Игровой день ЧМ выдал три совершенно разных матча. Испания прошла Австрию так спокойно, будто ещё заранее смотрела дальше, на своих настоящих соперников. Швейцария без лишней драмы убрала Алжир и в очередной раз показала, что умеет быть неприятной, взрослой и очень цепкой командой. А Португалия и Хорватия сыграли матч, ради которого и существует плей-офф: первый гол Роналду в плей-офф ЧМ, поздний мяч Гонсалу Рамуша, отменённый гол Хорватии из-за офсайда и последний матч Луки Модрича за сборную на чемпионатах мира.

Испания — Австрия 3:0

1/16 финала

Испания прошла Австрию без нервов и особенной интриги. Команда Луиса де ла Фуэнте сразу забрала мяч, Австрия пыталась терпеть, но слишком часто оказывалась прижатой к своей штрафной, а когда всё-таки выбиралась выше, испанцы быстро возвращали себе контроль.

Ламин Ямаль не забил, но это был один из тех матчей, где отсутствие гола никак не мешает понять, кто держал защиту в постоянном страхе. Ральф Рангник специально поставил Конрада Лаймера левым защитником, чтобы тот встречал Ямаля на сильной ноге, и у них действительно получилась отдельная дуэль. Лаймер пару раз жёстко встретил испанца, однажды даже красиво ушёл сам, но в целом Ямаль всё равно сиял — финты, пробросы между ног, рывки с правого фланга, удары и постоянное ощущение, что следующий эпизод может стать голевым.

Испания — Австрия globallookpress.com

Первый гол Испания забила после привычно тонкой работы Марка Кукурельи слева. Его подача нашла Микеля Оярсабаля, и тот спокойно переправил мяч в ворота. Во втором тайме Педро Порро сделал 2:0 после очередной атаки через фланг, а потом Оярсабаль оформил дубль — снова после передачи Кукурельи. Унаи Симон почти не был загружен, зато успел установить рекордную сухую серию на чемпионатах мира. Родри контролировал центр, Кукурелья давал качество с фланга, Оярсабаль снова оказался именно там, где должен быть нападающий. Дальше Испания сыграет с Португалией, нас ждёт нервная дуэль европейских гигантов с историей и всё ещё опасным Роналду, который наконец-то впервые забил в плей-офф ЧМ.

Гол Педро Порро globallookpress.com

Португалия — Хорватия 2:1

1/16 финала

Португалия и Хорватия выдали, возможно, самый кинематографичный матч ЧМ-2026. Здесь было всё, что делает чемпионат мира жестоким и прекрасным: старые герои, поздние замены, гол на последних минутах, отменённое спасение в добавленное время и ощущение, что великие до последнего отказываются уходить, отчаянно цепляясь за последний шанс.

Первый тайм был осторожнее, чем хотелось бы при такой вывеске. Португалия чаще подходила к воротам, Бруну Фернандеш несколько раз попадал под блоки, Роналду ждал передач в штрафной, но матч по-настоящему открылся уже после перерыва. Хорватия вышла из раздевалки смелее и быстро нашла свой момент. Йосип Станишич подключился справа, подал в штрафную, а Иван Перишич уже полтора десятилетия в футболке сборной ждёт таких передач на дальней штанге. Принял, поднял голову, пробил низом — и снова оказался героем большого матча. Эта Хорватия уже не выглядит такой мощной, как команды 2018 или 2022 года, но в ней всё ещё есть футболисты с огромным опытом плей-офф. Модрич держал ритм, Ковачич помогал в центре, а вышедший после перерыва Игор Матанович добавил атаке агрессии и движения. Именно его давление и борьба начали ломать комфорт португальских защитников.

Гол Перешича globallookpress.com

Но затем пришёл момент Роналду. Сначала он красиво принял мяч в штрафной и перекинул Доминика Ливаковича, но гол отменили из-за офсайда, праздник пришлось отложить. А уже на 68-й минуте после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти за чрезмерную борьбу Николы Влашича с Ренату Вейгой в штрафной. Роналду подошёл к мячу, глубоко вдохнул и пробил по центру, без шансов для Ливаковича. Это был первый гол Криштиану в плей-офф чемпионатов мира. Для игрока с такой биографией эта деталь звучит почти странно, но именно поэтому момент настолько важен. Роналду забивал всем, везде и по-всякому, но этот маленький пустой квадрат в его истории закрылся только сейчас — в 41 год, против Хорватии, в матче, где каждая минута могла стать последней.

Гол Роналду globallookpress.com

А потом Роберто Мартинес сделал то, на что решился бы не каждый — на 80-й минуте тренер снял с игры Роналду. Тот не скрывал эмоций: смотрел вверх, качал головой, тяжело шёл к бровке, уже на скамейке продолжал переживать так, будто осознаёт цену каждой секунды на поле. Если бы Португалия вылетела, эта замена могла стать последним кадром карьеры Роналду на чемпионатах мира. Но вышедший Гонсалу Рамуш всё-таки не позволил этому случиться. В добавленное время Рафаэл Леау идеально подал с левого фланга, а Рамуш выиграл воздух и направил мяч в угол. 2:1, Роналду бросился обнимать Гонсалу у бровки — как лидер, которому только что обеспечили, как минимум, ещё один матч на ЧМ.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Упёртая Хорватия отказывалась принимать поражение и всё равно почти спаслась. Уже на 103-й минуте Йошко Гвардиол затолкал мяч в ворота, и сначала казалось, что это начало ещё одного великого хорватского мундиаля. Но ВАР включил технологию касания, которая подтвердила, что мяч едва задел Игора Матановича, а после этого Марио Пашалич, ассистировавший Гвардиолу, оказался в офсайде. Хорватия сделала шаг к продлению своего мундиального мифа, но этот шаг оказался в положении вне игры.

Отменённый гол Гвардиола globallookpress.com

Португалия идёт на Испанию, Хорватия вылетает с болью, а Лука Модрич сыграл свой последний матч на чемпионате мира. Модрич провёл 201-ю игру за сборную, снова был там, где нужен, но на этот раз даже его привычная способность тянуть команду за собой не спасла. В этот раз плей-офф вынужденно был жестоким, одна легенда всё ещё верит в мечту, другая — навсегда прощается.

Криштиану Роналду и Лука Модрич globallookpress.com

Швейцария — Алжир 2:0

1/16 финала

Швейцария прошла Алжир без лишнего шума, но именно в этом и заключается стиль команды Якина. Она вряд ли может считаться фаворитом турнира, зато получить себе такого соперника в плей-офф не хочет никто. Организованная, спокойная, физически готовая команда, с игроками, которые умеют наказывать за небрежность.

Алжир начал бодро, но постепенно Швейцария подмяла матч под себя. Главный эпизод первого тайма сделал Йоан Манзамби — один из самых заметных молодых игроков этого ЧМ. Он подхватил мяч почти от центра поля, протащил его мимо защитника Манди, выиграл борьбу и отдал на Бреля Эмболо. Тому оставалось только подставить ногу и отправить мяч в ворота с пары метров. Алжир после этого стал опасаться Манзамби и садиться слишком глубоко, а это только давало Швейцарии больше свободы.

Гол Эмболо globallookpress.com

Второй гол пришёл сразу после перерыва и во многом описал весь матч Алжира. Команда получила несколько шансов просто вынести мяч из своей штрафной, но сначала Рами Бенсебаини вернул его сопернику, потом Рафик Бельгали сыграл ещё хуже, а Дан Ндойе аккуратно пробил в нижний угол. Люка Зидан мог выручить, но чуть-чуть не дотянулся. Позже Фабиан Ридер умудрился не попасть по пустым воротам с нескольких метров, но Швейцария уже вела достаточно уверенно, поэтому даже такой эпизод остался смешной деталью, а не трагедией.

Швейцарцы празднуют гол globallookpress.com

Алжир стал ещё одной африканской командой, которой не хватило качества именно в плей-офф. На групповом этапе у сборных континента было много поводов для гордости, а вот в 1/16 финала ЮАР, Сенегал, ДР Конго, Кот-д’Ивуар и теперь Алжир вылетели с разной степенью боли. Швейцария же идёт дальше — на Колумбию или Гану, и снова выглядит не фаворитом всего турнира, но командой, которую легче недооценить, чем выбить.

Что будет дальше

Испания получила Португалию — одну из самых громких пар 1/8 финала. Роналду после первого гола в плей-офф ЧМ продолжает погоню за последним большим трофеем, но теперь против него будет команда, которая, возможно, ближе всех к Франции по уровню контроля и качества. Швейцария ждёт Колумбию или Гану и уже примеряет на себя привычную роль теневого фаворита любой пары.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ разгорается всё ярче, а сколько громких вывесок ещё впереди! О них мы обязательно расскажем, а превью следующего игрового дня уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».