О сезоне «Монако» уже трудно говорить как о случайной серии или удачно сложившемся календаре. Победа над «Марселем» стала для команды седьмой подряд в чемпионате, и по её итогам клуб из княжества приблизился к прямым конкурентам и фактически заново запустил всю гонку за места в Лиге чемпионов. После 2:1 на «Луи II» у «Монако» и «Марселя» одинаковое количество очков, а до третьего места — всего один балл.

Результат матча Монако Монако 2:1 Марсель Марсель 1:0 Александр Головин 59' 2:0 Фоларин Балогун 74' 2:1 Амин Гуири 85' Монако: Лукаш Градецки, Тило Керер, Ваут Фас, Джордан Тезе, Кристиан Мависса ( Крепин Дьятта 65' ), Денис Закария, Мамаду Кулибали ( Аладжи Бамба 65' ), Магнес Аклиуше ( Мика Биерет 84' ), Александр Головин ( Ансумане Фати 77' ), Ламин Камара, Фоларин Балогун ( Саймон Адингра 84' ) Марсель: Херонимо Рульи, Факундо Медина, Си Джей Иган-Райли ( Леонардо Балерди 77' ), Бенжамен Павар, Хамед Траоре Жуниор ( Итан Нванери 73' ), Квинтен Тимбер, Пьер-Эмиль Хёйбьерг ( Эмерсон 89' ), Амин Гуири, Пьер-Эмерик Обамеянг, Игор Пайшао, Тимоти Уэа ( Химад Абделли 89' ) Жёлтые карточки: Ламин Камара 8', Тило Керер 71' — Факундо Медина 34', Леонардо Балерди 87'

Статистика матча 3 Удары в створ 9 3 Удары мимо 5 48 Владение мячом 52 0 Угловые удары 8 2 Офсайды 4 14 Фолы 9

При этом сам матч долго не выглядел таким, который обязан закончиться яркой развязкой. До перерыва он скорее был осторожным, плотным и тактически вязким. «Марсель» неплохо защищался в своей структуре с тремя центральными защитниками, не давал «Монако» свободно разгоняться в финальной трети и сам временами выглядел даже опаснее. У гостей были хорошие подходы от Траоре, Пайшау, Веа, Обамеянга, но всякий раз на месте оказывался Лукаш Градецкий.

«Монако» до перерыва больше держал мяч, но не душил соперника. Команда искала моменты через Аклиуша, через движение между линиями, через подключения Головина, однако по-настоящему раскрыть оборону «Марселя» ей не удавалось. Поэтому 0:0 к перерыву выглядели вполне логично: матч был ярким, но очень сдержанным по реальным голевым эпизодам.

После паузы всё стало чуть прямолинейнее и жёстче. «Монако» поднялся выше, добавил в интенсивности и быстрее начал доводить атаки до конкретики, именно это и дало хозяевам преимущество. В какой-то момент стало видно, что «Марселю» всё труднее выдерживать давление, если оно идёт не отдельными вспышками, а сериями.

Головин продолжает забивать важные голы

Александр Головин после не самых искристых матчей за сборную провёл отличную игру за клуб. Причём дело не только в забитом мяче, хотя именно он открыл счёт и, по сути, перевёл игру в выгодный для «Монако» режим. Головин был одним из тех, кто с самого начала пытался добавлять атакам «Монако» осмысленности и темпа. Он участвовал в розыгрыше, искал правильные зоны между линиями, помогал команде продвигать мяч в те моменты, когда игра вязла.

А во втором тайме после очередного подключения россиянин открыл счёт. Тезе качественно забросил в штрафную с правого фланга, Головин опередил вратаря и левой ногой подрезал мяч под перекладину. Эпизод получился очень тонким по исполнению — без лишней суеты, с правильным движением и идеальным таймингом.

Это уже третий мяч Головина в последних четырёх матчах Лиги 1, и как раз вторая часть сезона у Александра получается очень сильной. Он влияет на результаты команды, когда сезон входит в решающую фазу и для «Монако» — это, конечно, огромный плюс. Когда Головин в таком состоянии, команда получает не только объём работы и качество в продвижении, но и вполне конкретную результативность.

После гола «Монако» поймал нужный ритм и добил соперника

Открыв счёт, хозяева почувствовали матч гораздо лучше. «Марселю» пришлось раскрываться, а это как раз тот сценарий, в котором нынешний «Монако» чувствует себя особенно уверенно. Команда не стала бездумно удерживать преимущество, а продолжила искать продолжение в атаке — и сделала это очень эффектно.

Гол Фоларина Балогана стал, пожалуй, самым красивым эпизодом вечера. После ошибки в обороне «Марселя» американец подхватил мяч в центре поля, убежал, выдержал момент и мягко перебросил Рульи. Балогун забил уже шесть мячей в шести матчах Лиги 1, а такое исполнение может говорить только о невероятной уверенности нападающего в своих силах.

Нельзя при этом сказать, что «Марсель» после 0:2 потух. Команда всё-таки нашла в себе силы вернуть интригу благодаря голу Амина Гуири на 85-й минуте. Концовка сразу оживилась, у гостей появились ещё подходы, а «Монако» пришлось уже по-настоящему отстаивать победу. Здесь снова пригодился Градецкий, который провёл очень сильный матч — в концовке кипер удержал для хозяев преимущество, которое полевые игроки создали чуть раньше.

В итоге «Монако» выиграл матч, который в такой плотной таблице стоит дороже обычных трёх очков. Монегаски прямо сейчас совершают полноценный рывок, который меняет расклад в борьбе за Лигу чемпионов. Команда Себастьена Поконьоли идёт на сумасшедшей скорости, берёт очки в очных встречах с конкурентами и, кажется, понимает, как именно добиться места в главном еврокубке.