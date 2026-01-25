Крепкий проект «Интера», выстраиваемый Индзаги на протяжении четырех лет, канул в лету минувшим летом, когда после очередного фиаско в финале ЛЧ стороны последовали каждый своей дорогой. Тренерское кресло «нерадзурри» недолго оставалось вакантным — президент клуба Джузеппе Маротта в целях сохранения идентичности команды пригласил «интеристу» до мозга костей Кристиана Киву, чей невыразительный послужной список, как наставника, изначально вызывал тревогу в среде тиффози миланцев.

Свой человек

Отдав почти семь лет «Интеру» в качестве игрока, Кристиан Киву, выделяющийся на поле не только неуступчивостью в борьбе и бойцовским характером, но и защитным шлемом, повесил бутсы на гвоздь в марте 2014. Вне футбольных перипетий румын пробыл непродолжительный отрезок, и спустя три года приступил к обязанностям аналитика матчей УЕФА.

Тем не менее теплое местечко в кабинете совсем не пришлось по душе Киву, в чьих жилах все еще бурлила страсть к баталиям на газоне. Возможность присоединиться к тренерскому цеху Кристиану предоставил «Интер», доверив ему работу с молодежными созывами команды.

Шаг за шагом румынский специалист преодолевал уровни в клубной иерархии «нерадзурри», возглавляя обоймы U-17, U-18 и U-19. Первоначально в своих тактических наработках Киву акцентировал внимание на расстановках с четверкой защитников, предпочитая схемы 4-3-1-2, 4-2-3-1 и 4-3-3.

Вместе с составом «Интера» до девятнадцати лет Кристиан пробился в полуфинал плей-офф Примаверы 1 2023/2024, где дальнейшее продвижение им преградили сверстники из «Сассуоло». Куда менее оптимистично для Киву и молодежки миланцев складывались дела на просторах Юношеской лиги УЕФА — три кампании кряду «черно-синие» преодолевали групповой раунд, но на промежуточном этапе терпели крах от довольно скромных «Жилины», «Руха» и «Олимпиакоса».

Параллельно с деятельностью в академии «Интера» Кристиан продолжал обучаться азам тренерского мастерства, получив заветную лицензию PRO от Итальянской федерации футбола. Самостоятельные пробы пера Киву начал у руля «Пармы», которая погрузилась в трясину турнирной таблицы Серии А и к середине февраля 2025 занимала восемнадцатую строчку, имея в активе лишь 20 баллов после 25-ти туров.

Кристиан Киву globallookpress.com

Румынский наставник сходу принялся разгребать авгиевы конюшни, превратив кризисных «крестоносцев» в грозу топ-клубов Италии. Под руководством Кристиана «желто-синие» минимально одолели «Ювентус» и «Аталанту», разошлись миром с главными претендентами на скудетто — «Наполи» и «Интером».

Уже в «Парме» Киву отошел от игры в четыре защитника и сделал выбор в пользу тройки ЦЗ, придя к базовой расстановке 3-5-2 в линию. Безалаберно действовавшие в обороне «крестоносцы», пропускавшие в среднем 1,8 гола за матч в итальянском первенстве (45 в 25-ти поединках), с приходом румына резко прибавили в этом компоненте и позволили только тринадцать раз оказаться игровой сфере в воротах Дзиона Судзуки в 13-ти турах.

Позитивный импульс в игре «Пармы» прямо отразился на итоговых результатах команды, которая, буквально, в каждой встрече выгрызала столь необходимые очки. Как итог, 16 набранных пунктов помогли дружине Киву оторваться на пять баллов от зоны вылета и финишировать на шестнадцатом месте в Лиге Кальчо 2024/2025.

Спасение утопающей «Пармы», безусловно, заслуга Кристиана, которому прогнозировали дальнейшее набивание шишек с середняком Серии А. Внезапному подъему румынского специалиста по карьерной лестнице сопутствовала череда событий в родном «Интере», откуда в золотую клетку выпорхнул Симоне Индзаги, подписавший контракт с «Аль-Хилялем».

Тщетные попытки руководства «нерадзурри» переманить блеснувшего во главе «Комо» Сеска Фабрегаса заставили их сменить вектор, обратив взор на героя «крестоносцев» Киву. Предложение возглавить «Интер» от Джузеппе Маротты удивило даже Кристиана, связывавшего на тот момент судьбу с «Пармой».

Интерес из «Интера» стал для меня сюрпризом. В моих планах было остаться в «Парме». Но мне позвонили из «Интера» и позвали на встречу. Кристиан Киву Главный тренер «Интера»

Маротта решил провернуть фирменный фокус, который с успехом реализовал пятнадцать лет назад, когда устроил малоизвестного и многообещающего Антонио Конте в «Ювентус», создав победоносный тандем. Теперь 68-летний функционер рассмотрел перспективу в Киву, не только поддержав тренд на молодых и амбициозных тренеров, но и остановившись на человеке с ДНК «Интера».

«Primum non nocere»

В переводе с латинского данное выражение означает «прежде всего — не навреди», и Кристиан полностью придерживается этого принципа в Милане, не став ломать фундамент, на котором долгое время держались «нерадзурри» Индзаги. Румынский специалист пропагандирует на севере Италии 3-5-2, поставленные коллективу Симоне, и костяк формируют практически те же исполнители, пользующиеся спросом у предшественника Киву.

Правда, Кристиан не забыл прихватить из «Пармы» одного ставленника: центрального нападающего Анж-Йоана Бонни. Помимо французского форварда стан «черно-синих» летом пополнили Луис Энрике, Анди Диуф, Петар Сучич, Мануэль Аканджи и Франческо Пио Эспозито.

Дебют 45-летнего тренера в «Интере» выдался скомканным — на клубном чемпионате мира «нерадзурри» сложили оружие в 1/8 финала, уступив 0:2 «Флуминенсе». Пощечины Киву от «Удинезе» и «Ювентуса» в трех первых турах Лиги Кальчо поставили под сомнение его профпригодность для большой команды и добавили аргументов недоброжелателям Кристиана.

Реабилитировался румын за блеклый старт моментально, выдав семиматчевую победную серию, которая затронула как итальянское первенство, так и Лигу чемпионов УЕФА. Слалом «Интера» прервал «Наполи», разобравшийся на домашнем стадионе «Диего Армандо Марадона» со счетом 3:1.

Кристиан Киву globallookpress.com

Как говорили выше, Киву не сторонник глобальной перестройки состава, однако совсем без пертурбаций не обошлось. Ренессанс с его назначением на тренерский мостик «черно-синих» пережил Петр Зелиньский, ранее использовавшийся Индзаги лишь как игрок ротации.

31-летний поляк отвоевал место под солнцем в центральной зоне «Интера», задвинув на второй план сдавшего позиции Генриха Мхитаряна. Постепенно Зелиньский вернул себе прежнюю уверенность и проделывает огромной объем работы в середине поля, не забывая подключаться к атакам и тревожить противостоящих вратарей дальними ударами. На счету Петра двадцать восемь появлений во всех турнирах текущего сезона, в которых он записал в актив 4+2 по системе «гол+пас».

Не стесняется Кристиан предоставлять регулярную практику 20-летнему Пио Эспозито, прошедшему академию «нерадзурри». Габаритный форвард (рост 191 см), выделяющийся грудой мышц, крайне полезен внутри чужой штрафной площади и способен в одиночку решить эпизод, забив победный мяч, как во встрече с «Лечче». Молодой итальянский талант, отметившийся тремя голами и четырьмя ассистами в Серии А, значительно прибавил в цене — согласно последнему обновлению портала Тransfermarkt его стоимость выросла до 35 млн евро.

Франческо Пио Эспозито globallookpress.com

Внутри коллектива Киву удается сохранять дружескую атмосферу, находя общий язык, как с лидерами «Интера», так и менее востребованными исполнителями. Капитан «нерадзурри» Лаутаро Мартинес отмечал, что румынский наставник придает им уверенности и наделяет свободой, регулярно напоминая подопечным, чего они стоят.

У нас прекрасные отношения. Мы разговариваем каждый день, и он обнимает нас каждый день, даже слишком часто. Он обнимает меня чаще, чем моя жена. Такой у него характер, и мы рады этому. Лаутаро Мартинес Нападающий «Интера»

Игроки доказывают преданность тренеру не только словами, но и выступлениями на газоне, воплощая большую часть тактических задумок Киву. «Интер» куда агрессивнее действует без мяча при Кристиане, продавливая соперников высоким прессингом, — показатель PPDA, измеряющий, сколько пасов команда позволяет сделать оппоненту прежде чем совершить перехват либо отбор, снизился у «черно-синих» по сравнению с минувшим сезоном с 10,6 до 8,8.

«Нерадзурри» идут в чемпионском графике, потерпев последнее поражение в Серии А 23 ноября в Derby della Madonnina от «Милана». Причем далеко не всегда матчи внутреннего первенства оборачиваются для подопечных Киву легкой прогулкой, к примеру, «Пизе» миланцы уступали 0:2, однако включили полные обороты и совершили камбэк 6:2.

На данном этапе «Интер» взобрался на вершину чемпионата Италии, обладая гандикапом над группой ближайших преследователей в лице «Милана», «Наполи», «Ромы», «Комо» и «Ювентуса». За впечатляющий отрезок клуба Кристиан удостоился заслуженной награды, будучи признанным лучшим тренером декабря в Лиге Кальчо.

Пятна на солнце

Несмотря на многочисленные плюсы, в системе Киву имеются и слабые места — особенно уязвим нынешний «Интер» в противостояниях с равными по классу командами. Если взглянуть на картину выступлений «нерадзурри» во всех соревнованиях, то единственным именитым скальпелем Кристиана значится триумф на «Ромой» со счетом 1:0.

Перестрелка с «Ювентусом» в третьем туре Серии А завершилась викторией «бьянконери», за что ответственность лежит на плечах голкипера Янна Зоммера, находящегося явно не в своей тарелке в текущей кампании. «Наполи», лишившему «Интер» золотых наград в прошлом чемпионате, дружина Киву уступила и сыграла вничью. Принципиальное дерби, как упоминали ранее, осталось также за соседями по городу.

Череду побед в Лиге чемпионов над «Аяксом», «Славией» из Праги, «Юнионом» и «Кайратом» сменила черная полоса, в течение которой «нерадзурри» потерпели фиаско во встречах с мадридским «Атлетико», «Ливерпулем» и «Арсеналом». Причем последние, приехав на арену «Джузеппе Меацца» устроили образцово-показательный акт доминирования над хозяевами, выбросив их за пределы топ-8 группового раунда ЛЧ.

Копать глубоко в причинах неудач «Интера» не приходится — главная проблема кроется в ментальном состоянии команды, которая расслабляется ближе к концовке матча, чего ведущие клубы как Италии, так и Европы не прощают. При этом во встречах с менее грозными коллективами Киву научил подопечных не терять концентрацию, чего не хватало в прошлом при Индзаги, когда «черно-синие» примеряли роль Робин Гуда.

Кристиан Киву и Петар Сучич globallookpress.com

Не прочь дружина румынского наставника сваливаться к собственным воротам на последних минутах, ради удержания необходимого результата. В ранге эксперимента Кристиан выдвигает профильного центрбека Мануэля Аканджи на позицию опорного полузащитника, располагая перед тройкой ЦЗ и получая дополнительную боевую единицу при финальном штурме соперника.

Возможно, со временем интерпретировать этот ход Киву удастся и против больших команд, устранив ахиллесову пяту. Ближайшими серьезными экзаменами для «Интера» служат поединок с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов, по итогам которого решится получат ли миланцы прямую путевку в плей-офф либо им предстоят стыковые матчи, и Derby d'Italia против «Ювентуса».