Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня последний матч — финал.

Испания — Аргентина

22:00 мск, Ист-Ратерфорд

И испанцы, и аргентинцы вполне заслуженно дошли до главного матча мундиаля . Обе сборные показывали хороший футбол, вырывали победы на жилах, показывали характер и добились своего. Но победитель будет только один. Безусловно, в таких матчах многое решает случай, везение и одна ошибка. До первого гола соперники точно не будут раскрываться, поскольку первым пропускать не захочет никто. А вот после того, как счет будет открыт, начнется настоящее зрелище. Для начала расскажем, как команды добрались до главного матча четырехлетия.

Испанская сборная не смогла выиграть только первый матч на турнире. В нем «Фурия Роха» сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0). После этого же на групповой стадии соревнования главная команда Испании обыграла Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0). В итоге вторая на данный момент команда в рейтинге ФИФА набрала семь очков и с первой строчки пробилась в плей-офф. В 1/16 финала сборная Испании разгромила Австрию (3:0), а в 1/8 финала вырвала победу у Португалии (1:0). В четвертьфинале испанцы впервые на турнире пропустили, но все же победили Бельгию (2:1), а в полуфинале, когда подопечные Луиса де ла Фуэнте считались андердогами, не оставили ни единого шанса Франции (2:0).

В настоящий момент в активе испанской «националки» одна победа на чемпионате мира и Лиги наций, а также три триумфа на чемпионатах Европы. В последнее время Испания стала доминировать не только в европейском, но и в мировом футболе . Команда является фаворитом абсолютно всех турниров, в которых принимает участие. Свой первый крупный турнир испанцы выиграли только в 2008 году и с тех пор они идут одними из главных претендентов на победу в любом соревновании. На ЧМ-2026 выделять отдельно особо некого, поскольку они действуют как команда. Но все же если выбирать, то это Микель Оярсабаль, забивший пять мячей, и Унаи Симон, пропустивший лишь один мяч.

У сборной Аргентины выход из группы был еще легче. «Альбиселесте» выиграли все три матча своего квартета, по очереди победив Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). Аргентинская сборная с девятью очками шагнула в плей-офф с первого места. Уже в 1/16 финала у аргентинцев были проблемы, но в овертайме они все же дожали Кабо-Верде (3:2). В 1/8 финала было еще сложнее, ведь команда проигрывала Египту 0:2 до 79-й минуты, но в итоге забила трижды и выиграла в основное время. В четвертьфинале аргентинская «националка» тоже только в овертайме сломила сопротивление Швейцарии (3:1), а в полуфинале уступала Англии до 85-й минуты, но перевернула игру, забила дважды и победила 2:1. Все игры плей-офф были для главной команды Аргентины очень сложными .

Календарь и таблица ЧМ-2026

Аргентина является действующим чемпионом мира и сейчас защищает свой титул. В финале четырехлетней давности первая в рейтинге ФИФА сборная по пенальти победила команду Франции. Также аргентинцы выиграли два последних Кубка Америки. Сейчас в активе «бело-голубых» три победы на чемпионатах мира и 16 побед в Кубке Америки. На этом мундиале подопечные Лионеля Скалони играют как команда и выгрызают победы, но выделяется, как и всегда в последние годы, Лионель Месси. 39-летний нападающий продолжать «рвать и метать». Он является лучшим бомбардиром турнира, имея в своем активе восемь голов и четыре ассиста . Во время ЧМ-2026 он также уже стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Настоящий лидер!

Определять фаворита в такой игре язык не поворачивается. Это делать бессмысленно, поскольку быть может абсолютно все . На то он и финал, что он полностью непредсказуем. Ожидается интересная, бескомпромиссная, зрелищная и боевая игра. По-другому эти команды и не могут.

сборная Испании globallookpress.com

Слово прогнозисту: эксперт LiveSport.Ru Алексей Дроздов верит в сборную Испании, поэтому ставит на ее победу в основное время за 2.30.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Нужно вообще объяснять, почему? Такое пропускать не то, что не рекомендуется, а запрещено. Такие матчи бывают один раз в четыре года и они интересны миллионам людей по всей планете. Будет очень зрелищно!

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.