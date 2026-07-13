Забить сумеет лишь один из оппонентов

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.06

13 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

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«Зенит»

Турнирное положение: Питерцы активно проводят летние контрольные поединки. В четырех контрольных матчей команда Сергея Семака победила 3 раза при одной ничьей.

При этом «Зенит» несколько дней назад уже обыграл махачкалинцев (2:0). В том матче отличились Вендел и Густаво Мантуан.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно. Зенитовцы разделались с ферганским «Нефтчи» (4:1).

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До того зенитовцы подписали мировую с «Химнасией» (1:1). Чуть ранее случилась та самая победа над махачкалинцами, да и перволиговый «Ленинградец» был бит (4:0).

В четырех летних контрольных поединках «Зенит» забил 11 мячей при всего двух пропущенных в свои ворота. К слову, за день до битвы с махачкалинцами питерцы сыграют с «Црвеной Звездой», так что на отчетный поединок Семак наверняка выставит не самый оптимальный состав.

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Состояние команды: Петербуржцы в летних спаррингах смотрятся весьма выгодно. Забивает Александр Соболев, к тому же нет кадровых потерь. Разумеется, зенитовцы снова метят в чемпионы!

Так или иначе, действующие чемпионы уже вошли в игровой ритм. Да и все пять официальных очных поединков с махачкалинским «Динамо» были выиграны. Плюс «Зенит» еще дважды обыграл дагестанцев в спаррингах.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы сохранили прописку в элитном дивизионе лишь в стыках. Команда дважды переиграла «Урал» — 1:0 и 2:0.

Причем «Динамо» Махачкала летом провело три контрольных матча. В них традиционно ершистые дагестанцы добыли одну победу при двух поражениях.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Махачкалинцы вчистую проиграли «Химнасии» (1:3).

Зато «Ленинградец» был обыгран на классе (3:0). А вот поединок с «Зенитом» завершился досадной коллизией (0:2).

В трех своих контрольных матчах «Динамо» Махачкала забило четыре мяча при пяти пропущенных в свои ворота. При том, что оборона считается главным активом команды Вадима Евсеева.

Состояние команды: Махачкалинцы за семиматчевую историю встреч с «Зенитом» лишь однажды поразили ворота петербуржцев. Причем случилось это еще полтора года назад.

Динамовцы не собираются лишь отсиживаться в обороне. К тому же горит желанием отличиться ведущий форвард команды Гамид Агаларов, на счету которого 8 мячей в минувшем чемпионате.

Махачкалинцы попытаются сдержать атаки команды Семака. Плюс подопечные Евсеева отличаются бойцовским характером, и настрой на матч с чемпионом будет подобающим.

На что ставят в матче Зенит — Динамо Махачкала Букмекерские коэффициенты на матч Зенит — Динамо Махачкала: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.60, а победа «Динамо» Махачкала — в 7.38.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.46 и 2.39.

Прогноз: Команда Семака нынче выглядит мощно, и даже не в самом оптимальном кадровом сочетании постарается сыграть на ноль.

2.06 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Обе не забьют за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Зенит» переиграет махачкалинцев с разницей в два и более мячей.

2.02 Фора «Зенита» -1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Фора «Зенита» -1.5 за 2.02.

Пять причин, почему ставка зайдет