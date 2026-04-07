Во вторник, 7 апреля, мадридский «Реал» будет принимать «Баварию» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов и попробует унести ноги от разгрома. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции. В этом онлайне мы изо всех сил болеем за «Баварию» и желаем немецкому клубу крупной победы! Если вы поддерживаете «Реал», то вам стоит перейти по этой ссылке, там будут ваши единомышленники.

21:55 Сегодня в Мадриде дождливо, во время матча температура будет около +17℃.

21:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

Нойер на разминке

21:45 Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер из Англии.

21:40 Сегодняшний матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который вмещает 83 186 зрителей.

Футболка «Баварии» в Мадриде

21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Бавария». Здесь мы топим за Мюнхен и ждем от немецкого клуба только победы! Вперед «Бавария»!

Стартовые составы команд

«Реал Мадрид»: Лунин Андрей, Александер-Арнольд Трент, Рюдигер Антонио, Хёйсен Дин, Каррерас Альваро, Вальверде Федерико, Питарч Тьяго, Тчуамени Орельен, Гюлер Арда, Мбаппе Килиан, Винисиус Жуниор.

«Бавария»: Нойер Мануэль, Станишич Йосип, Упамекано Дайо, Та Жонатан, Лаймер Конрад, Киммих Йозуа, Павлович Александр, Олисе Майкл, Гнабри Серж, Диас Луис, Кейн Гарри.

«Реал Мадрид»

«Реал» не смог попасть в ТОП-8 по итогам общего этапа Лиги чемпионов и начинал свой путь в плей-офф с 1/16 финала, где по сумме двух матчей обыграл «Бенфику» (1:0 в гостях и 2:1 дома). В 1/8 финала «сливочные» сразились с «Манчестер Сити»: дома мадридский клуб выиграл (3:0), а в гостях закрепил успех (2:1).

В чемпионате Испании дела у «Реала» идут не очень хорошо и последний тур это лишний раз подтвердил — поражение от «Мальорки» со счетом 2:1. С таким результатами рассчитывать на чемпионство не стоит... В данный момент «Реал» занимает второе место в Ла-Лиге, на семь очков отставая от «Барселоны»! Наши поздравления «сине-гранатовым»! Догнать их «Реал» вряд ли сможет.

«Бавария»

«Бавария» уверенно провела общий этап Лиги чемпионов и, в отличие от своего сегодняшнего соперника, подтвердила уровень топ-клуба, финишировав на втором месте. Благодаря классной игре Мюнхен начал плей-офф ЛЧ со стадии 1/8 финала, где не оставил ни малейшего шанса «Аталанте», разгромив ее в гостях (6:1) и дома (4:1). Вот это я понимаю уровень!

В Бундеслиге у «Баварии» полный порядок — мюнхенская машина уверенно занимает первое место с отрывом от ближайшего преследователя («Боруссия Дортмунд») на 9 очков. В последнем туре «баварцы» сделали классный камбэк в матче против «Фрайбурга» (3:2), отыгравшись с (0:2). Так держать! Еще пару побед и чемпионство в кармане!

Личные встречи

Между собой эти команды последний раз играли в рамках полуфинала Лиги чемпионов сезона 2023/24. Там соперники провели два матча: первый завершился вничью (2:2), а во втором мадридский клуб добыл победу (2:1). Ждем от «Баварии» реванш за то досадное поражение!

