В этом экспрессе разберём первый тур Лиги PARI, матч чемпионата Казахстана и товарищескую встречу. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.56.

«Пари НН» — «Ротор»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

Прошлый сезон оказался для нижегородского клуба крайне неудачным. «Пари НН» финишировал на 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав всего 23 очка, и по итогам чемпионата покинул элитный дивизион. За 30 туров команда одержала лишь шесть побед, пять раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений. При этом нижегородцы забили 26 мячей, а пропустили 50 голов.

В межсезонье коллектив провел несколько контрольных встреч. Сначала «Пари НН» оказался сильнее «Уфы» (2:1), затем устроил разгром ивановскому «Текстильщику» (6:1), а в последнем товарищеском матче уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2. Эти встречи стали частью подготовки команды к выступлению в новом сезоне Лиги PARI, где клуб рассчитывает побороться за скорейшее возвращение в РПЛ.

Волгоградский «Ротор» завершил чемпионат Лиги PARI сезона-2025/26 на четвертом месте, набрав 56 очков. За 34 тура команда одержала 15 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений, записав на свой счет 47 забитых и 26 пропущенных мячей.

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Высокое место позволило клубу принять участие в переходных матчах за право выступать в РПЛ. Однако добиться повышения в классе не удалось: по сумме двух встреч «Ротор» уступил «Акрону» со счетом 1:2 и остался во втором по силе дивизионе страны.

Во время подготовки к новому сезону волгоградцы провели два контрольных поединка. Команда минимально переиграла «Уфу» (1:0), после чего вновь встретилась с «Акроном», но на этот раз потерпела поражение со счетом 1:3.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.76.

«Астана» — «Актобе»

Футбол. Чемпионат Казахстана

Столичный клуб продолжает борьбу за самые высокие места в чемпионате Казахстана. После 16 сыгранных туров «Астана» занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея в активе 26 очков. За этот отрезок команда забила 22 мяча и пропустила 17 голов.

В последних матчах чемпионата «Астана» сумела набрать важные очки. Сначала клуб ушел от поражения в игре с «Женисом», сравняв счет уже в компенсированное время (2:2), а затем взял реванш у этого же соперника, добившись минимальной победы со счетом 1:0. Удачно команда стартовала и в квалификации Лиги конференций, где на выезде обыграла албанское «Динамо» из Тираны благодаря единственному забитому мячу — 1:0.

«Актобе» также сохраняет хорошие шансы подняться выше в турнирной таблице. После 16 туров команда располагается на шестом месте, уступая «Астане» всего одно очко. На счету клуба 25 баллов, а разница забитых и пропущенных мячей составляет 20:15.

Перед предстоящей встречей «Актобе» провел несколько непростых матчей. Сначала клуб уверенно переиграл «Астану» со счетом 2:0, затем неожиданно уступил «Жетысу» (0:1), но уже в следующем туре сумел взять реванш, вырвав победу над тем же соперником — 2:1. Решающий гол был забит с пенальти уже в компенсированное ко второму тайму время, что позволило команде сохранить победный настрой перед очередным туром чемпионата.

Ставка: Обе команды забьют за 2.00.

«Зенит» — «Црвена Звезда»

Футбол. Товарищеский матч

Петербургский клуб подходит к очередному товарищескому матчу в хорошем настроении. В прошлом сезоне команда Сергея Семака вновь завоевала чемпионский титул в РПЛ, набрав 68 очков. За 30 туров сине-бело-голубые одержали 20 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели всего два поражения.

Летняя подготовка также складывается успешно. «Зенит» уверенно переиграл «Ленинградец» (4:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и узбекский «Нефтчи» (4:1), а также разошелся миром с аргентинской «Химнасией» (1:1).

Белградский клуб завершил прошлый сезон на мажорной ноте, оформив золотой дубль. «Црвена Звезда» уверенно выиграла чемпионат Сербии, финишировав с 86 очками и опередив ближайшего преследователя на десять баллов. Кроме того, команда стала обладателем Кубка страны, победив «Войводину» в финале в серии пенальти.

Во время летних сборов сербский коллектив пока не знает поражений. Красно-белые одержали победу над австрийским «Амштеттеном» (2:1), а также сыграли вничью со словацким «Слованом» (1:1) и австрийским «Блау-Вайссом» (2:2). Команда постепенно набирает форму перед стартом нового сезона и подходит к встрече с «Зенитом» в хорошем игровом состоянии. Напомним, «Црвену Звезду» возглавляет Деян Станкович, который ранее тренировал московский «Спартак».

Ставка: Победа «Зенита» за 1.58.

5.56 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.56.