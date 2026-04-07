Сразу оговоримся: этот онлайн — за мадридцев, с акцентом на их шансы, сильные стороны и детали, которые могут помочь пройти дальше. Сразу оговоримся: этот онлайн — за мадридцев, с акцентом на их шансы, сильные стороны и детали, которые могут помочь пройти дальше. Если вы болеете за «Баварию» (или просто против «Реала»), переходите в параллельный онлайн по этой ссылке. Здесь смотрим на матч глазами тех, кто ждёт от «Реала» очередной большой еврокубковой ночи на «Бернабеу».

21:50 Самое время напомнить, что в домашних матчах против «Баварии» у «Реала» 10 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Историческая и локальная статистика сегодня точно на стороне мадридцев.

21:45 У «Реала» с первых минут снова выйдет Тьяго Питарч, Арбелоа доверяет воспитаннику после успешных игр с «Сити» на предыдущей стадии. Беллингем и Камавинга есть на скамейке, но англичанин не готов на 90 минут, а француз – игрок не совсем того объёма, который Арбелоа ждёт в центре. Кроме того, по данным Opta, это самый молодой состав «Реала» (25 лет и 116 дней) в плей-офф ЛЧ со времён финала с «Валенсией» в 2000 году.

21:40 А вот и стартовые составы команд!

«Реал Мадрид»: Лунин, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Каррерас, Вальверде, Питарч, Тчуамени, Гюлер, Мбаппе, Винисиус Жуниор.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Та, Юпамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн.

21:30 Начинаем онлайн-трансляцию матча с судейской бригады, которая в этот раз будет английской. Главным арбитром встречи будет Майкл Оливер. Ему помогут ассистенты Стюарт Бёрт и Джеймс Мейнваринг. За систему VAR отвечает Джарред Джиллетт, ассистент VAR — Марко Ди Белло. Роль четвёртого судьи исполнит Эндрю Мэдли.

Статистика Майкла Оливера в матчах «Реала»: «Реал» 1:3 «Ювентус» (ЛЧ 17/18) — 3 ЖК, 0 КК; «Реал» 2:0 «Айнтрахт» (Суперкубок УЕФА-2022) — 0 ЖК, 0 КК; «Брага» 1:2 «Реал» (ЛЧ 23/24) — 2 ЖК, 0 КК; «Олимпиакос» 3:4 «Реал» (ЛЧ 25/26) — 2 ЖК, 0 КК.

При этом стоит отметить, что арбитр показывал красную карточку и «Баварии» — в матче с «ПСЖ», когда Бенжамен Павар нарушил правила в добавленное время, сорвав потенциальный гол.

«Реал Мадрид»

Главный плюс «Реала» в этом противостоянии — сама природа игры соперника. «Бавария» Венсана Компани не умеет и не хочет осторожничать: она поднимает линию, агрессивно прессингует и почти всегда оставляет пространство за спинами защитников. Для команды, у которой есть Винисиус и Мбаппе, это почти идеальные условия. Вопрос не в том, будут ли у «Реала» шансы убегать, а в том, насколько хладнокровно он ими распорядится.

Ещё один важный момент — психологический. Да, в Ла Лиге ситуация осложнилась, и сезон в целом нельзя назвать ровным. Но именно такие вечера и существуют для «Реала». В плей-офф Лиги Чемпионов мадридцы живут по своим законам, а на «Бернабеу» даже нервные матчи хозяева проводят с внешней уверенностью. Тем более, что в последние годы именно «Реал» регулярно выбивал «Баварию» и давно не проигрывает ей в Европе.

При этом для хозяев критически важно не испортить себе матч без мяча. У «Баварии» очень смелый и жёсткий персональный прессинг, а значит, любая небрежность в первой стадии розыгрыша может обернуться моментом у своих ворот. Отдельное внимание — защите флангов и пространству перед штрафной: мюнхенцы хорошо наказывают за потери в центре и любят быстро доставлять мяч в зону удара. Если «Реал» выдержит стартовый натиск и не позволит втянуть себя в хаос у своей штрафной, дальше игра вполне может пойти по его сценарию.

«Бавария»

«Бавария» подходит к четвертьфиналу в отличном настроении. Команда почти убила интригу в Бундеслиге, много забивает и при Компани играет в очень смелый, доминирующий футбол. Это соперник, который не станет подстраиваться и вряд ли откажется от своего стиля даже на «Бернабеу».

Главная сила мюнхенцев — интенсивность. Они душат соперников высоким прессингом, надолго запирают их на своей трети и создают массу моментов за счёт постоянного давления. В атаке многое строится вокруг Олисе, Киммиха и подключений крайних защитников, а если будет готов Кейн, то у «Баварии» появляется ещё и уникальный нападающий.

Но именно в этой смелости для «Реала» и кроется шанс. «Бавария» много оставляет за спиной, а её защитникам придётся вести постоянные дуэли на огромном пространстве. Против большинства соперников это работает, против мадридских скоростных форвардов — совсем другой уровень риска.

На что особенно смотреть в матче

Для «Реала» здесь всё довольно прозрачно. Нужно пережить отрезки, когда «Бавария» будет забирать мяч и навязывать свой темп. Нужно быть предельно собранными в обороне, особенно после собственных потерь. И нужно максимально жадно пользоваться пространством, которое гости почти наверняка сами же и оставят.

Это матч, где «Реалу» не надо выдумывать что-то лишнее, его оружие и так подходит под соперника идеально. Главное — дисциплина без мяча, резкость в переходах и холодная голова в завершающей стадии. Если всё это сложится, у мадридцев есть все основания делать первый шаг к полуфиналу именно дома.

