Несколько дней назад многолетний глава Xbox Фил Спенсер объявил о своей отставке. На смену ему пришла Аша Шарма — человек, слабо знакомый со сферой видеоигр. В Geek Wire попытались разработаться, какие задачи ей предстоит решать в столь сложных условиях конкуренции с Sony.

«И знаете, в чем особенность игр? Освоив одну, вы способны освоить любую. … В основе каждой — координация глаз и рук и умение распознавать закономерности».

Эта фраза взята из романа «Завтра, завтра, завтра» — книги Габриэль Зевин 2022 года о двух друзьях, которые с нуля создают студию по разработке видеоигр, пытаясь удержать равновесие между искусством и коммерцией и в конечном итоге сталкиваясь с суровой реальностью масштабирования бизнеса.

По сути, именно этим и предстоит заняться Аше Шарме на новой должности руководителя игрового направления Microsoft и бренда Xbox: ей придется собрать воедино все закономерности, которые она усвоила, работая в Facebook, Instacart, стартапе Porch и подразделении Microsoft, отвечающем за платформу искусственного интеллекта, — и перенести их в индустрию, в которой она прежде не имела большого опыта.

И вот любопытная деталь: это одна из ее любимых книг.

Прошлой осенью, выступая в подкасте Ленни Рачицки, Шарма призналась, что перечитывала роман каждый год на протяжении последних трех лет. «Я обожаю эту книгу», — сказала она, назвав ее «прекрасной историей».

В блиц-опросе подкаста она не уточнила, что речь идет про видеоигры. Тогда это не имело особого значения. Но теперь — имеет, особенно после новости о том, что Шарма сменила 38-летнего ветерана Microsoft Фила Спенсера на посту генерального директора Microsoft Gaming. Одновременно с этим президент Xbox Сара Бонд, которую многие считали вероятной преемницей Спенсера, решила покинуть компанию.

Назначение Шармы стало неожиданностью — во многом потому, что у нее нет опыта управления в игровой индустрии, а ее игровой бэкграунд называют весьма ограниченным, вызывающим скепсис в профильных кругах.

Однако за ее плечами — управление крупными технологическими платформами, очевидное доверие со стороны главы Microsoft Сатьи Наделлы и твердая убежденность в том, что искусственный интеллект способен преобразить любой бизнес.

По последнему пункту она поспешила дать понять сотрудникам Microsoft и многомиллионной аудитории Xbox, что резких перекосов в пользу ИИ ждать не стоит, — об этом говорилось в ее вступительном обращении на прошлой неделе.

«По мере того как монетизация и искусственный интеллект будут эволюционировать и влиять на будущее, мы не станем гнаться за сиюминутной эффективностью и не будем засорять нашу экосистему бездушным контентом, сгенерированным алгоритмами», — написала она. «Игры были и остаются искусством, созданным людьми и воплощенным с помощью самых передовых технологий, которые мы предоставляем».

В том же письме Шарма обозначила три приоритета развития компании: прежде всего — отличные игры; смещение фокуса в сторону преданной аудитории Xbox; и то, что она назвала «будущим игр» — новые бизнес-модели и общую платформу, в рамках которой разработчики и игроки смогут креативить вместе.

Новая руководительница Xbox пообещала не превращать культовые франшизы компании в «статичные активы, которые можно бесконечно доить ради прибыли», и заявила о намерении вернуть «бунтарский дух», с которого когда-то начинался запуск главного конкурента Sony.

Первым шагом на новой должности стало повышение многолетнего руководителя студий Мэтта Бути до исполнительного вице-президента и директора по контенту — своего рода союз ее платформенной экспертизы с его многолетней репутацией.

«Моя первая задача проста, — написала она. — Понять, что заставляет это работать, и сохранить это».

Вызов, который ждет впереди

Корпорация Microsoft представлена в игровой индустрии уже не одно десятилетие: от ранних ПК-хитов вроде Flight Simulator до запуска первой консоли Xbox в 2001 году.

При Филе Спенсере компания сделала ставку на масштабное расширение: в 2021 году за 7,5 млрд долларов была приобретена компания ZeniMax Media вместе с принадлежащими ей студиями, включая Bethesda, а в 2023-м заключена сделка на 69 млрд долларов — крупнейшая в истории индустрии — по покупке Activision Blizzard..

Под крылом Microsoft оказались Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Diablo и Overwatch. Так, компания заняла третье место в мире по выручке среди игровых издателей.

Спенсер расширил присутствие Xbox на ПК, мобильных устройствах и в облачном сегменте, а Game Pass превратил в мощный подписочный сервис, фактически перестроив бизнес-модель всего подразделения.

Однако финансовая картина оказалась далека от безоблачной. В последнем квартале игровая выручка Microsoft сократилась на 9%, при этом доходы от аппаратного направления упали на 32%. На долю игрового сегмента приходится около 7% общей прибыли компании, и в последние годы на него оказывалось серьезное давление, обусловленное требованиями придерживаться амбициозных показателей прибыльности.

Проблема Xbox заключалась вовсе не в нехватке талантов или громких франшиз. Игровой обозреватель GeekWire Томас Уайлд отмечал, что главной бедой стала нестабильность: волны сокращений и закрытия студий погружали даже успешные команды в состоянии тревожной неопределенности относительно собственного будущего.

В своем обращении по поводу смены руководства Сатья Наделла, главный исполнительный директор Microsoft, подчеркнул, что Шарма обладает «широким опытом создания и масштабирования платформ, выстраивания бизнес-моделей с расчетом на долгосрочную ценность и управления глобальными структурами».

Посыл в этом назначении читается однозначно: Xbox охватывает консольное направление, ПК, мобильные устройства и облако — а значит, требует управленца, способного заставить все эти элементы работать как единое целое.

Именно такую работу Шарма выполняла на каждом этапе своей карьеры.

Из Висконсина в Редмонд

Аша Шарма Blogs Microsoft

За последние несколько дней карьера и биография Шармы оказались под пристальным вниманием: игровая и деловая пресса спешно пыталась разобраться, кто же эта личность, словно возникшая из ниоткуда, чтобы возглавить один из крупнейших потребительских брендов Microsoft.

Аша Шарма выросла в Висконсине и начала работать уже в 17 лет, получив одну из первых должностей в SC Johnson — об этом говорится в профиле MarTech 2014 года. Она получила степень бакалавра в области бизнеса в Школе бизнеса в Миннеаполисе при Университете Миннесоты, а к моменту окончания учебы уже успела поработать в Cargill, Deloitte и Microsoft, а также пожить какое-то время в Венгрии.

В Microsoft Шарма работает уже два года, руководя продуктовой организацией CoreAI — командой, стоящей за Azure AI Studio, каталогом моделей искусственного интеллекта компании и инструментами для разработчиков Microsoft Copilot. Ранее она занимала пост операционного директора Instacart, а до этого была вице-президентом по продукту в Meta (запрещенная организация на территории РФ), где отвечала за Messenger и Instagram Direct. Кроме того, она входит в советы директоров Home Depot и Coupang.

Менее известно то, что ее путь в Microsoft начался гораздо раньше: она проходила стажировку, затем сразу после университета работала в маркетинге, а позже ушла, чтобы участвовать в создании компании Porch, предоставляющей услуги для дома, где в первые годы занимала должность операционного директора.

В интервью GeekWire в 2024 году — в ходе конференции разработчиков Microsoft Build — Шарма рассказала, что именно подтолкнуло ее вернуться, в частности, девушка указала на «ценность работы с сильными людьми над по-настоящему значимыми задачами».

Она говорила, что чувствует себя счастливой, работая над «одной из самых важных технологий нашего времени» в переломный момент, рядом с людьми, которые разделяют нацеленность на постоянный рост и развитие.

Стремление завоевать игроков

Аша Шарма Blogs Microsoft

Во многом именно по этой причине Фил Спенсер пользовался такой искренней любовью аудитории Xbox: он был своим — геймером с детства, с внушительной историей достижений и привычкой появляться на отраслевых мероприятиях в пиджаке поверх футболки с игровым принтом.

Шарма понимает, что подобный образ нельзя воспроизвести по щелчку пальцев, но, безусловно, она постарается сократить дистанцию.

На выходных новая руководительница игрового подразделения начала напрямую общаться с фанатами Xbox в социальных сетях, поделилась своим тегом (AMRAHSAHSA — ее имя, написанное задом наперед) и назвала тройку любимых игр: Halo, Valheim и GoldenEye — флагманскую франшизу Microsoft, популярный survival и культовый боевик, впервые вышедший на Nintendo 64 в 1997 году.

Поддержка выражается и внутри самой Xbox. Опытный топ-менеджер Microsoft, вице-президент по маркетингу Аарон Гринберг, написал в X, что после недели совместной работы с Шармой он «крайне оптимистично смотрит на открывающиеся возможности при ее руководстве», назвав ее «исключительно умной, готовой слушать и учиться, без намека на эго».

История активности в ее профиле Xbox, которую оперативно разобрали журналисты IGN и Windows Central, показывает, что с середины января она запустила около 30 проектов, отдавая предпочтение сюжетно-ориентированным инди-играм вроде Firewatch, Gone Home и What Remains of Edith Finch — тем самым произведениям, к которым обращаются, когда хотят понять игры как искусство, а не просто как развлечение.

Свою первую «ачивку» она получила 15 января — примерно за пять недель до официального объявления о назначении. Это было достижение в Halo: The Master Chief Collection с символичным названием «Your Journey Begins».