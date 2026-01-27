В Ingenuity Fantasy протестировали новый симулятор от SEGA и сравнили его с культовой франшизой Football Manager.

На фоне слабых показателей Football Manager 2026 многие сторонники цифрового менеджмента начали искать альтернативу. Именно в этот момент в весьма коротком списке опций на замену появился SEGA Football Club Champions — проект, созданный на базе Football Manager и обещавший нечто иное в контексте опыта с полным погружением.

Работающий на движке FM, опирающийся на тридцатилетнее наследие японской серии SakaTsuku и вышедший одновременно на ПК, мобильных устройствах и PlayStation, новый продукт выглядел как громкая заявка. Бесплатный футбольный тайтл, доступный для всех и каждого.

Однако реальность оказалась далека от обещанного. Игра неловко застряла между жанрами, ожиданиями и платформами, так и не определившись, к какому классу футбольных симуляторов она вообще хочет иметь отношение.

Первые впечатления

SEGA Football Club Champions Steam

На первый взгляд Football Club Champions внушает спокойное чувство знакомой среды. Вы берете под контроль скромный клуб, развиваете инфраструктуру, нанимаете персонал, тренируете игроков и шаг за шагом пытаетесь подняться по футбольной лестнице.

В игре присутствуют реальные футболисты благодаря лицензии FIFPRO, а основу базы данных составляют японские и корейские лиги. Во главе всех спортивных турниров и брендов встал клуб «Манчестер Сити», партнерство с которым воспринималось как еще один штрих, подчеркивающий стремление SEGA придать проекту официальный и глобальный облик.

Однако с каждой новой игровой сессией на передний план более активно выходит упрощенная природа футсима. Пользователям доступны формы расстановок, но без полноценных тактических настроек. Никаких индивидуальных ролей.

Того самого поиска решений, который лежит в основе Football Manager, здесь попросту не существует. Трансферы обозначены лишь формально, без широких особенностей процесса. В сущности комплектование состава сводится не к планированию, а к доступности.

Такого рода простота явно заложена намеренно. Перед нами менеджер, который должен быть понятен с первых минут — особенно на мобильных устройствах. В нем сознательно избегают громоздких меню и аналитического перегруза, которые для многих игроков становятся главным барьером при знакомстве с Football Manager.

Но для поклонников FM глубина — это суть. И то, чем здесь попытались заменить эту глубину, вызывает слишком много вопросов.

Гача-система

SEGA Football Club Champions Steam

Практически с ходу Football Club Champions демонстрирует свою подлинную внутреннюю архитектуру. Игроков здесь не находят через скаутские сети и не подписывают в результате тонких переговоров — их вытаскивают из паков.

Футболисты высокого уровня скрыты за процентными шансами выпадения, а их полное развитие требует дубликатов через систему лимит-брейков. По сути, перед нами классическая «гача-игра» с едва заметным управленческим фасадом.

Именно эта система спровоцировала волну негатива, особенно в сообществе ПК. В Steam проект закрепился со статусом «в основном отрицательные», а пользователи раз за разом указывают на то, что игровой прогресс — особенно в режиме Dream Team — напрямую зависит от вложенных средств.

Авторы NotebookCheck обратили внимание на разрыв между ожиданиями и реальностью еще на раннем этапе запуска, отметив, как быстро начали накапливаться негативные отзывы после того, как игроки остались один на один с петлей монетизации. Бренд Football Manager сформировал ожидания, которым игра изначально не собиралась соответствовать.

В Operation Sports высказались в схожем ключе, предостерегая аудиторию от попыток воспринимать проект как полноценную альтернативу FM. Это сравнение нельзя назвать несправедливым — SEGA сама его провоцирует. Но после обнажения всех систем оно играет явно не в пользу Football Club Champions.

Это не та игра, в которой грамотные решения перевешивают доступные ресурсы. Для давних поклонников FM, где механика pay-to-win считается неприемлемой и противоречащей самому духу Football Manager, подобный подход становится по-настоящему серьезной проблемой.

Проблески интересных идей

SEGA Football Club Champions Steam

При этом нельзя сказать, что Football Club Champions целиком пропитан цинизмом. Непосредственно матчи предлагают любопытную, пусть и ограниченно интерактивную систему, находящуюся где-то между симуляцией и вовлечением.

Вместо пассивного просмотра хайлайтов игроку позволяют влиять на атакующий акцент, менять настрой и реагировать на соревновательный темп через интерфейс на основе тепловой карты.

Это не ручное управление в духе eFootball или EA FC, но и не полностью отстраненная модель Football Manager. Для коротких сессий — особенно на мобильных устройствах — такой подход работает неожиданно качественно.

Игровой процесс вызывает чувство напряжения при выборе момента для давления, отката назад или рискованного шага. Матчи обретают форму и ритм, не требуя при этом постоянного внимания.

Проблема проявляется со временем. Уже спустя несколько сезонов сценарии начинают повторяться, решения сливаются в одно целое, а ощущение контроля постепенно становится декоративным. То, что поначалу воспринимается как свобода действий, со временем раскрывается скорее как вариативность, а не глубина.

И все же именно этот элемент остается одной из немногих идей в Football Club Champions, которая действительно выглядит попыткой развить формулу, а не просто ее адаптировать.

Платформа имеет значение — и гораздо большее, чем кажется

SEGA Football Club Champions SEGA

Где Football Club Champions действительно начинает проседать, так это в вопросе целостности опыта. Восприятие игры радикально меняется в зависимости от платформы, на которой в нее играют.

ПК

Аудитория ПК изначально была самой требовательной. Именно здесь Football Manager раскрывается в полной мере, и любые сравнения с новым футсимом становятся неизбежными.

Многие игроки описывают проект как мобильный порт: неуклюжие меню, ограниченный набор опций и общая техническая нестабильность. Одни сообщают о вылетах после продолжительных сессий, другие критикуют производительность на системах, которые без проблем справляются с куда более требовательными играми.

Плюсы, впрочем, тоже присутствуют. Кроссплатформенный прогресс работает корректно, а короткие игровые сессии не вызывают раздражения. Однако как опыт, ориентированный прежде всего на ПК, Football Club Champions так и не вышел из тени той игры, у которой он позаимствовал движок.

Мобильные устройства

На смартфонах интонация заметно меняется — и именно в карманных девайсах проект начинает выглядеть более уместно.

В App Store рейтинг держится на уровне ~3,8 звезды, причем сильнее всего на показатели повлияли серверные проблемы в первую неделю после релиза, когда многие пользователи попросту не могли войти в игру. Ряд ранних отзывов почти не затрагивает сам геймплей — доступ к нему отсутствовал как таковой.

После стабилизации серверов оценки стали мягче. Часть игроков отмечает доступность и саму идею бесплатного менеджера с узнаваемой базой. Основные претензии смещаются в сторону навязчивого обучения и медленного вхождения, а не к концепции в целом.

Пользователи Android стали еще более снисходительными. Более миллиона загрузок и рейтинг, приближающийся к 3,8 в Google Play, показывают, что многие воспринимают игру как легкий, фоновый проект на долгую дистанцию. Монетизацию, разумеется, также критикуют, но без той ярости, которая преобладает в Steam.

Вероятно, все упирается в ожидания. Мобильная аудитория хорошо знакома с языком гача-игр. Юзеры на ПК явно не рассчитывали столкнуться с этой механикой.

Консоли

На PlayStation Football Club Champions выглядит наиболее уязвимо и демонстрирует самый слабый результат. Рейтинг в PS Store едва превышает 3 звезды, а основные жалобы касаются производительности, интерфейса и общего уровня полировки. Часто упоминаются дерганые кадры и неудобная навигация с геймпада, явно унаследованная от сенсорного дизайна.

Некоторые пользователи отмечают непереведенные фрагменты текста и странности в меню, что лишь усиливает ощущение версии, оказавшейся последней в очереди на адаптацию.

Играть можно, но комфортным этот опыт назвать сложно. На большом экране мобильное происхождение проекта бросается в глаза особенно сильно, а с учетом существования Football Manager Console невольно возникает вопрос: для кого вообще предназначена эта версия.

Итоги

SEGA Football Club Champions Steam

Football Club Champions нельзя назвать провалом, но и недооцененным сокровищем симулятор не является. Скорее, это эксперимент, который все еще пытается нащупать собственное предназначение.

У проекта заметны амбиции, аккуратная подача и неожиданно прочный кроссплатформенный фундамент. В отдельные моменты играть действительно приятно — знакомые дофаминовые импульсы от тренировок, развития и постепенного роста работают исправно.

Но слишком часто эти ощущения прерываются напоминаниями о том, чего здесь не хватает, или о том, что сознательно убрано за монетизацию. Игра неловко балансирует между глубиной Football Manager и сиюминутной доступностью eFootball, так и не решаясь полноценно выбрать одну из сторон.

Для казуальной аудитории и игроков, ориентированных прежде всего на мобильные платформы, здесь достаточно поводов, чтобы время от времени запускать приложение.

Давние же поклонники Football Manager, вероятно, запустят проект из любопытства, но вряд ли найдут в нем удовлетворение своей потребности.

SEGA уже пообещала обновления, и при повышенной стабильности, смягченной монетизации и хотя бы небольшом приросте глубины игра теоретически способна вырасти в удобный «второй экран» — не конкурента, а дополнение к FM.

Однако на старте Football Club Champions остается побочным проектом без внятной идентичности.