The Athletic рассказывает, как Хаби Алонсо меняет культуру внутри «Реала» — и почему не всем игрокам понравились его методы.

Матч «Реал» — «Барселона» всегда вызывает огромный интерес, но воскресное Эль-Класико имело особое значение для Хаби Алонсо.

Крупное оражение от «Атлетико» со счетом 2:5 месяц назад вызвало резкую критику в адрес главного тренера. Это был крайне болезненный удар, полностью разрушивший позитивную атмосферу, которая сложилась вокруг начала работы Алонсо на «Сантьяго Бернабеу».

Поражение также вновь подняло вопросы о способности команды показывать результат в больших матчах — сомнения, впервые появившиеся после разгрома 0:4 от «Пари Сен-Жермен» на Клубном чемпионате мира.

Хотя «Реал» выиграл все остальные матчи сезона, кроме игры с «Атлетико», сам Алонсо и его штаб понимали: еще одна осечка сделает их положение гораздо более шатким. Внутри клуба царило ощущение, что если команда не добьется хороших результатов в ключевой серии встреч против «Ювентуса», «Барселоны» и «Ливерпуля», им покажут «желтую карточку» — предупреждение от руководства клуба.

Победа над «Юве» (1:0) в среду и успех в Эль-Класико (2:1) в воскресенье позволили мадридцам опередить действующих чемпионов на пять очков в Ла Лиге. Во вторник «Реал» отправляется в Ливерпуль на матч Лиги чемпионов, имея стопроцентный результат — три победы из трех.

Триумф в Эль-Класико стал для Алонсо и его нового тренерского штаба невероятно важным — он снял часть давления сверху в клубе, где планка ожиданий всегда зашкаливает, независимо от обстоятельств. Но не менее важным оказалось и другое: победа укрепила позиции тренера в отношениях с командой.

В последние недели напряжение между Алонсо и частью состава растет: несколько футболистов первой команды недовольны его методами и тем, как он навязал ряд ключевых изменений с момента прихода летом. Ситуация куда глубже, чем эмоциональная реакция Винисиуса Жуниора на замену в матче с «Барселоной».

Издание The Athletic разбирается, что происходит внутри «Реала», опираясь на беседы с источниками, близкими к первой команде, тренерскому штабу и руководству клуба. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы сохранить отношения внутри клуба.

Когда Хаби Алонсо возглавил «Реал» в июне, он обнаружил раздевалку, привыкшую к порядкам, которые, по его мнению, не шли на пользу команде. Четыре года под руководством Карло Анчелотти оставили после себя «много плохих привычек», как отмечают источники, близкие к штабу Алонсо.

Одно из первых его посланий игрокам звучало предельно ясно: при нем каждый обязан будет больше бегать и работать без мяча. Без этого, подчеркнул он, никто не может рассчитывать на гарантированное место в составе.

Дебют Алонсо пришелся на клубный чемпионат мира, где мадридцы потерпели разгромное поражение от «ПСЖ» (0:4) в полуфинале 9 июля. После этого у команды была пауза до 4 августа, когда она вновь собралась для предсезонной подготовки. Именно тогда состоялось важное командное собрание.

Алонсо провел разговор с ведущими игроками, включая капитанов, чтобы совместно выработать новый свод правил, регулирующих жизнь команды. После того как основные принципы были утверждены, их довели до всего состава. Среди прочего правила подчеркивали важность пунктуальности (пока, к слову, не было ни одного штрафа за опоздание), а также требовали максимальной интенсивности и самоотдачи на тренировках.

«Хаби старается обеспечить большую дисциплину и порядок в повседневной работе: контроль расписания, усиленная работа в тренажерном зале для профилактики травм, групповые и индивидуальные видеоразборы», — рассказал источник, близкий к тренировочному процессу «Реала».

Однако перемены понравились не всем. Несколько источников, близких к игрокам основы, сообщили The Athletic, что в раздевалке «Реала» нарастает недовольство: многие опытные футболисты чувствуют себя недооцененными и разочарованными.

По словам, игроки были разочарованы тем, что теперь у них почти не осталось свободы для проявления своих качеств на поле. Подход Алонсо к стилю игры оказался куда более требовательным и жестким по сравнению с тем, что было при Анчелотти.

«Некоторые из них выигрывали столько трофеев, не делая всего этого, что теперь, когда им начали навязывать новые требования, они стали жаловаться», — отметил один из источников. — «Это ни для кого не секрет, кое-что уже стало публичным. Это нормально, особенно для тех, кто раньше считался неприкасаемым».

Другой собеседник, близкий к одному из игроков основы, добавил: «Команда прошла путь от тренера, который почти не вмешивался в тренировки, до наставника, который ведет себя как еще один футболист на поле».

Еще несколько источников, участвовавших в подготовке материала, отметили, что у футболистов сложилось впечатление, будто Алонсо держится на дистанции и не стремится к близкому контакту с командой — в резком контрасте с Анчелотти, пользовавшимся огромной популярностью в раздевалке.

«Он думает, что он Пеп Гвардиола, но пока он просто Хаби», — сказал человек, близкий к одному из ветеранов «Реала». Сравнение с наставником «Манчестер Сити» звучало неоднократно — и в положительном, и в отрицательном контексте.

Чувство дистанции по сравнению с эпохой Анчелотти проявляется и в организации тренировочного процесса. Одним из нововведений Алонсо стало правило: на занятиях могут присутствовать только те специалисты, чье участие действительно необходимо.

То же касается и доступа в раздевалку во время матчей. Алонсо значительно сократил число людей, находящихся рядом с командой до игры и в перерыве, чтобы создать атмосферу уединения и максимальной концентрации. После финального свистка, однако, двери вновь открываются для всех членов клуба.

Кроме того, представители окружения игроков столкнулись с новыми ограничениями на тренировочной базе: теперь туда нельзя свободно заходить членам семей, агентам и друзьям футболистов — что раньше было обычным делом.

Алонсо и его штаб требуют конфиденциальности. Раздевалка должна оставаться закрытым пространством, где никто не выносит информацию наружу.

Яркий пример — стартовые составы. В последние сезоны они часто утекали в прессу заранее, и клубу приходилось публиковать официальную заявку более чем за два часа до начала матчей.

Алонсо проверил команду на доверие уже в первом матче. Перед стартом клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» он заранее объявил игрокам стартовый состав, рассчитывая, что информация не утечет. Проверка провалилась — вскоре стало известно, что в основе выйдет Гонсало Гарсия.

Теперь такого больше не происходит.

Источники, близкие к тренерскому штабу, подчеркивают: изменения в структуре работы «Реала» были необходимы, так как прежние условия не считались оптимальными для успеха. В штаб Алонсо входят помощник Себастьян Паррилья, тренер по физподготовке Исмаэль Каменфорте, а также аналитики Альберто Энсинас и Беньят Лабаен. Все они высоко ценятся руководством клуба.

Методика Каменфорте, ранее работавшего в структуре «Барселоны», стала настоящим шоком для части мадридских специалистов, которым теперь приходится адаптироваться к новым подходам.

Сам тренерский штаб с самого начала просил только об одном — времени. Они прекрасно понимают, что находятся в процессе, который требует терпения, чтобы команда заработала так, как задумано.

Путь к идеальной модели игры еще далек, но лидерство в Ла Лиге и удачное выступление в Лиге чемпионов придают Алонсо уверенности — особенно после воскресной победы над «Барселоной».

Есть и более тонкие, но не менее важные успехи, которыми может гордиться тренерский штаб. Летняя перестройка понравилась далеко не всем, но часть команды оценила ее положительно. Тактическая гибкость Алонсо и активная ротация, позволяющая держать в тонусе весь состав, — качества, которые чаще всего отмечают источники, близкие к клубу.

Отдельно отмечают его доверие к молодежи — в отличие от Карло Анчелотти. Новички Дин Хёйсен (20 лет), Альваро Каррерас (22) и Франко Мастантуоно (18) уже получили шансы проявить себя. Добавим к этому уверенный прогресс Арды Гюлера (20), который стал игроком основы, и блистательную форму Килиана Мбаппе: после тревожного дебютного сезона француз набрал 18 результативных действий в 13 матчах.

Если результаты и качество игры продолжат расти, создается впечатление, что Алонсо вряд ли будет сильно переживать из-за отдельных вспышек недовольства в команде. Однако он прекрасно понимает: на «Сантьяго Бернабеу» давление есть всегда. И по мере развития сезона его отношения с игроками будут оставаться одной из самых интригующих сюжетных линий.