Все решится в Мюнхене

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.55

7 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Реал Мадрид — Бавария с коэффициентом для ставки за 4.20.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: на общем этапе Лиги чемпионов мадридцы смогли набрать 15 очков и финишировали на девятой строчке в турнирной таблице.

«Сливочные» за 8 матчей смогли забить 21 мяч, а пропустили 12. В чемпионате Испании же мадридская команда идет на втором месте с отставанием в 7 очков от первой «Барселоны».

Последние матчи: в прошлых турах Примеры «королевский клуб» проиграл «Мальорке» (1:2) и выиграл у «Атлетико» (3:2).

Также коллектив из Мадрида смог пройти «Манчестер Сити» (3:0, 2:1) в Лиге чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы Тибо Куртуа, Дани Себальос, Родриго и Ферлан Менди.

Состояние команды: подопечные Альваро Арбелоа уже вряд ли смогут зацепиться за борьбу за золотые медали в испанской Примере, поэтому «Реал» должен бросить все силы как раз на Лигу чемпионов.

Безусловно, «Реалу» будет сложно в Лиге чемпионов, однако не стоит забывать, что это самый любимый турнир команды, в котором она способна на все.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенская команда на общем этапе турнира финишировала второй, набрав 21 зачетный балл.

У баварцев была отличная разница забитых и пропущенных мячей по итогам 8 матчей — 22:8. В немецкой Бундеслиге мюнхенцы имеют на своем счету 73 очка и занимают первое место в турнирной таблице.

Последние матчи: в прошлых турах «красные» победили «Фрайбург» (3:2) и «Унион» (4:0).

Также коллектив из Мюнхена уверенно прошел «Аталанту» (6:1, 4:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете Свен Ульрайх и Висдом Майк.

Состояние команды: подопечные Венсана Компани являются одними из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. «Бавария» показывает классную игру на протяжении всего текущего сезона.

«Бавария» уже решила все свои вопросы в Бундеслиге, поэтому вполне может сосредоточиться на игре в самом престижном клубном турнире Европы.

Статистика для ставок

«Реал» выиграл в 5 из последних 6 матчей

«Бавария» не проигрывает на протяжении 13 матчей

В последнем очном поединке команд в 2024 году «Реал» победил «Баварию» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» является совсем небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 4.20, а победа «Реала» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.48 и 2.55.

Прогноз: команды примерно равны, поэтому могут завершить встречу вничью и все решить в ответном матче.

4.20 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.20 на матч «Реал» Мадрид — «Бавария» принесёт чистый выигрыш 3200₽, общая выплата — 4200₽

Ставка: ничья за 4.20.

Прогноз: команды явно будут осторожничать, поэтому много могут и не забить.

2.55 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Реал» Мадрид — «Бавария» принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.55.