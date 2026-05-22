23 мая в финале плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» (жен) и «Лион» (жен). Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Барселона (жен) — Лион (жен) с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Барселона» (жен)
Турнирное положение: «Кулес» преуспевают на всех фронтах. Команда выиграла чемпионат и Кубок Испании.
При этом «Барселона» (жен) на 15 очков оторвалась от ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 4 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кулес» одолели «Атлетико» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Коста Адейе Тенерифе» (3:1). Плюс поединок с «Леванте» принес уверенную викторию (5:0).
В пяти своих последних матчах «Барселона» (жен) победила 4 раза. В этих поединках команда забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Кулес» нынче выглядят мощно. Команда победила 4 раза кряду.
Причем «Барселона» (жен) традиционно неудачно противостоит «Лиону» (жен). В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырёх поражениях.
«Лион» (жен)
Турнирное положение: «Ткачихи» бьются за чемпионство во Франции. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Лион» (жен) на 12 очков опережает ближайшего конкурента. При этом команда в среднем забивает чаще 3 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачихи» разгромили «Нант» (8:0).
До того команда нанесла поражение ПСЖ (4:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Монпелье» (3:1).
При этом «Лион» (жен) в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Ткачихи» существенно улучшили свои результаты. Команда победила 4 раза подряд.
При этом «Лион» (жен) в среднем пропускает реже гола за матч. А вот в 18 выездных поединках своего чемпионата команда набрала 27 очков.
«Ткачихи» из 6 очных поединков с «Барсой» победили 5 раз. Да и атака команды действует весьма результативно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» (жен) в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.
Прогноз: «Барселона» (жен) постарается совершить требл, к тому же шикарно атакует.
Ставка: Фора «Барселоны» (жен) -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырёх мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Кулес» в среднем забивают 4 мяча за матч
- «Барселона» (жен) победила в 4 последних домашних поединках
- «Лион» (жен) уже 4 года не обыгрывает каталонок
- Обе команды в четырёх своих последних поединках забивали не менее трёх мячей за матч
- «Кулес» имеют в своем составе качественных атакующих исполнительниц