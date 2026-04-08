ESPN объясняет, почему «Манчестер Юнайтед» ни в коем случае не должен продлевать контракт с Бруну Фернандешем.

Вот список игроков, которые за один сезон в Премьер-лиге сделали больше голевых передач, чем Бруну Фернандеш уже отдал в текущей кампании (16):

— дважды это удавалось только Кевину Де Брейне и Сеску Фабрегасу;

— по одному разу — Тьерри Анри, Месуту Озилу, Фрэнку Лэмпарду и Мохаммеду Салаху.

Если бы вас попросили составить список лучших атакующих полузащитников в истории Премьер-лиги, он выглядел бы примерно так же, как эта шестерка. Эрик Кантона никогда не превосходил нынешний показатель Фернандеша. Такие мастера, как Дэвид Бекхэм, Давид Сильва, Эден Азар, Стивен Джеррард, Трент Александер-Арнольд и буквально любой другой футболист, чье имя напрашивается в этой дискуссии, никогда не отдавали столько голевых передач за один сезон АПЛ, сколько капитан «Манчестер Юнайтед» в текущей кампании.

Разница между Фернандешем и любым из упомянутых выше игроков заключается в том, что у португальца в запасе еще семь матчей. Если он сохранит свой текущий темп (около 0,6 ассиста каждые 90 минут), то повторит рекорд в 20 голевых передач, установленный Анри в сезоне 2002/03 и повторенный Де Брейне в кампании 2019/20. Более того, он вполне способен и превзойти это достижение.

Иными словами, Фернандеш проводит сезон, который может войти в историю как величайший перформанс созидателя за всё время существования Премьер-лиги. И во многом именно он тащит «Манчестер Юнайтед» к итоговому третьему месту — всего через год после того, как клуб финишировал пятнадцатым. С ним на поле разница забитых и пропущенных мячей команды составляет «+17», а без него она уходит в минус («-1»).

По окончании сезона до истечения контракта Фернандеша останется всего год. Казалось бы, решение напрашивается само собой: нужно сделать всё возможное, чтобы удержать в клубе одного из лучших игроков в истории Премьер-лиги. Верно? Чтобы понять, почему ответ не так однозначен, руководству «Юнайтед» достаточно посмотреть на 35 миль к западу — на клуб, который теперь делит с ними первую строчку по количеству чемпионских титулов в истории английского футбола.

Фернандеш делает для «Манчестер Юнайтед» абсолютно всё

Не будет преувеличением сказать, что без Фернандеша «Манчестер Юнайтед», возможно, играл бы в Чемпионшипе. Ладно, хорошо, возможно, это всё же преувеличение. В конце концов, если бы его не было в команде, состав вряд ли остался бы точно таким же, просто «минус Бруну». Клуб подписал бы других игроков, которые смогли бы частично компенсировать его результативность.

Но крайне сомнительно, что кто-то другой смог бы выдать подобные цифры.

С января 2020 года в рамках Премьер-лиги Фернандеш:

— забил 70 голов (ни один другой игрок «Юнайтед» не забил больше 48);

— отдал 67 результативных передач (у ближайшего преследователя в команде не более 22);

— нанес 610 ударов по воротам (никто другой не преодолел отметку в 314);

— создал 638 голевых моментов (у остальных — не больше 190);

— отдал 171 разрезающую передачу (у остальных — не более 38);

— сделал 1887 передач в финальную треть поля (никто другой не сделал больше 909);

— вернул владение мячом 1182 раза (у других игроков — максимум 781).

Возьмите любой аспект — за исключением, пожалуй, верховой борьбы или сейвов на линии ворот, — и окажется, что в текущем десятилетии Фернандеш был важнейшим игроком «Юнайтед».

Иногда можно было задаваться вопросом, не ограничивает ли эта тотальная «брунозависимость» потенциал команды. Но когда команда опускается в нижнюю часть таблицы, подобные рассуждения уже теряют смысл. За всё время его пребывания в клубе разница забитых и пропущенных мячей «Юнайтед», когда Бруну на поле, в среднем составляет «+0,38» (каждые 90 минут). Без него команда пропускает больше, чем забивает («-0,11» каждые 90 минут).

Глядя на всю эту статистику, легко прийти к выводу, что без Фернандеша всё просто рухнет. Кто еще будет делать вообще всё?

Но суть вот в чем: независимо от того, продлят ли с ним контракт, в распоряжении «Манчестер Юнайтед» такая версия Бруну будет оставаться совсем недолго. А возможно, такой версии у них больше не будет уже никогда.

Почему возраст никого не щадит

На этом графике показано, что мы имеем в виду, когда говорим о «возрастной кривой». Здесь отражена каждая минута, сыгранная теми, кого Opta классифицирует как атакующих полузащитников, начиная с сезона-2008/09 в Премьер-лиге, с разбивкой по возрасту:

Пик карьеры на этой позиции в Премьер-лиге приходится на возраст от 22 до 29 лет. После этого на каждом возрастном рубеже происходит существенный спад. С годами большинство игроков неизбежно начинают сдавать. Фернандешу в сентябре исполнится 32 года.

Возможно, прямо сейчас он лучший игрок в Премьер-лиге, но вот что мы писали о лучшем игроке АПЛ в прошлом сезоне : «Чтобы переподписать Салаха, "Ливерпулю" придется пойти на риск: платить ему как одному из лучших игроков мира ровно в тот момент, когда он перестанет таковым быть. Но Салах — это уже аномалия, так что, возможно, имеет смысл сравнивать его с другими игроками его возраста и уровня, а не с основной массой футболистов Премьер-лиги».

Вы можете заменить большинство имен в этом абзаце на «Бруну Фернандеш» и «Манчестер Юнайтед», и получите практически идентичную ситуацию.

Когда мы сравнили Салаха только с теми игроками, которые в его возрасте всё еще показывали сопоставимый уровень, возрастная кривая выглядела уже не столь тревожно: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович и Роберт Левандовский продолжали забивать и выигрывать матчи на высочайшем уровне, даже перешагнув 30-летний рубеж.

Учитывая, что Салах оставался в великолепной форме и почти не получал травм, было вполне логично допустить, что он с большей вероятностью, чем подсказывает обычная возрастная модель, сможет дольше сохранять элитный уровень.

Фернандеш демонстрирует схожий, а возможно, даже больший уровень стабильности и выносливости, чем легенда «Ливерпуля». Фактически, во всей базе данных Stats Perform есть только один игрок, который провел на поле больше минут (на клубном и международном уровне) с начала 2020 года — это бразильский вратарь Вевертон.

Если исключить вратарей и защитников, вероятность замены которых в конкретном матче всегда ниже, вот как выглядит топ-15:

Давайте подытожим: с 2020 года Фернандеш отыграл на 2000 с лишним минут больше, чем любой другой полузащитник или нападающий. По сравнению с идущим на втором месте Декланом Райсом — это почти целый дополнительный сезон чистого игрового времени.

Это можно оценивать по-разному. С одной стороны: лучший индикатор будущих травм — это травмы в прошлом, поэтому шансы Фернандеша оставаться здоровым выше, чем у кого-либо другого. С другой: этот колоссальный объем минут очень скоро даст о себе знать.

Чему «Манчестер Юнайтед» стоит поучиться на примере Салаха

В конце прошлого сезона можно было спрогнозировать те же два пути для развития ситуации с Салахом. И, как оказалось, ваши ноги могут сдать, даже если ваше тело выглядит словно античная статуя эпохи Медичи.

Хотя показатели Салаха упали во второй половине прошлого сезона, все равно нет уверенности, что этот факт стоит анализировать без доли скепсиса: уже к середине марта «Ливерпулю» по сути не за что было бороться, а команда вместе с тренерским штабом в последний месяц сезона, кажется, просто проживала момент на эмоциональном подъеме. Но нет никаких сомнений в том, что в этом сезоне у него случился резкий спад.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Салах набрал 47 очков по системе «гол+пас», а в этом году эта цифра рухнула до 11. За всю карьеру в «Ливерпуле» этот показатель никогда не опускался ниже 26. «Ливерпуль» пошел на риск, решив платить Салаху как одному из лучших игроков мира ровно в тот момент, когда он перестал таковым быть — и именно это и произошло. То же самое, кстати, можно сказать и о Вирджиле ван Дейке.

Частично проблема может заключаться и в нынешних реалиях Премьер-лиги. В то время как Роберт Левандовский, Гарри Кейн и Лука Модрич продолжают играть на высочайшем уровне и после 35 лет, они делают это в лигах, которые гораздо менее требовательны в плане физики и еженедельной конкуренции, чем высший дивизион Англии. Возможно, именно это объясняет, почему игра и результативность Салаха в Лиге чемпионов в этом сезоне гораздо ближе к тому, что мы привыкли видеть.

В текущем сезоне мы не видели Фернандеша в Лиге чемпионов, и это один из скрытых факторов успеха «Манчестер Юнайтед». Исследования показывают, что команды Премьер-лиги в среднем теряют одно очко в чемпионате на каждые два дополнительных матча в еврокубках по сравнению с предыдущим сезоном. А поскольку в этом году «Юнайтед» не играл в Европе (вдобавок к раннему вылету из обоих внутренних кубков), Бруну завершит сезон, имея в активе максимум 36 выходов в стартовом составе во всех турнирах. В прошлом сезоне он начинал в старте 55 матчей. Его минимум за полный сезон в «Юнайтед» — 43.

Совпадение ли, что он стал максимально эффективен с точки зрения результативных действий именно в том сезоне, когда провел меньше всего матчей? Этим летом его ждет чемпионат мира, и, если не случится грандиозного провала, в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» вернется в Лигу чемпионов.

Сейчас у Фернандеша остается еще один сезон по контракту, в котором прописана сумма отступных в размере 57 миллионов фунтов, а 33 года ему исполнится только в сентябре 2027 года. Его ситуация не абсолютно идентична положению Салаха, но в общих чертах это та же история и та же дилемма: невероятно стабильный топ-игрок продолжает выступать на элитном уровне после 30 лет. И если бы можно было гарантировать, что он останется таким же еще на несколько сезонов, вы бы дали ему всё, что он попросит. Но человеческий организм — да и всё остальное в этом мире — работает иначе.

И Салах, и Фернандеш доказали, что футболисты мирового класса могут оставаться таковыми, разменяв четвертый десяток. Но, как убедился в этом сезоне «Ливерпуль», ты являешься исключением из правил ровно до того момента, пока не перестанешь им быть. И именно это предстоит осознать руководству «Юнайтед».

Прогнозы и ставки на футбол

Сможет ли их капитан стать тем редчайшим игроком, который год за годом будет побеждать возраст? Или время возьмет свое, как это случается почти с каждым профессиональным футболистом за тридцать, и произойдет это скорее раньше, чем позже?