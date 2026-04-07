дерзкая ставка за 5.50 на матч Лиги чемпионов

7 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Реал Мадрид — Бавария с коэффициентом для ставки за 5.50.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

При этом «Реал» Мадрид на 7 очков отстает от «Барселоны». А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сливочные» уступили «Мальорке» (1:2).

До того команда сумела переиграть «Атлетико» (3:2). Да и поединок с «Манчестер Сити» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Сливочные» ныне находятся в приличных кондициях. Команда до последней коллизии победила 5 раз подряд.

Причем «Реал» Мадрид традиционно удачно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Бавария»

Турнирное положение: «Баварцы» нынешний сезон проводят шикарно. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

Причем «Бавария» на 9 очков опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает больше 3 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Баварцы» дожали «Фрайбург» (3:2).

До того команда учинила разгром «Униону» (4:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Аталанте» (4:1).

При этом «Бавария» в пяти последних матчах победила 4 раза. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Баварцы» мотивированы преуспеть на всех фронтах. Команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом «Бавария» в трех своих последних поединках настреляла 11 мячей в ворота соперников. Да и лидер атак Харри Кейн находится в прекрасной форме.

В этом поединке «баварцы» явно будут действовать агрессивно. Вот только «Реал» команда не может одолеть уже без малого 7 лет.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бавария» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.60.

Прогноз: «Реал» мотивирован реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате, да и Килиан Мбаппе явно скажет свое веское слово.

5.50 Фора «Реала» Мадрид -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 5.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше пяти мячей.

6.50 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 5.5 за 6.50

Пять причин, почему ставка зайдет

«Баварцы» уже почти 7 лет не обыгрывают «Реал»

Лидер атак «Баварии» Харри Кейн еще не полностью восстановился от повреждения

«Бавария» в среднем пропускает один мяч за матч

В последнем очном свидании двухлетней давности «Реал» одолел мюнхенцев

«Сливочные», в виду провала в чемпионате, будут максимально сосредоточены на успехе в Лиге чемпионов

Не пропустите

Сбалансированный прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Бавария» с коэффициентом 2.55.