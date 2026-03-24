Мохамед Салах объявил, что покидает «Ливерпуль» по окончании сезона. 255 голов, девять лет, два чемпионства — всё. Куда дальше? Разбираем пять наиболее вероятных направлений.

Что произошло

24 марта 2026 года, вторник. Международная пауза. Тихий день в футбольном календаре — пока Мохамед Салах не выложил двухминутное видео в соцсетях.

«К сожалению, этот день настал. Это первая часть моего прощания. Я покидаю "Ливерпуль" по окончании сезона».

Заявление Мохамеда Салаха

Через несколько минут клуб подтвердил:

Салах выразил желание сделать это объявление как можно раньше — из уважения и благодарности к болельщикам. ФК «Ливерпуль» заявление

Контракт Салаха — до лета 2027-го. То есть он уходит за год до его завершения, по взаимному соглашению с клубом. Это не истечение контракта и не трансфер — это решение уйти, пока ещё можно уйти на своих условиях.

Цифры, которые останутся

255 голов в 435 матчах. Третий бомбардир в истории «Ливерпуля» — после Иана Раша и Роджера Ханта. 277 результативных действий (голы + ассисты) в АПЛ за один клуб — рекорд лиги . Четырежды обладатель «Золотой бутсы» АПЛ.

Трофеи: два чемпионства Англии, Лига чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, два Кубка лиги, Коммьюнити Шилд.

Салах перешел из «Ромы» летом 2017-го за £36,9 млн. Стал одним из лучших игроков в истории клуба — и, возможно, лучшим игроком АПЛ своего поколения.

Почему он уходит именно сейчас

Сезон 2025/26 — первый по-настоящему тяжёлый для Салаха в «Ливерпуле». После прошлогоднего триумфа (чемпионство, «Золотая бутса», лучший игрок сезона АПЛ) — провальная защита титула. Результативность упала. Тренер Арне Слот трижды подряд оставлял его на скамейке.

В декабре — взрыв. После матча с «Лидсом» (3:3), в котором Салах просидел весь матч на скамейке, он дал интервью прямо у бровки:

Я столько сделал для этого клуба. Теперь я сижу на скамейке, и не понимаю почему. Кажется, клуб бросил меня под автобус. Мохамед Салах пока ещё игрок «Ливерпуля»

Джейми Каррагер на Sky Sports назвал его поведение «позором».

Мохамед Салах прощается с «Ливерпулем» globallookpress.com

Клуб не стал наказывать Салаха официально, но не включил в заявку на следующий матч ЛЧ с «Интером». Слот сказал, что «понятия не имеет», сыграл ли Салах последний матч за клуб. Потом — примирение, возвращение в состав, четыре гола и четыре ассиста в последних девяти матчах перед травмой.

Но трещина никуда не делась. Сегодняшнее объявление — её логическое завершение.

Пять направлений

Салаху 33 года, летом — 34. Пожалуй, поздновато становиться иконой в другом топ-клубе. Потому все варианты — «с ярмарки».

1. Саудовская Аравия

Самый вероятный вариант. Салах сам признавал в мае 2025-го, в интервью после продления контракта: «Переговоры с Саудовской лигой были серьёзными. Если бы я не продлил с "Ливерпулем" — переход состоялся бы».

Криштиану Роналду буквально мечтает о Салахе в Саудовской Аравии globallookpress.com

Конкретные клубы: «Аль-Иттихад» (предлагал £150 млн ещё в 2023-м, вербальный оффер, не реализованный) и «Аль-Хиляль». Глава Саудовской профессиональной лиги Омар Мугарбель публично заявлял: Салах «желанный гость», и он — одна из целей, которую мониторят саудовские клубы.

Зарплата — на уровне Роналду или выше (Салах в «Ливерпуле» зарабатывал около £24 млн в год). Для 33-летнего игрока, чей контракт ещё действует, — финансовый аргумент во главе угла. Плюс статус: Салах — самый популярный арабский футболист в мире , и его переход в Саудовскую лигу имел бы символическое значение не меньшее, чем переход Роналду.

У букмекеров — фаворит, 3.50.

2. MLS

Главный конкурент Саудовской Аравии — Америка.

Джеймс Пирс, журналист The Athletic, специализирующийся на «Ливерпуле», написал: «MLS для Салаха во многих отношениях привлекательнее Саудовской Аравии». Комиссионер MLS Дон Гарбер зазывал открыто: «Пусть позвонит Месси и Мюллеру — узнает, как им там нравится».

В MLS бывает не сладко. Лионель Месси подтвердит globallookpress.com

Конкретный клуб: «Сан-Диего» — новая франшиза с британско-египетским владельцем Мохамедом Мансуром. Для Салаха это был бы «свой» проект в лиге, где Месси уже доказал, что суперзвёзды могут приехать и доминировать. «Интер Майами» тоже фигурирует, но там есть ограничение: в MLS действует потолок зарплат, и каждому клубу разрешено иметь лишь трёх игроков с зарплатой выше этого потолка (так называемое «правило Бекхэма», или «Designated Player»). Один такой слот у «Майами» уже занят Месси — подписать Салаха можно, но это существенно ограничит клуб в остальных позициях.

Аргумент «за»: качество жизни, растущая лига, семья (Салах неоднократно говорил о важности стабильности для дочерей). Аргумент «против»: зарплата ниже, чем в Саудии. Самый высокооплачиваемый в MLS — Месси ($20 млн в год), Салах в «Ливерпуле» зарабатывал больше.

Букмекеры верят, но гораздо меньше: 12.00.

3. Турция

Вариант, о котором говорят тише, но который не стоит сбрасывать со счётов. Стамбульские клубы — прежде всего «Галатасарай» — способны платить зарплаты европейского уровня. Лига — конкурентная, еврокубки — присутствуют, город — космополитичный.

«Ливерпуль» с Салахом только что прошёл «Галатасарай» в Лиге чемпионов globallookpress.com

Для Салаха, который всю карьеру играл в топ-лигах (Базель → Челси → Фиорентина → Рома → Ливерпуль), Турция — компромисс: не АПЛ, но и не пенсия. Осимхен, Сане, Гюндоган, Икарди — в «Галатасарае» уже собрана звёздная компания.

У букмекеров — 13.00, сразу за «Интер Майами».

4. Серия А

Италия — лига, где возрастные игроки расцветают. Тони забивал за «Верону» в 38, Ибрагимович — за «Милан» в 41, Тотти играл за «Рому» до 40, Ди Натале — до 37. Для Салаха, который провёл полтора успешных сезона в «Роме» (2015–2017) и знает страну, это был бы возврат к знакомому.

Конкретных клубов пока не называют. «Наполи» мелькает у букмекеров (34.00), но это скорее спекуляция. «Ювентус» или «Милан» теоретически могли бы, но ни один из них пока не проявил публичного интереса.

Аргумент «за»: конкурентная лига, знакомая среда. Аргумент «против»: зарплатные ведомости итальянских клубов не позволяют конкурировать с Саудией и MLS по деньгам.

5. Египет

Ни один из серьёзных источников не рассматривает это как реальный вариант. Но Салах никогда не играл на родине профессионально — уехал в «Базель» в 19 лет. «Аль-Ахли» (Каир) — самый титулованный клуб Африки, и если бы Салах решил завершить карьеру там, это стало бы событием масштаба страны.

Мохамед Салах globallookpress.com

Перед ЧМ-2026, на который Египет квалифицировался, возвращение домой было бы мощным символическим жестом. Но реалистичность — близка к нулю : деньги не те, уровень лиги не тот, амбиции Салаха (ему 33, а не 43) — пока не там.

Скорее — вариант на 2028–2029-й или позже, на финал карьеры. Но упомянуть стоит — потому что красиво.

Что будет с «Ливерпулем»

Уход Салаха — это не просто потеря игрока. Это потеря эпохи. Салах вместе с Мане и Фирмино составлял атакующую тройку, выигравшую ЛЧ в 2019-м. Мане ушёл в 2022-м. Фирмино — в 2023-м. Теперь — Салах. Последний из тройки.

Клуб уже присматривает замену: СМИ называют Михаэля Олисе из «Баварии» и Хвичу Кварацхелию из ПСЖ. Бывший нападающий «Ливерпуля» Эмиль Хески рекомендует грузина: «Заменить Салаха нельзя, но Кварацхелия — мой первый выбор».

Заменит ли Хвича Кварацхелия Салаха в «Ливерпуле»? globallookpress.com

Это, конечно, упрощение. Салах — один из тех игроков, которых не «заменяют». Их отпускают — и строят клуб заново. «Ливерпуль» это знает лучше, чем кто-либо: он пережил уход Суареса, Коутиньо, Мане. Каждый раз казалось, что хуже не бывает. Каждый раз — пересобирали.

Пересоберут и теперь. Но прощание будет долгим — и заслуженно.