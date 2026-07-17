19 июля в финале чемпионата мира по футболу сыграют Испания и Аргентина. Начало встречи — 22:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Испания

Турнирное положение: групповой этап Испания выиграла с 7 очками и разницей 5–0.

Последние матчи: в полуфинале ЧМ‑2026 Испания уверенно переиграла Францию со счётом 2:0. С первых минут «Красная Фурия» лишила соперника мяча и методично взламывала оборону соперника, забив по голу в каждом из таймов. Голы на счету Оярсабаля с пенальти и Порро.

В четвертьфинале была победа над Бельгией (2:1) и до этого над Португалией (1:0).

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Не сыграют: потерь у Испании нет.

Состояние команды: команда Луиса де ла Фуэнте пропустила на турнире всего один мяч в семи играх. Сейчас Испания выглядит очень организованной и сбалансированной, где нет почти слабых мест (за исключением суетливого вратаря Симона) и никто из звёздных футболистов не тянет одеяло на себя, полностью подчинив себя командной игре. Есть некоторый перекос на правый фланг, так как не в лучших кондициях Нико Уильямс, который на Евро‑2024 феерил, но в этом и есть своя изюминка.

Аргентина

Турнирное положение: в квартете J Аргентина добилась 100 % результата и набрала 9 очков.

Последние матчи: в полуфинале мундиаля Аргентина чудесным образом спаслась в матче с Англией (2:1), проигрывая к 85‑й минуте. Но серия травм и перестроения от Томаса Тухеля, а также усиления натиска позволили перевернуть игру и вырвать победу ещё до овертайма. Голы забивали дальним ударом Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес головой, а ассистировал в обоих эпизодах Месси.

До этого были пройдены Швейцария (3:1, ОТ) и Египет (3:2).

Не сыграют: травмирован — Балерди (з).

Состояние команды: характера на этом чемпионате мира Аргентине точно не занимать. Почти все матчи плей‑офф развивались не в пользу «альбиселесте», но в итоге сборная всё равно выходила победителем. Сказывается умение управлять коллективом со стороны Лионеля Скалони, а также очень мощный подбор разноплановых футболистов. При этом никто из звёзд не ропщет, а выходит на замену и делает результат — как Лаутаро в игре с Англией.

Статистика для ставок

В 2018 году в товарищеском матче Испания разгромила Аргентину со счётом 6:1.

В 2010 году, наоборот, была сильнее Аргентина (4:1).

Годом ранее Испания взяла верх (2:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Испании дают 2,30, а на Аргентину — 3,70, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,25.

Прогноз: вряд ли от первого тайма стоит ждать открытого и результативного футбола, так как слишком велика цена матча. Скорее всего, Испания будет держать мяч и пытаться вскрыть оборону соперника, а Аргентина попробует поймать на контратаке, но голов при этом не увидим.

1.95 Ничья в первом тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Испания — Аргентина принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Основная ставка: ничья в первом тайме за 1,95.

Прогноз: матчи такого уровня всегда очень сложно прогнозировать, но можно рискнуть и заиграть победу Аргентины на ЧМ. Команда не раз показывала свой стальной характер, а Месси есть Месси, даже в 39‑летнем возрасте.

2.35 Аргентина станет чемпионом мира Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Испания — Аргентина принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Дополнительная ставка: Аргентина станет чемпионом мира за 2,35.