7 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Реал Мадрид — Бавария с коэффициентом для ставки за 5.50.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы Ла Лиги.
При этом «Реал» Мадрид на 7 очков отстает от «Барселоны». А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сливочные» уступили «Мальорке» (1:2).
До того команда сумела переиграть «Атлетико» (3:2). Да и поединок с «Манчестер Сити» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Сливочные» ныне находятся в приличных кондициях. Команда до последней коллизии победила 5 раз подряд.
Причем «Реал» Мадрид традиционно удачно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
«Бавария»
Турнирное положение: «Баварцы» нынешний сезон проводят шикарно. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своего чемпионата.
Причем «Бавария» на 9 очков опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает больше 3 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Баварцы» дожали «Фрайбург» (3:2).
До того команда учинила разгром «Униону» (4:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Аталанте» (4:1).
При этом «Бавария» в пяти последних матчах победила 4 раза. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Баварцы» мотивированы преуспеть на всех фронтах. Команда победила в 3 своих последних матчах.
При этом «Бавария» в трех своих последних поединках настреляла 11 мячей в ворота соперников. Да и лидер атак Харри Кейн находится в прекрасной форме.
В этом поединке «баварцы» явно будут действовать агрессивно. Вот только «Реал» команда не может одолеть уже без малого 7 лет.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бавария» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.60.
Прогноз: «Реал» мотивирован реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате, да и Килиан Мбаппе явно скажет свое веское слово.
Ставка: Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 5.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 6.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Баварцы» уже почти 7 лет не обыгрывают «Реал»
- Лидер атак «Баварии» Харри Кейн еще не полностью восстановился от повреждения
- «Бавария» в среднем пропускает один мяч за матч
- В последнем очном свидании двухлетней давности «Реал» одолел мюнхенцев
- «Сливочные», в виду провала в чемпионате, будут максимально сосредоточены на успехе в Лиге чемпионов
