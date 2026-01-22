ESPN рассказывает всё, что нужно знать перед заключительным туром общего этапа Лиги чемпионов.

Общий этап Лиги чемпионов подарил нам массу эмоций и невероятных голов, но плей-офф уже не за горами. Осталось меньше недели до момента, когда определятся 24 команды, которые продолжат борьбу за главный европейский трофей.

Но перед этим будет еще заключительный тур, и для некоторых грандов ставки едва ли могли быть выше. «Ливерпуль», «Барселона», «Тоттенхэм» и действующий чемпион «Пари Сен-Жермен» — все они сражаются за попадание в топ-8, что дает прямую путевку в 1/8 финала. «Манчестер Сити» тоже оказался в этой мясорубке после шокирующего поражения от норвежского «Будё-Глимт» (1:3).

Все матчи пройдут 28 января. Нас ждут два часа чистого хаоса. Каждый гол может иметь колоссальное значение.

Напоминаем регламент:

— команды, занявшие места с 1-го по 8-е, пропускают первый раунд плей-офф и выходят сразу в 1/8 финала;

— клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в предварительном раунде плей-офф;

— команды, занявшие места с 25-го по 36-е, завершают выступление в турнире;

— как и в прошлом году, никаких «парашютов» в Лигу Европы не предусмотрено.

Кто всё еще в гонке? Что стоит на кону для каждого клуба? Ниже — всё, что вам нужно знать перед заключительным туром общего этапа ЛЧ.

Кто уже гарантировал себе место в плей-офф?

Прямой выход в 1/8 финала (2 клуба):

«Арсенал» гарантированно займет первое или второе место. Это обеспечит ему топ-посев в сетке турнира.

«Арсенал» globallookpress.com

«Бавария» оформила путевку в 1/8 финала благодаря победе над «Юнион Сент-Жилуаз».

Гарантировали себе как минимум участие в стыковых матчах (13 клубов):

«Реал» Мадрид, «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Ньюкасл», «Челси», «Барселона», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Атлетико Мадрид», «Аталанта», «Интер», «Ювентус».

Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Все еще могут выйти в плей-офф или вылететь (17 клубов):

«Боруссия» Дортмунд, «Галатасарай», «Карабах», «Марсель», «Байер» Леверкузен, «Монако», ПСВ Эйндховен, «Атлетик», «Олимпиакос», «Наполи», «Копенгаген», «Брюгге», «Будё-Глимт», «Бенфика», «Пафос», «Юнион Сент-Жилуаз», «Аякс».

Потеряли шансы и вылетели (4 клуба):

«Айнтрахт» Франкфурт, «Славия», «Вильярреал», «Кайрат» (Алматы).

Все расклады перед заключительным туром

Нас ждет насыщенный восьмой тур, интрига будет сохраняться до финального свистка. В верхней части таблицы лишь «Арсенал» и «Бавария» могут чувствовать себя в полной безопасности, в то время как 32 из 36 команд всё еще сохраняют шансы на выход в плей-офф.

(Ниже указаны пары команд в финальном туре, который пройдет 28 января).

1 . «Арсенал» (21 очко, разница мячей +18)

Соперник: «Кайрат» (дома)

«Канониры» уже вышли и гарантированно займут первое или второе место. Это обеспечивает им стратегическое преимущество: ответные матчи всех стадий плей-офф вплоть до финала они будут проводить дома.

2. «Бавария» (18, +13)

Соперник: ПСВ (в гостях)

«Бавария» уже в 1/8 финала. Ничья или победа над ПСВ гарантирует им место в топ-2. Это также означает, что мюнхенцы точно не пересекутся с «Арсеналом» до самого финала, если обе команды дойдут так далеко.

Венсан Компани и Гарри Кейн globallookpress.com

3. «Реал» Мадрид (15, +11)

Соперник: «Бенфика» (в гостях)

4. «Ливерпуль» (15, +6)

Соперник: «Карабах» (дома)

Два гранда находятся в схожем положении: победа в последнем туре — и прямая путевка в 1/8 финала у них в кармане. Однако, если ничья с «Бенфикой» почти наверняка выведет «Реал» в топ-8, то «Ливерпуль» из-за худшей разницы мячей рискует куда больше, если не возьмет три очка на «Энфилде» против «Карабаха».

5. «Тоттенхэм» (14, +8)

Соперник: «Айнтрахт» (в гостях)

Хотя кампания «Тоттенхэма» в АПЛ складывается непросто, в Европе они идут отлично. Победа над «Айнтрахтом» гарантирует «шпорам» место в 1/8 финала. Ничья тоже может устроить команду Томаса Франка, если конкуренты потеряют очки.

«Тоттенхэм» globallookpress.com

6. «ПСЖ»(13, +10)

Соперник: «Ньюкасл» (дома)

7. «Ньюкасл» (13, +10)

Соперник: «ПСЖ» (в гостях)

8. «Челси» (13, +6)

Соперник: «Наполи» (в гостях)

9. «Барселона» (13, +5)

Соперник: «Копенгаген» (дома)

10. «Спортинг» (13, +5)

Соперник: «Атлетик Бильбао» (в гостях)

11. «Манчестер Сити» (13, +4)

Соперник: «Галатасарай» (дома)

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

12. «Атлетико» Мадрид (13, +3)

Соперник: «Будё-Глимт» (дома)

13. «Аталанта» (13, +1)

Соперник: «Юнион Сент-Жилуаз» (в гостях)

А вот здесь начинается настоящая жара. Шесть прямых путевок в 1/8 финала всё еще вакантны, и на них претендуют все выше перечисленные клубы. Если «Реал», «Ливерпуль» или «Тоттенхэм» потеряют очки, это станет подарком для преследователей, повышая их шансы запрыгнуть в топ-8.

Разница мячей может сыграть решающую роль в распределении мест, и вполне возможно, что потребуются дополнительные показатели. Напомним, следующие критерии после разницы мячей — это количество забитых голов, а затем количество мячей, забитых на выезде.

Особое внимание — к матчу «ПСЖ» против «Ньюкасла». Это один из тех матчей, которые обязательны к просмотру. Хотя ничья может вывести обе команды в плей-офф (стыки), ни одну из сторон такой расклад не удовлетворит в полной мере. Учитывая их солидную разницу мячей, победа любой из команд с высокой вероятностью катапультирует ее сразу в 1/8 финала.

Усман Дембеле globallookpress.com

Одно можно сказать наверняка: независимо от того, как сыграют конкуренты, три команды из этой группы (места 6-13), которые выиграют свои матчи и наберут лучшие показатели по очкам/голам, точно пройдут в 1/8 финала.

14. «Интер» (12 очков, +6)

Соперник: «Боруссия Дортмунд» (дома)

15. «Ювентус» (12, +4)

Соперник: «Бенфика» (дома)

У этой парочки итальянских клубов остаются лишь призрачные шансы на прямую путевку в 1/8 финала. По сути, им необходимо побеждать в заключительном туре. Это выведет их на отметку в 15 очков, но дальше им потребуется чудо: нужно, чтобы, например, шесть из восьми клубов, у которых сейчас по 13 очков, сыграли вничью или проиграли.

«Ювентус» globallookpress.com

Относительно хорошая разница мячей у «Интера» (+6) — такая же или лучше, чем у семи из 13 клубов, стоящих выше, — ставит их в неплохое положение при равенстве очков. Но как минимум обе команды могут выдохнуть: место в стыках (топ-24) им уже гарантировано.

16. «Боруссия» Дортмунд (11, +4)

Соперник: «Интер» (в гостях)

17. «Галатасарай» (10, 0)

Соперник: «Манчестер Сити» (в гостях)

18. «Карабах» (10, -2)

Соперник: «Ливерпуль» (в гостях)

Технически все эти команды еще претендуют на топ-8, но их внимание (особенно «Галатасарая» и «Карабаха») скорее всего будет приковано к тем, кто находится ниже. «Дортмунду» достаточно ничьей или победы, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф.

А вот «Галатасараю» и «Карабаху» нужно добывать победы в матчах против топ-клубов. Чтобы вылететь из турнира, должно совпасть слишком много факторов не в их пользу, но разгромное поражение может заставить обе команды нервно поглядывать на табло в последние минуты матчей.

19. «Марсель» (9, 0)

Соперник: «Брюгге» (в гостях)

20. «Байер» Леверкузен (9, -4)

Соперник: «Вильярреал» (дома)

21. «Монако» (9, -6)

Соперник: «Ювентус» (дома)

Иногда задача предельно проста: выиграй последний матч — и ты в плей-офф. Именно так обстоят дела у этой троицы. Ничья тоже может сработать, но она подарит надежду шести клубам, дышащим им в спину. А вот поражение может стать катастрофой, особенно для «Монако». У пяти из шести преследователей (имеющих 7-8 очков) разница мячей лучше, чем у монегасков.

22. ПСВ (8, +1)

Соперник: «Бавария» (дома)

23. «Атлетик» Бильбао (8, -4)

Соперник: «Спортинг» (дома)

24. «Олимпиакос» (8, -5)

Соперник: «Аякс» (в гостях)

25. «Наполи» (8, -5)

Соперник: «Челси» (дома)

26. «Копенгаген» (8, -6)

Соперник: «Барселона» (в гостях)

27. «Брюгге» (7, -5)

Соперник: «Марсель» (дома)

В самом эпицентре битвы за попадание в топ-24 ситуация накалена до предела. Прямо сейчас «Олимпиакос» и «Наполи» находятся по разные стороны баррикад, и разделяет их лишь второй дополнительный показатель — количество забитых голов.

Антонио Конте globallookpress.com

Конкретные пары соперников играют огромную роль в том, как команды оценивают свои шансы. «Олимпиакос», например, наверняка рад предстоящей встрече с «Аяксом», который занимает 32-е место перед последним туром. В то же время ПСВ, «Наполи» и «Копенгаген» ждут сложнейшие испытания: чтобы забронировать место в стыках, им придется бодаться с грандами. Победа в последнем туре стала бы спасением для любой из этих команд, хотя ничего нельзя гарантировать без оглядки на параллельные матчи.

28. «Будё-Глимт» (6, -2)

Соперник: «Атлетико Мадрид» (в гостях)

29. «Бенфика» (6, -4)

Соперник: «Реал Мадрид» (дома)

30. «Пафос» (6, -6)

Соперник: «Славия Прага» (дома)

Енс Петтер Хёуге globallookpress.com

31. «Юнион Сент-Жилуаз» (6, -10)

Соперник: «Аталанта» (дома)

32. «Аякс» (6, -12)

Соперник: «Олимпиакос» (в гостях)

Девиз для команд, которые пока находятся за чертой плей-офф: «Побеждай и надейся». Любой другой результат — поставит точку в их еврокубковой кампании.

33. «Айнтрахт» Франкфурт (4, -9)

Соперник: «Тоттенхэм» (дома)

34. «Славия» Прага (3, -11)

Соперник: «Пафос» (в гостях)

35. «Вильярреал» (1, -10)

Соперник: «Байер Леверкузен» (в гостях)

36. «Кайрат» (Алматы) (1, -14)

Соперник: «Арсенал» (в гостях)

Последняя четверка клубов уже официально вылетела из турнира.

Какие критерии учитываюися при равенстве очков?

Если у команд одинаковое количество очков, места распределяются по следующим показателям (в порядке убывания важности):

1. Разница мячей

2. Забитые голы

3. Голы, забитые на выезде

4. Количество побед

5. Количество побед на выезде

6. Сумма очков, набранных соперниками по общему этапу (фактор сложности календаря)

7. Суммарная разница мячей соперников

8. Суммарное количество голов, забитых соперниками

9. Дисциплинарные баллы (чем меньше красных и желтых карточек, тем выше место)

10. Клубный коэффициент УЕФА

Важно ли, на каком месте финишировать?

Потенциально — очень важно, потому что итоговое положение в таблице формирует сетку плей-офф. Система «посева», введенная в сезоне 2024/25, означает, что команды, занявшие самые высокие места, разводятся по разным частям сетки и не встретятся друг с другом до поздних стадий турнира.

Прошлый сезон стал ярким примером того, как новая система может повлиять на судьбу грандов. «Манчестер Сити» обеспечил себе выход в плей-офф только по итогам заключительного тура общего этапа, а их итоговое 22-е место означало необходимость играть в стыковом раунде. Это вывело «горожан» прямиком на мадридский «Реал», которому они уступили с общим счетом 3:6.

В то же время, на «ПСЖ» лишний раунд матчей никак не сказался: парижане легко прошли «Брест» в стыках и дошли до самого финала, завоевав титул.

Когда состоится жеребьевка стыковых матчей?

Жеребьевка раунда плей-офф (стыков), в которой примут участие клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, пройдет 30 января.