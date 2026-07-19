Матч Франция — Англия станет противостоянием двух сборных, которые прибыли на чемпионат мира с максимальными амбициями, но остановились в шаге от финала. Для Франции поражение от Испании стало первым серьёзным испытанием на турнире, тогда как Англия не удержала преимущество в полуфинале против Аргентины. Несмотря на статус игры за третье место, вывеска остаётся одной из самых громких на мировом уровне: на поле выйдут десятки игроков мирового класса, а цена победы — историческая медаль чемпионата мира

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23:15 История встреч Франции и Англии насчитывает 32 матча, и общий баланс остаётся в пользу англичан: 17 побед против 10 у французской сборной, ещё пять игр завершились ничьими. Однако в последние десятилетия преимущество постепенно перешло к «трёхцветным». В девяти последних официальных матчах Франция уступила Англии только один раз, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью. Последняя встреча команд на чемпионате мира состоялась в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре. Тогда Франция выиграла 2:1 благодаря голам Орельена Чуамени и Оливье Жиру, а ключевым эпизодом стал незабитый пенальти Харри Кейна в концовке встречи.

23:10 Англия выходит на матч за бронзу после одного из самых болезненных поражений на турнире. Команда Томаса Тухеля была близка к выходу в финал, но не сумела удержать преимущество в полуфинале с Аргентиной. После гола Энтони Гордона англичане вместо продолжения давления выбрали максимально осторожную модель игры, фактически отдав инициативу сопернику. Наиболее ярко это отражает статистика: с 55-й по 92-ю минуту Англия владела мячом лишь 12% игрового времени и практически не угрожала воротам аргентинцев. Теперь перед командой стоит задача восстановиться не только физически, но и психологически. На стороне Англии — огромный выбор исполнителей: Харри Кейн, Джуд Беллингем, Букайо Сака и Фил Фоден способны создавать проблемы любой обороне. Однако нагрузка на лидеров была колоссальной: команда преодолела почти 19,7 тысячи километров перелётов по ходу турнира и получила меньше времени на подготовку к матчу, чем Франция. Ситуацию осложняют кадровые проблемы: Рис Джеймс получил мышечное повреждение и завершил выступление на чемпионате мира, а Джордан Хендерсон остаётся вне игры из-за перелома руки. Вероятно, на правом фланге обороны появится Джарелл Куанса. Главный вопрос перед Англией — сможет ли команда снова действовать смело или очередная осторожность лишит её шансов на медаль.

23:05 Французская сборная подходит к матчу за третье место после первого серьёзного сбоя на турнире. До полуфинала команда Дидье Дешама двигалась практически безошибочно — все победы были добыты в основное время, а сама Франция считалась одним из главных фаворитов чемпионата мира. Однако встреча с Испанией показала, что у «трёхцветных» есть уязвимые места. Соперник лишил французов привычного пространства для скоростных атак, заставил их действовать в позиционной игре и полностью ограничил возможности лидеров атаки. Цифры полуфинала оказались показательными: всего 0,31 xG против 1,63 у Испании и отсутствие созданных голевых моментов. При этом до поражения от испанцев Франция демонстрировала высокую эффективность в концовках — половину своих 16 голов на турнире команда забила после 65-й минуты. В матче против Англии французам снова будет удобнее играть в открытом футболе, где скорость Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Майкла Олисе может стать решающим фактором. Дополнительная мотивация связана и с индивидуальными целями: Мбаппе продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата мира. При этом Дешаму придётся перестраивать оборону — Вильям Салиба получил тяжёлую травму в полуфинале и больше не сыграет на турнире, а его место в центре защиты займёт Максанс Лакруа.

23:02 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.