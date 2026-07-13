В понедельник, 13 июля, в 1-м туре Первой лиги России по футболу сыграют «Урал» и «Торпедо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.
«Урал»
Турнирное положение: в прошлом сезоне команда из Екатеринбурга набрала 61 очко и заняла третье место в турнирной таблице Первой лиги.
За 34 матча уральцы смогли 51 раз поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.
Также екатеринбуржцы проиграли махачкалинскому «Динамо» в стыковых матчах за выход в РПЛ.
Последние матчи: во время подготовки к сезону екатеринбургский коллектив сыграл вничью с «Челябинском» (1:1) и выиграл у него же (3:0).
До этого в «стыках» «Урал» уступил «Динамо» из Махачкалы (0:1, 0:2).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Сергея Юрана точно входят в когорту фаворитов следующего сезона Первой лиги. Задача у «шмелей» может быть только одна — повышение в классе. Летом «оранжево-черные» сменили наставника и на смену Березуцкому пришел как раз Юран.
«Урал» уже на протяжении двух сезонов не может вернуться в РПЛ, поэтому точно намерен сделать это сейчас.
«Торпедо»
Турнирное положение: торпедовцы в прошлом сезоне были середняком второго по силам дивизиона страны.
«Черно-белые» смогли набрать только 46 очков и финишировали на девятой строчке в турнирной таблице.
Команда из Москвы имела отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 37:39.
Последние матчи: при подготовке к сезону «автозаводцы» переиграли «Сочи» (3:0), московское «Динамо» (2:0) и «Волгу» (1:0).
Прошлый сезон москвичи смогли завершить победой над «Енисеем» (1:0) и ничьей с «Шинником» (1:1).
До этого московский коллектив выиграл у «Чайки» (2:0) и поделил очки с «Факелом» (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: летом «Торпедо» тоже решило сменить главного тренера. На смену Олегу Кононову пришел Александр Сторожук. Перед столичной командой тоже стоят большие задачи.
«Торпедо» обладает таким составом, который обязан бороться за повышение в классе, но посмотрим, как оно будет на деле.
Статистика для ставок
- «Торпедо» не проиграло ни одного из последних 4 официальных матчей
- «Урал» проиграл 3 последних официальных матча
- В последнем очном поединке «Урал» победил «Торпедо» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80, ничья — в 3.40, успех «Торпедо» — в 4.63.
Тотал больше 2,5 котируется в 2.00, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.77.
Прогноз: это первый матч сезона, команды претендуют на лидерство, поэтому предположим ничью.
Ставка: ничья за 3.40.
Прогноз: матч должен получится результативным, поэтому команды должны поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 1.90