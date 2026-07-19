19 июля в рамках финального матча ЧМ-2026 сыграют Испания и Аргентина. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.
Испания
Перед матчем: Испания заняла первое место в группе H, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 6:0.
В плей-офф «красная фурия» поочередно выбили сборные Австрии, Португалии, Бельгии и Франции.
Последние матчи: В полуфинальном матче ЧМ-2026 «красная фурия» уверенно обыграла Францию со счетом 2:0.
На предыдущих стадиях плей-офф Испания обыграла Австрию (3:0), Португалию (1:0) и Бельгию (2:1).
Состояние команды: Испанцы подходят к матчу вполне себе волевой командой, способной решать исходы непростых встреч в свою пользу.
Команда Луиса де ла Фуэнте прошла не самую простую сетку и уже имеет определенную закалку перед решающим матчем.
Аргентина
Перед матчем: Испания заняла первое место в группе J, набрав девять очков за три встречи при разнице мячей 8:1.
В плей-офф «альбиселесте» поочередно выбили сборные Кабо-Верде, Египта, Швейцарию и Англии.
Последние матчи: В полуфинальной встрече ЧМ-2026 «альбиселесте» вырвали победу у Англии со счетом 2:1.
На предыдущих стадиях плей-офф Аргентина обыграла Кабо-Верде (3:2 ДВ), Египет (3:2) и Швейцарию (3:1).
Состояние команды: Несмотря на наличие более проходной сетки на турнире, аргентинцы не без приключений дошли до решающей встречи.
Нет сомнений, что команда Лионеля Скалони и на сей раз попробует показать свой характер, который мы видели не один раз за турнир.
Статистика для ставок
- В шестнадцати последних матчах Испания не проигрывала
- Аргентина выиграла четырнадцать игр подряд
- Команды между собой последние два раза играли в 2018-м году — тогда Испания разгромила Аргентину со счетом 6:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Испании фаворитом с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.10, а победа сборной Аргентины — в 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.17 и 1.64.
Прогноз: Последние два финала были крайне результативными и вполне стоит ожидать того, что команды на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2,5 за 2.17.
Прогноз: Также можно поставить на то, что Аргентина отличится во втором тайме.
Ставка: Тотал Аргентины больше 0,5 за 2.05
Еще прогнозы
На LiveSport.Ru еще два прогноза на матч Испания — Аргентина:
- Большой прогноз с кучей деталей с коэффициентом 2.30.
- Дерзкая ставка для тех, кто готов рискнуть — с коэффициентом 8.10.