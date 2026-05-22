прогноз на матч Женской Лиги чемпионов, ставка за 2.00

23 мая в финале плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» (жен) и «Лион» (жен). Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Барселона (жен) — Лион (жен) с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Барселона» (жен)

Турнирное положение: «Кулес» преуспевают на всех фронтах. Команда выиграла чемпионат и Кубок Испании.

При этом «Барселона» (жен) на 15 очков оторвалась от ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 4 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кулес» одолели «Атлетико» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Коста Адейе Тенерифе» (3:1). Плюс поединок с «Леванте» принес уверенную викторию (5:0).

В пяти своих последних матчах «Барселона» (жен) победила 4 раза. В этих поединках команда забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кулес» нынче выглядят мощно. Команда победила 4 раза кряду.

Причем «Барселона» (жен) традиционно неудачно противостоит «Лиону» (жен). В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырёх поражениях.

«Лион» (жен)

Турнирное положение: «Ткачихи» бьются за чемпионство во Франции. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» (жен) на 12 очков опережает ближайшего конкурента. При этом команда в среднем забивает чаще 3 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачихи» разгромили «Нант» (8:0).

До того команда нанесла поражение ПСЖ (4:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Монпелье» (3:1).

При этом «Лион» (жен) в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Ткачихи» существенно улучшили свои результаты. Команда победила 4 раза подряд.

При этом «Лион» (жен) в среднем пропускает реже гола за матч. А вот в 18 выездных поединках своего чемпионата команда набрала 27 очков.

«Ткачихи» из 6 очных поединков с «Барсой» победили 5 раз. Да и атака команды действует весьма результативно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» (жен) в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.

Прогноз: «Барселона» (жен) постарается совершить требл, к тому же шикарно атакует.

2.00 Фора «Барселоны» (жен) -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Барселона» (жен) — «Лион» (жен) принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Барселоны» (жен) -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырёх мячей.

3.25 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Барселона» (жен) — «Лион» (жен) принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.25

Пять причин, почему ставка зайдет