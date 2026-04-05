В очередном московском дерби было легче упустить что-то, чем заскучать. До перерыва сильно лучше смотрелся «Локомотив»: острее распоряжался мячом, был конкретнее в редких атаках и наказал «Спартак» за слабую защиту на стандарте. А во втором тайме команда Хуана Карлоса Карседо добавила темпа, стала жёстче в прессинге, зажала соперника у его штрафной и в итоге совершила заслуженный камбэк.

Результат матча Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Спартак: Maksimenko, Denisov, Wooh, Djiku, Zobnin, Litvinov, Solari, Umyarov, Barco, Fernandes, Garcia Локомотив: Лукас Фассон, Mitryushkin, Silyanov, Morozov, Montes, Prutsev, Karpukas, Bakaev, Batrakov, Rudenko, Vorobyev Жёлтая карточка: Лукас Фассон 78' (Локомотив)

Старт у матча был плотный, нервный и не слишком привлекательный для зрителя — было много борьбы, мелких столкновений и много потерь с обеих сторон. Команды явно опасались друг друга, поэтому долгое время игра шла скорее через взаимные ошибки, чем благодаря внятным комбинациям. «Спартак» старался брать мяч под контроль и больше времени проводил на чужой половине, но в этом владении было мало остроты. «Локомотив» атаковал реже, зато заметно опаснее. Уже по ходу первого тайма стало видно, что у гостей есть понятный план: пережить стартовое давление, дождаться стандарта или контратаки и в нужный момент ударить.

Так и случилось. После дальнего удара Бакаева, с которым Максименко справился не без нервов, «Локомотив» заработал угловой. Батраков ювелирно подал на дальнюю штангу, куда вовремя влетел Монтес и мощно пробил головой. Гол внешне выглядел просто, но такие розыгрыши команда Галактионова наверняка наигрывала специально под дерби.

Игроки «Локомотива» празднуют гол

После 0:1 «Спартак» заметно просел. У команды и до этого не всё получалось в атаке, а после пропущенного мяча она ещё сильнее завязла в суете. Левый фланг почти не работал, в центре не хватало движения, а единственным, кто регулярно создавал напряжение, выглядел Даниил Денисов — причём в очень нестандартной для себя роли чуть ли не главного игрока атаки. Именно у Денисова был шикарный шанс сравнять счёт перед перерывом, когда после прострела Гарсии номинальный защитник не попал в пустой угол.

Перед перерывом «Спартак» всё-таки ожил. Солари опасно пробил, Митрюшкин потащил, а затем справился и с добиванием, но в целом первый тайм скорее остался за «Локомотивом». Команда Михаила Галактионова выглядела собраннее и конкретнее в важных эпизодах.

Сейв Митрюшкина

С выходом Угальде «Спартак» сильно изменился

Пожалуй, главное решение Карседо случилось в раздевалке перед вторым таймом. Вместо Ливая Гарсии вышел Манфред Угальде, и это сразу изменило рисунок игры. У «Спартака» появилось больше давления на мяч после потерь и «умного» движения в штрафной. Медлительный и местами тяжёлый «Спартак» образца первого тайма исчез, команда будто разозлилась на саму себя.

Пабло Солари

Именно этот отрезок игры постепенно прижал «Локомотив» к воротам. У хозяев пошли забросы, подборы, стандарты, постоянные вторые волны атак. «Локо» долго держался, а Митрюшкин несколько раз серьёзно выручил, но давление уже было таким, что момент с голом начинал казаться вопросом времени.

Он в итоге случился в результате спорного, но очень важного эпизода. После очередной подачи и суматохи в штрафной мяч попал в руку Морозову, когда тот акцентированно блокировал удар Угальде. ВАР помог разобраться, арбитр назначил пенальти, а Барко спокойно реализовал его. Но есть и нюанс: Морозов до фола уже висел на карточке. Сам факт, что защитник остался на поле и не получил второе предупреждение, выглядел для гостей удачей.

Барко бежит к центральному кругу после забитого мяча

Но ненадолго. Через несколько минут тот же Морозов снова сорвал атаку фолом на Солари, и на этот раз вторую жёлтую всё-таки получил. Здесь к штабу «Локо» действительно могут быть вопросы — момент, когда защитника нужно было страховать заменой, был упущен.

Игроки «Локо» спорят с арбитром

Даже вдесятером «Локо» не развалился, но «Спартак» всё-таки дожал

Интересно, что после удаления «Локомотив» не посыпался, команда Галактионова на коротком отрезке даже стала выглядеть живее. Пошли выпады через фланг, Комличенко цеплялся за мячи, был спорный эпизод в штрафной «Спартака», когда гости ждали пенальти после контакта Денисова с Руденко. У «Локо» точно останутся вопросы к судейству по этому моменту.

Но в целом инициатива уже принадлежала хозяевам. И чем дальше шёл матч, тем заметнее было, что «Спартак» просто сильнее позиционно и физически. Победный гол вырос из хорошего командного прессинга: Зобнин перехватил мяч на фланге, быстро навесил за спину защитнику, а Солари здорово открылся и головой пробил в дальний угол. Очень качественный эпизод и вполне логичная развязка второго тайма.

Пабло Солари и Эсекьель Барко

После 2:1 «Спартак» не остановился, а пошёл добивать. Угальде мог снимать все вопросы, ещё один момент был у Барко, но оба легионера пробили выше ворот из убойных позиций. А вот в самой концовке «Локомотив» едва не наказал соперника за расслабленность — после удара Фассона мяч уже летел в пустой угол, но Денисов успел спасти команду буквально на линии ворот.

Главный вывод после дерби довольно очевиден. «Локомотив» качественно провёл первую половину и снова показал, что всегда особенно готовится к большим матчам. Но после перерыва «Спартак» резко добавил буквально во всём и окончательно развеял и без того призрачные мечты «Локо» о чемпионской гонке.