Испания и Аргентина не заставят скучать?

прогноз на тотал в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.17

19 июля в рамках финального матча ЧМ-2026 сыграют Испания и Аргентина. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

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Испания

Перед матчем: Испания заняла первое место в группе H, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 6:0.

В плей-офф «красная фурия» поочередно выбили сборные Австрии, Португалии, Бельгии и Франции.

Последние матчи: В полуфинальном матче ЧМ-2026 «красная фурия» уверенно обыграла Францию со счетом 2:0.

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На предыдущих стадиях плей-офф Испания обыграла Австрию (3:0), Португалию (1:0) и Бельгию (2:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Испанцы подходят к матчу вполне себе волевой командой, способной решать исходы непростых встреч в свою пользу.

Команда Луиса де ла Фуэнте прошла не самую простую сетку и уже имеет определенную закалку перед решающим матчем.

Аргентина

Перед матчем: Испания заняла первое место в группе J, набрав девять очков за три встречи при разнице мячей 8:1.

В плей-офф «альбиселесте» поочередно выбили сборные Кабо-Верде, Египта, Швейцарию и Англии.

Последние матчи: В полуфинальной встрече ЧМ-2026 «альбиселесте» вырвали победу у Англии со счетом 2:1.

На предыдущих стадиях плей-офф Аргентина обыграла Кабо-Верде (3:2 ДВ), Египет (3:2) и Швейцарию (3:1).

Состояние команды: Несмотря на наличие более проходной сетки на турнире, аргентинцы не без приключений дошли до решающей встречи.

Нет сомнений, что команда Лионеля Скалони и на сей раз попробует показать свой характер, который мы видели не один раз за турнир.

На что ставят в матче Испания — Аргентина Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Аргентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В шестнадцати последних матчах Испания не проигрывала

Аргентина выиграла четырнадцать игр подряд

Команды между собой последние два раза играли в 2018-м году — тогда Испания разгромила Аргентину со счетом 6:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Испании фаворитом с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.10, а победа сборной Аргентины — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.17 и 1.64.

Прогноз: Последние два финала были крайне результативными и вполне стоит ожидать того, что команды на двоих забьют больше двух мячей.

2.17 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Испания — Аргентина принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Тотал больше 2,5 за 2.17.

Прогноз: Также можно поставить на то, что Аргентина отличится во втором тайме.

2.05 Тотал Аргентины больше 0,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Испания — Аргентина принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Тотал Аргентины больше 0,5 за 2.05

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