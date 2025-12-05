The Athletic анализирует, как личные бренды лидеров «Реала» формируют атмосферу в раздевалке и усложняют работу тренерского штаба.

«Реал» Мадрид всегда славился своими «галактикос» — звездами с яркими характерами и немаленьким эго. Но даже по этим меркам нынешняя ситуация выглядит необычной: ключевые футболисты команды теперь окружены целыми штабами менеджеров и специалистов, работающих исключительно в их интересах.

По оценкам Forbes, в распоряжении Хаби Алонсо — сразу три футболиста из топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мира. Килиан Мбаппе занимает четвертое место ($95 млн; £72 млн), Винисиус Жуниор — шестое ($60 млн), Джуд Беллингем — девятое ($44 млн).

Причем значительная часть их заработка формируется за пределами футбольного поля. Речь идет не только о личных спонсорских контрактах, но и об инвестициях, долях в других клубах и даже о собственных медийных проектах.

Как рассказали The Athletic несколько источников в индустрии и вокруг «Реала», столь широкий спектр интересов создает дополнительные сложности и напряжение для главного тренера Хаби Алонсо и президента клуба Флорентино Переса. Все собеседники, участвовавшие в подготовке материала, попросили об анонимности, поскольку ситуация затрагивает рабочие отношения.

Для окружения игроков «Реала» вполне обычная практика — стремиться общаться напрямую с руководством клуба или тренерским штабом. Агент Винисиуса Жуниора, Тассило Суарес, нередко встречается за чашкой кофе с главным скаутом мадридцев Джуни Калафатом прямо на тренировочной базе. Отцы Родриго и Беллингема тоже регулярно звонят в клуб, чтобы обсудить роль своих сыновей в команде.

Алонсо в курсе этих разговоров, однако своими решениями по составу и тактике он ясно дает понять: его главный приоритет — победы, а не удовлетворение амбиций отдельных футболистов или их окружения.

Тем не менее несколько источников, близких к футболистам, давно выступающим за «Реал», а также бывшие и действующие сотрудники клуба признают: управлять коллективом в ежедневном режиме, поддерживать высочайшие стандарты на тренировках и в матчах стало заметно сложнее в последние сезоны.

Теперь отсутствие в стартовом составе «Реала» означает не только личное разочарование или потерю статуса. Оказавшись вне внимания публики, игрок рискует пострадать и в сфере внефутбольных проектах и доходах. И это касается не только самого футболиста, но и тех, чье благосостояние напрямую зависит от его успехов.

У Винисиуса Жуниора — как минимум 25 сотрудников. В его окружении есть менеджер, два помощника менеджера, специалист по соцсетям и личный водитель. Некоторые люди из его команды уже обзавелись собственной публичностью — среди них физиотерапевт Тиаго Лобо и шеф-повар Наджиб Белхакам.

Благотворительный проект игрока, институт Vini Jr в Бразилии, тоже насчитывает 15 сотрудников. Кроме того, 25-летний нападающий является миноритарным акционером португальского клуба «Алверка» из высшего дивизиона. С 2023 года его представляет агентство Roc Nation, основанное рэпером и предпринимателем Джей-Зи.

У Килиана Мбаппе главным агентом остается его мать Файза Ламари, но француз окружен целой сетью друзей, советников и бизнес-партнеров.

Компания Interconnected Ventures управляет всеми коммерческими проектами французской звезды и владеет контрольным пакетом акций клуба «Кан» из Лиги 2. Его инвестфонд Coalition Capital владеет долями в команде France SailGP и немецком производителе электроники Loewe Technology.

Медиа-компания Zebra Valley, базирующаяся в Лос-Анджелесе, сотрудничает с НБА. Для самого Мбаппе и его семьи важную роль играет и благотворительная организация Inspired by KM.

Джуд Беллингем, которому всего 22 года, в середине ноября запустил собственное мобильное приложение: там публикуются его регулярные видео для YouTube. Английский полузащитник активно развивает коммерческие и благотворительные проекты — сотрудничает с Louis Vuitton и выступает амбассадором инициативы Football For Change в Великобритании.

В окружение Родриго входят его отец Эрик Гоес (он же агент игрока), персональный штаб, включая тренера по физподготовке и медиаконсультантов, а также друзья детства из Бразилии, которые живут с ним в Мадриде. Команда Арды Гюлера состоит из физиотерапевта, повара и личного тренера.

Трент Александер-Арнольд, перебравшийся в Испанию прошлым летом, сразу обозначил ценность личного бренда: экс-правый защитник «Ливерпуля» попросил называть его просто Трент. Его окружение — это близкие родственники и доверенные советники.

Управление личностями, умение раскрыть сильные стороны игроков, дать им почувствовать себя максимально комфортно — это так же важно, как философия футбола, тактика или физическая подготовка. Это процесс с подъемами и спадами, который нужно уметь правильно контролировать. Хаби Алонсо Главный тренер «Реала»

Отношения Алонсо с частью команды оказались непростыми в первые шесть месяцев его работы главным тренером мадридцев. В прошлом месяце The Athletic сообщал, что некоторые звезды считают нового наставника отстраненным и не слишком доступным, а также не согласны с рядом его решений по составу и тактике.

Шум вокруг этой темы только усилился в последние недели на фоне нестабильных результатов: «Реал» опустился на второе место в Ла Лиге, уступив лидерство «Барселоне», хотя месяц назад опережал каталонцев на пять очков.

Источники также напоминают, что раньше в раздевалке присутствовали крупные фигуры — Серхио Рамос, Лука Модрич, Тони Кроос, — которые помогали удерживать коллектив в единстве и поддерживали тренера, даже когда приходилось работать с масштабными личностями вроде Криштиану Роналду. Несколько собеседников отмечают, что в нынешнем составе не хватает лидеров, способных позитивно влиять на команду.

Но разговор о влиянии, эго и контроле в «Реале» невозможно вести без упоминания главного босса — президента клуба Флорентино Переса.

На протяжении двух своих президентских сроков Перес неизменно стремился подписывать самых ярких индивидуальных звезд, чьи таланты приносят трофеи на поле, а их статус и популярность увеличивают доходы клуба.

На протяжении многих лет президент «Реала» регулярно напоминал игрокам — даже таким авторитетным, как Фернандо Йерро, Рауль, Икер Касильяс и Криштиану Роналду — о их месте в клубной иерархии.

«Мы здесь всего лишь пешки, а Флорентино — король», — говорил бывший капитан Серхио Рамос в декабре 2015 года после победы над «Райо Вальекано» со счетом 10:2 в Ла Лиге.

Руководство «Реала» спокойно относится к тому, что агенты или родственники игроков звонят, чтобы обсудить роль футболистов в команде. Источники отмечают: клуб всегда открыт для диалога, хотя это вовсе не означает, что руководство считает позицию окружения футболистов правильной.

Периодически Перес также считал, что тренеры слишком балуют футболистов. Источники, близкие к бывшим фигурам в клубе, отмечают: показательно, насколько президент ценил жесткий подход к работе, — это его особая симпатия к требовательному тренеру по физподготовке Антонио Пинтусу. В этом многие видели сигнал: игроки должны испытывать большие нагрузки и преодолевать трудности.

Впрочем, в последние годы Перес уступил часть власти в вопросе имиджевых прав. Ранее «Реал» всегда настаивал, чтобы даже самые большие звезды — такие как Дэвид Бекхэм и Роналдо — делили коммерческие доходы с клубом поровну, по схеме 50 на 50.

Когда Килиан Мбаппе присоединился к «Реалу» в 2024 году, его окружение добилось сохранения большей части доходов от имиджевых прав. В обмен француз согласился на базовую зарплату, которая не слишком превышает оклады Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема в ведомости «Бернабеу».

Однако отказ клуба от доли в потенциальных доходах с имиджевых прав ухудшает общую финансовую картину, а также создает прецедент для будущих переговоров по контрактам.

Сейчас идет негласное противостояние вокруг продления соглашения с Винисиусом Жуниором, чей контракт истекает в 2027 году. Бразилец получает около €18 млн (15,8 млн фунтов; $20,7 млн) «чистыми» в год, и его сторона уже отклонила предложение о продлении с увеличением до примерно €20 млн. Вместо этого команда игрока настаивает на пакете до €30 млн, включая фиксированную зарплату, бонусы и премию за лояльность.

Непростые отношения между Винисиусом и Алонсо только подогревают интригу. На прошлой неделе The Athletic сообщал, что бразилец заявил Пересу: он не намерен продлевать контракт из-за напряженного взаимодействия с нынешним тренером.

Окружение игрока в последние месяцы чувствовало полную поддержку клуба. Источники в «Реале» отмечали для The Athletic, что клуб не стал штрафовать Винисиуса за его вспышку гнева после замены в октябрьском «класико» на «Бернабеу».

В то же время несколько собеседников говорили, что время от времени в клубе выражали обеспокоенность: бразилец слишком сильно увлекается сторонними делами, что порой отражается на его игре.

История показывает: когда дело касается трансферов и контрактов, Перес способен быть абсолютно беспощадным. На «Бернабеу» до сих пор вспоминают, как он лично говорил и Рамосу, и Роналду, что их требования по зарплате не будут удовлетворены — и оба игрока были постепенно и аккуратно выведены из команды, когда это стало выгодно клубу.

Но есть и другая непреложная истина мадридской реальности: какими бы влиятельными ни были фигуры в кабинетах и раздевалке, когда результаты перестают соответствовать ожиданиям, платит за это тренер.

Способность работать под давлением, справляться со всем шумом вокруг должности, при этом побеждать и завоевывать трофеи — вот что действительно имеет значение. Именно поэтому быть главным тренером «Реала» — одна из самых захватывающих и одновременно самых сложных задач в мировом спорте.

Как бывший игрок мадридского клуба, Алонсо наверняка понимал все это еще до того, как принял предложение в мае. А если и нет — теперь он знает это наверняка.