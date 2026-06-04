В четверг, 4 июня, в Ла-Корунье состоится товарищеский матч между сборными Испании и Ирака. Игра начнётся в 22:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

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21:51 Не по-летнему прохладно сегодня вечером на северо-западе Испании — всего 15 градусов выше нуля, которые ощущаются как +12.

21:44 Главный арбитр встречи — 35-летний Флориан Бадштюбнер из Германии.

21:31 Сегодняшний матч пройдёт в Ла-Корунье на стадионе «Риасор», вмещающем 32 490 зрителей.

Стартовые составы команд

Испания: Ж. Гарсия, Порро, Лапорт, Х. Мартин, Гримальдо, Гави, Берналь, Торрес, Баэна, Ольмо, Иглесиас.

Ирак: Басил, Али, Тахсин, Хашем, Доски, Аль-Аммари, Исмаил, Фарджи, Баеш, Джасим, Аль-Хамади.

Испания

После золотой эпохи Висенте дель Боске и триумфа в ЮАР в 2010-м сборная Испании стабильно проваливается на чемпионатах мира. На трёх мундиалях с тех пор испанцы ни разу не добрались даже до четвертьфинала: в 2014-м не вышли из группы, а в 2018-м и 2022-м вылетали в 1/8 финала по пенальти. В этот раз от них ждут большего — в конце концов, команда Луиса де ла Фуэнте едет в Северную Америку в статусе действующего чемпиона континента. Но не стоит забывать, что ровно то же самое было и 12 лет назад в Бразилии.

Почти все игроки сборной Испании, сыгравшие ключевую роль в борьбе за золото Евро-2024, едут и на ЧМ-2026: пожалуй, главное исключение — не попавший в итоговую заявку 34-летний Дани Карвахаль. Группа испанцам досталась приятная — с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем, а перед стартом ЧМ команда проведёт товарищеские встречи с Ираком и Перу. К матчу с Ираком Испания подходит на фантастической серии из 28 матчей без поражений в основное время, однако с составом, далёким от оптимального: после повреждений продолжают восстанавливаться Ямаль и Уильямс, а Руис, Субименди, Райя и Мерино только-только отыграли финал ЛЧ и тоже вряд ли примут участие в игре.

Ирак

Сборная Ирака пробилась на чемпионат мира всего лишь во второй раз в своей истории, причём первый был целых 40 лет назад: в 1986-м она заняла последнее место в группе и не набрала ни одного очка. Для попадания на ЧМ иракцам пришлось преодолеть тяжелейшую квалификацию — пройти аж через три групповых этапа, азиатский стыковой раунд с ОАЭ и межконтинентальные стыки с Боливией (2:1).

Жеребьёвка отправила Ирак на чемпионате мира в «группу смерти» с Францией, Норвегией и Сенегалом, поэтому спарринг с Испанией — неплохая подготовка перед матчами с другими сборными топ-уровня. Громких имён в этой команде фактически нет, но один футболист всё же выделяется — речь про вингера «Нэшвилла» Ахмеда Касема, который стоит как минимум вдвое дороже всех остальных игроков сборной Ирака по версии Transfermarkt. При этом дебютировал за национальную сборную Касем только на прошлой неделе в товарняке с Андоррой (1:0).

Личные встречи

Единственная встреча между этими командами прошла на Кубке Конфедераций в 2009 году. Тогда сборная Испании одержала победу со счётом 1:0, а единственный мяч забил Давид Вилья.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.84.