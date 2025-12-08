ESPN отреагировал на новую волну критики в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

Когда Рубена Аморима спрашивают о вызовах, с которыми он столкнулся в «Манчестер Юнайтед», он любит повторять: «У нас много проблем». Иногда кажется, что он искренне считает: проблем настолько много, что перечислить их за стандартные 30 минут пресс-конференции просто невозможно.

Португалец редко вдается в подробности, почему работа дается ему так тяжело, но иногда намекает на кое-что особенно неприятное. В конечном счете, именно эта проблема лежит в основе всего происходящего на «Олд Траффорд».

Аморим руководит долгосрочным проектом, но делает это в клубе, который требует мгновенного успеха. Сохранять баланс в такой ситуации невероятно сложно.

«Мы знаем, что нам нужно время. Но в этом клубе не принято ждать», — сказал Аморим на прошлой неделе.

Аморим снова оказался под давлением после недавнего матча с «Вест Хэмом» (1:1). В понедельник «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Вулверхэмптона», и болельщики ждут предстоящего матча с изрядной долей тревоги.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Волки» до сих пор не одержали ни одной победы в текущем сезоне АПЛ. На их счету всего две ничьи. Однако страх фанатов все равно можно понять: соперник существенно прибавил с тех пор, как пост главного тренера занял Роб Эдвардс.

К тому же, «Юнайтед» настолько нестабилен, что всего две недели назад «Эвертон» умудрился победить на «Олд Траффорд», играя вдесятером более 70 минут.

«Манчестер Юнайтед» уже проигрывал на «Молинью» в декабре прошлого года, хотя «Вулверхэмптон», как и сейчас, прозябал в зоне вылета Премьер-лиги. Есть серьезные опасения, что история может повториться.

Очередное поражение, а тем более от главного аутсайдера, многократно усилит давление на Аморима. Среди болельщиков уже раздаются призывы к его увольнению.

Рубен Аморим globallookpress.com

Аморим наверняка понимает, что в нынешней ситуации нель просить о терпении, хотя аргументов в пользу того, что оно действительно необходимо ему, предостаточно.

Вероятно, ему кажется, что слово «время» стало в АПЛ чуть ли не ругательством, когда твоя статистика — всего 13 побед в 41 матче.

И всё же, от фактов не уйти: команда Аморима находится на стадии большой перестройки. Летом была полностью перекроена линия атаки, на усиление которой клуб потратил внушительные 200 млн фунтов: в команду пришли Матеус Кунья, Брайан Мбёмо и Беньямин Шешко. Но остальная часть состава практически не изменилась.

Амориму приходится опираться на костяк из молодых игроков, в который стабильно входят 22-летний Шешко, Сенне Ламменс (23), Амад Диалло (23), Патрик Доргу (21) и Лени Йоро (20).

Лени Йоро globallookpress.com

Когда Йоро пришлось убрать из состава после провальной игры с «Кристал Пэлас», Аморим был вынужден выпускать 19-летнего Эйдена Хэвена.

В «Манчестер Юнайтед» продолжают верить, что все эти парни будут прогрессировать. Но прямо сейчас их точно нельзя назвать топ-игроками.

В последние пару недель Аморим, описывая игру Шешко и Доргу, использовал слово «мучаются».

Вместо Ламменса могли подписать чемпиона мира, аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса (33 года). Альтернативой Шешко был нападающий сборной Англии Олли Уоткинс (29 лет).

И Мартинес, и Уоткинс сделали бы «Юнайтед» лучше здесь и сейчас, но это пошло бы вразрез с новой трансферной стратегией клуба, ориентированной на покупку молодых игроков.

В итоге, вместо опытных исполнителей, клуб приобрел игроков с прицелом на будущее. Однако, несмотря на нехватку опыта, от таких парней, как Шешко, Доргу и Ламменс, ждут, что они станут важной частью команды, которая начнет побеждать немедленно.

Думаю, очевидно, что процесс займет время. Особенно сейчас в Премьер-лиге, где любой соперник готов абсолютно ко всему. Клубы сильно прогрессируют. При этом нам нужно выигрывать прямо сейчас. Если нет — что-то изменится, и мы это понимаем. Нам просто нужно стать лучше. Быть «Манчестер Юнайтед» и не побеждать — это плохо. Здесь нет времени на раскачку. Именно это я чувствую, и именно поэтому я всё время разочарован. Рубен Аморим Главный тренер «Манчестер Юнайтед»

На пресс-конференции после ничьей с «Вест Хэмом» Аморим выглядел разочарованным как никогда.

В то же время в подтрибунном помещении правый защитник Диогу Дало «раскладывал по полочкам», почему ситуация ощущается такой зыбкой, словно на лезвии ножа. Португалец достаточно давно в клубе — следующим летом исполнится восемь лет, — чтобы понимать: даже если «Юнайтед» нужно время, ты не можешь быть тем, кто о нем просит.

Диогу Дало globallookpress.com

«Думаю, в этом сезоне мы показали, что можем быть очень хорошей командой и обыграть кого угодно. Иногда дело не только в чисто футбольных качествах. Это должно идти изнутри. От спортивной злости и драйва, с которыми ты каждый день выходишь побеждать и живешь этим.

Я не буду заводить пластинку про "Нам нужно время". Думаю, мы обязаны побеждать сразу, потому что этого требует клуб, но это процесс», — сказал Дало, рассуждая о результатах «Манчестер Юнайтед».

Следующий этап этого процесса — усиление позиций, которые не соответствуют стандартам. Система Аморима требует как минимум одного энергичного центрального полузащитника, а также квалифицированных профильных фланговых защитников — ни того, ни другого у него сейчас нет.

Летом клуб принял осознанное решение потратить львиную долю бюджета на усиление атаки вместо того, чтобы «размазывать» средства по всем позициям. Это привело к дисбалансу состава, но генеральный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс выбрали путь поэтапного улучшения, а не трансферную стратегию «шока и трепета».

Прогнозы и ставки на АПЛ

По информации источников, план состоит в том, чтобы перед следующим сезоном подписать как минимум одного полузащитника вроде Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест».

Однако это слабое утешение для Аморима, которому в понедельник против «Вулверхэмптона» придется обходиться тем, что есть. Тренер «Манчестер Юнайтед», вновь оказавшийся под колоссальным давлением, стоит перед необходимостью побеждать «здесь и сейчас», имея на руках состав «на вырост».