впечатляет: 16 голов и 2 ассиста — участие в забитом мяче каждые 63,4 минуты игрового времени. Его ожидаемые голы за удар (xG/shot) выросли с 0,16 до 0,18, что говорит о том, что он чаще оказывается в более опасных позициях. Как показывают карты ударов, в этом сезоне Мбаппе особенно часто целится в нижний левый угол ворот — фирменный прием, который приносит отличные результаты.

На пресс-конференции в сентябре Хаби Алонсо назвал 26-летнего капитана сборной Франции лидером «благодаря его личности, опыту и влиянию на партнеров». В тренерском штабе мадридцев, где остались помощники со времен Анчелотти, отмечают заметный прогресс форварда, а новые специалисты восторгаются его уровнем игры.

Летом клуб сделал важный жест в его сторону — Мбаппе получил десятый номер, освободившийся после ухода Луки Модрича, который носил его на протяжении десяти лет. По внутренней иерархии «Реала» этот номер мог достаться Арде Гюлеру, подписанному годом ранее, но руководство решило иначе — в пользу француза.

Теперь Мбаппе назначен основным исполнителем пенальти — в прошлом сезоне он делил эту роль с Беллингемом и Винисиусом, — а также стал одним из главных исполнителей штрафных ударов.

Арда Гюлер

Новая роль, которую Арда Гюлер получил при Хаби Алонсо, стала одним из факторов прогресса Килиана Мбаппе. Турецкий полузащитник великолепно взаимодействует с французом — именно он стал лучшим ассистентом «Реала» в этом сезоне, оформив пять результативных передач, и все — на Мбаппе.

Арда Гюлер globallookpress.com

Изменения особенно заметны по игровому времени. Если в прошлом сезоне при Анчелотти он был лишь 17-м по минутам в команде, то теперь, при Алонсо, занимает шестое место. Испанский специалист давно верил в его потенциал — еще когда тренировал «Байер» и хотел пригласить Гюлера из «Фенербахче».

Анчелотти однажды сказал: «В "Реале" молодые должны посидеть на скамейке, прежде чем стать незаменимыми». Алонсо же на пресс-конференции во время Клубного чемпионата мира этим летом выразился иначе: «В него нужно вкладываться».

Ключевым стало изменение позиции. Если при Анчелотти Гюлер играл в основном на правом фланге атаки, то теперь он действует ближе к центру — в роли организатора игры. Это хорошо видно на схемах, отражающих его зоны активности.

Сам Гюлер неоднократно подчеркивал во время Клубного чемпионата мира, что счастлив работать с Алонсо, ведь при нем он все чаще выходит на поле именно в центре полузащиты — там, где чувствует себя наиболее комфортно.

Альваро Каррерас

Альваро Каррерас с самого начала стал одной из ключевых фигур проекта Хаби Алонсо в мадридском «Реале».

Альваро Каррерас globallookpress.com

Новый главный тренер лично настаивал на его трансфере из «Бенфики», и 22-летний левый защитник перебрался в Мадрид в июле за €50 млн (около £44 млн или $58,2 млн). Одновременно «Реал» продал в лиссабонский клуб воспитанника своей академии Рафаэля Обрадора за €5 млн.

Каррерас, ранее тренировавшийся в системе «Реала», но в 2020 году ушедший в «Манчестер Юнайтед», быстро стал одним из самых востребованных игроков в команде.

В нынешнем сезоне он четвертый по количеству проведенных минут и вышел в стартовом составе в 12 из 13 матчей. За исключением поражения 2:5 от «Атлетико» месяц назад, когда вся команда выглядела блекло, его выступления получают высокие оценки.

Каррерас выделяется надежной игрой в обороне — грамотным выбором позиции и физической мощью. В 10 матчах Ла Лиги он совершил 19 отборов (второй результат в команде после Федерико Вальверде, Арды Гюлера и Франко Мастантуоно — по 21 у каждого) и сделал 12 перехватов, уступив лишь Орельену Чуамени (14).

В клубе уверены, что с увеличением игровой практики Каррерас прибавит и в атакующих действиях — пока его влияние на чужой половине поля не столь заметно, как в период выступлений за «Бенфику».

Гонсало Гарсия

Форвард академии «Реала» Гонсало Гарсия отправился на Клубный чемпионат мира в июне в статусе запасного игрока. Первоначально планировалось, что после турнира, проходившего в США, он вернется в Европу и отправится в аренду в один из клубов Ла Лиги, проявивших к нему интерес.

Гонсало Гарсия globallookpress.com

Однако обстоятельства сложились иначе: гастроэнтерит Килиана Мбаппе и мышечная травма Эндрика в мае открыли перед Гонсало шанс начать турнир в стартовом составе — и он этим шансом блестяще воспользовался.

21-летний нападающий полностью оправдал доверие Алонсо: забил четыре мяча, отдал одну голевую передачу и стал обладателем «Золотой бутсы» турнира, сыграв во всех шести матчах с первых минут. В августе клуб вознаградил его полноценным контрактом с основной командой.

Хотя в нынешнем сезоне Гарсия провел на поле всего 112 минут, в клубе считают, что по текущему уровню он опережает Эндрика — игрока, в которого «Реал» вложил значительные средства и долгосрочные ожидания. Гонсало уже принял участие в девяти матчах, включая мадридское дерби и недавнее Эль-Класико, хотя лишь один раз вышел в стартовом составе.

Винисиус Жуниор

Отношения Винисиуса Жуниора с Хаби Алонсо резко контрастируют с теми, что были у него с Карло Анчелотти. Если при Анчелотти их связь выглядела почти идеальной, то теперь между игроком и тренером царит напряжение.

Бразилец считает, что новый наставник относится к нему несправедливо: хотя он вышел в стартовом составе 10 раз, до конца доиграл лишь три матча.

Винисиус globallookpress.com

Особенно показательной стала ситуация в Эль-Класико, когда при счете 2:1 в пользу «Реала» Алонсо заменил Винисиуса на 72-й минуте. Реакция последовала мгновенно — вспышка ярости и фраза, подхваченная телекамерами: «Я ухожу из команды. Так будет лучше. Я ухожу».

Позже Винисиус извинился перед партнерами на тренировке и в среду опубликовал открытое заявление с тем же посланием — но без упоминания Алонсо. По информации The Athletic, источники, близкие к футболисту, утверждают, что это было сделано намеренно.

25-летний вингер входит в число игроков, которые чувствуют, что при Алонсо у них стало меньше свободы для самовыражения на поле из-за строгих тактических установок. Тем не менее статистика Винисиуса почти не изменилась по сравнению с прошлым сезоном: в среднем он выполняет 8,5 обводок за 90 минут в Ла Лиге (8,3 — годом ранее), а процент успешных попыток снизился лишь незначительно — с 39% до 36%.

Федерико Вальверде

Для Федерико Вальверде начало работы с новым тренером оказалось непростым и сопровождалось непривычным для него вниманием и скандалами. Тем не менее Хаби Алонсо высоко оценивает уругвайца. «Он делает мою жизнь гораздо проще», — сказал наставник о нем во время Клубного чемпионата мира.

Федерико Вальверде globallookpress.com

В конце сентября, когда из-за травмы выбыл Трент Александер-Арнольд, а Дани Карвахаль сначала был дисквалифицирован, а затем тоже попал в лазарет, внутри клуба пришли к выводу, что Вальверде станет оптимальной временной заменой на правом фланге обороны.

Однако сам игрок, начавший сезон ниже своего обычного уровня, не скрывает, что ему некомфортно на этой позиции — и говорил об этом как публично, так и внутри команды.

Я чувствую себя лучше в центре поля, на своей позиции, где всегда играл. Сейчас я один из опорных игроков полузащиты, и тренер знает, что мне не нравится играть на фланге защиты. Федерико Вальверде полузащитник «Реала»

После этих слов появились слухи, будто уругваец отказался выходить на правом краю обороны в следующем еврокубковом матче против «Кайрата». Сам Вальверде опроверг это в социальных сетях.

Сейчас он вновь обрел стабильность — но играет по-прежнему не там, где хотел бы, оставаясь правым защитником, хотя мечтает вернуться в центр поля.

Эндрик

Бразилец оказался в самой сложной ситуации среди всех игроков основного состава — при Алонсо он еще не провел на поле ни одной минуты.

Эндрик globallookpress.com

19-летний форвард пропустил Клубный чемпионат мира из-за травмы, затем получил рецидив и не успел к старту нового сезона. Он восстановился к середине сентября и впервые попал в заявку на матч с «Эспаньолом», но так и не вышел на поле. Та же история повторялась и в последующих семи встречах.

Именно поэтому Эндрик рассматривает вариант аренды уже в январе, чтобы получить игровую практику и повысить шансы попасть в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира — теперь уже под руководством Карло Анчелотти.