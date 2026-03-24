Нападающий Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Об этом объявил сам египетский форвард на своей странице в социальной сети.

«Всем привет. К сожалению, этот день пришёл. Это первая часть моего прощания. Я покину "Ливерпуль" в конце сезона. Хочу начать с того, что я никогда не представлял, насколько важной частью моей жизни станут этот клуб, этот город, эти люди. "Ливерпуль" — не просто футбольный клуб, это страсть, история, дух. Не могу объяснить это словами.

Мы праздновали победы. Завоёвывали самые важные трофеи. Мы боролись вместе в самые трудные времена нашей жизни. Хочу поблагодарить всех, кто был частью этого клуба на протяжении всего моего пребывания здесь, особенно моих бывших и нынешних товарищей по команде, а также болельщиков. У меня не хватает слов — поддержка, которую вы мне оказывали в лучшие времена моей карьеры, то, что вы были рядом со мной в самые тяжёлые моменты, я никогда не забуду и всегда буду помнить», — сказал Салах в видеообращении.

Напомним, что Салах защищал цвета «Ливерпуля» с 2017 года. Он провел за команду 435 матчей во всех турнирах, забил 255 голов и сделал 122 ассиста.