«Урал» и «Торпедо» не выявят сильнейшего?

прогноз на матч 1-го тура Первой лиги, ставка за 3.40

В понедельник, 13 июля, в 1-м туре Первой лиги России по футболу сыграют «Урал» и «Торпедо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.

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«Урал»

Турнирное положение: в прошлом сезоне команда из Екатеринбурга набрала 61 очко и заняла третье место в турнирной таблице Первой лиги.

За 34 матча уральцы смогли 51 раз поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

Также екатеринбуржцы проиграли махачкалинскому «Динамо» в стыковых матчах за выход в РПЛ.

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Последние матчи: во время подготовки к сезону екатеринбургский коллектив сыграл вничью с «Челябинском» (1:1) и выиграл у него же (3:0).

До этого в «стыках» «Урал» уступил «Динамо» из Махачкалы (0:1, 0:2).

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Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Сергея Юрана точно входят в когорту фаворитов следующего сезона Первой лиги. Задача у «шмелей» может быть только одна — повышение в классе. Летом «оранжево-черные» сменили наставника и на смену Березуцкому пришел как раз Юран.

«Урал» уже на протяжении двух сезонов не может вернуться в РПЛ, поэтому точно намерен сделать это сейчас.

«Торпедо»

Турнирное положение: торпедовцы в прошлом сезоне были середняком второго по силам дивизиона страны.

«Черно-белые» смогли набрать только 46 очков и финишировали на девятой строчке в турнирной таблице.

Команда из Москвы имела отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 37:39.

Последние матчи: при подготовке к сезону «автозаводцы» переиграли «Сочи» (3:0), московское «Динамо» (2:0) и «Волгу» (1:0).

Прошлый сезон москвичи смогли завершить победой над «Енисеем» (1:0) и ничьей с «Шинником» (1:1).

До этого московский коллектив выиграл у «Чайки» (2:0) и поделил очки с «Факелом» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: летом «Торпедо» тоже решило сменить главного тренера. На смену Олегу Кононову пришел Александр Сторожук. Перед столичной командой тоже стоят большие задачи.

«Торпедо» обладает таким составом, который обязан бороться за повышение в классе, но посмотрим, как оно будет на деле.

На что ставят в матче Урал — Торпедо Москва Букмекерские коэффициенты на матч Урал — Торпедо Москва: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Торпедо» не проиграло ни одного из последних 4 официальных матчей

«Урал» проиграл 3 последних официальных матча

В последнем очном поединке «Урал» победил «Торпедо» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80, ничья — в 3.40, успех «Торпедо» — в 4.63.

Тотал больше 2,5 котируется в 2.00, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.77.

Прогноз: это первый матч сезона, команды претендуют на лидерство, поэтому предположим ничью.

3.40 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Урал» — «Торпедо» Москва принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: ничья за 3.40.

Прогноз: матч должен получится результативным, поэтому команды должны поразить ворота друг друга.

1.90 обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Урал» — «Торпедо» Москва принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: обе забьют за 1.90