ESPN рассуждает о кадровых проблемах топ-клубов английской Премьер-лиги.

До открытия январского трансферного окна остается чуть меньше месяца. За это время «Большой шестерке» АПЛ, в которую входят «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм», необходимо решить ряд кадровых вопросов.

«Арсенал» в погоне за первым титулом с 2004 года пытается сдержать преследователей. «Ман Сити» и «Челси» находятся достаточно близко к «канонирам», и по-прежнему верят, что способны обойти команду Микеля Артеты.

Тем временем «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» находятся в состоянии турбулентности: летом каждый из них потратил огромные суммы, но плохие результаты и слабая игра футболистов поставили их тренеров — Арне Слота, Рубена Аморима и Томаса Франка — перед необходимостью решать серьезные кадровые проблемы.

Пока игроки, тренеры и болельщики сосредоточены на плотном декабрьском календаре, спортивные директора и селекционные отделы топ-клубов уже вовсю работают над предстоящими трансферными сделками.

«Арсенал»

Главная проблема: Артета собрал сильнейший состав «Арсенала» со времен «Непобедимых» Арсена Венгера, принесших клубу последний титул в сезоне 2003/04. Благодаря летним трансферам (потратили 250 миллионов фунтов) «канониры» стали главными фаворитами чемпионской гонки.

Что касается вратаря, линии обороны и атаки, у Артеты теперь есть как минимум по два игрока на каждую позицию. Это подтвердил гол Микеля Мерино (номинально третьего выбора на позицию центрфорварда), сравнявшего счет в воскресном матче с «Челси» (1:1).

Но, несмотря на подписание игрока сборной Испании Мартина Субименди, «Арсеналу», возможно, не хватает реальной глубины в полузащите, и единственный футболист, которому у них нет замены — это капитан Мартин Эдегор.

Из-за травм Эдегор лишь в четырех матчах попадал в стартовый состав. Еще в трех случаях он выходил на замену. Несмотря на его проблемы, «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

Но без норвежца команде явно не хватает креатива и изобретательности в центре поля, и это может аукнуться позже, если они не найдут игрока для подстраховки, а Эдегор продолжит испытывать проблемы со здоровьем.

Что нужно сделать? Макс Дауман, вероятно, в будущем будет одним из лучших английских атакующих полузащитников. Но ему исполнится 16 лет только 31 декабря, поэтому Артета не может рассчитывать на тинейджера в случае отсутствия Эдегора.

Кобби Мейну globallookpress.com

Учитывая, что «Арсенал» укомплектован во всех зонах и летом потратил большие средства, лучшим вариантом в январе может стать краткосрочная аренда игрока, способного подменить Эдегора, но при этом понимающего, что он будет лишь запасным вариантом на случай травмы капитана.

Кроме того, могут возникнуть сложности и с выбором футболиста на эту позицию. На внутреннем рынке может быть доступен Кобби Мейну из «Манчестер Юнайтед», который впечатляюще взаимодействовал с Декланом Райсом в сборной Англии на Евро-2024. Но это возможно только в том случае, если «Юнайтед» найдут замену для 20-летнего игрока, который, по слухам, недоволен своим положением в клубе.

«Манчестер Сити»

Главная проблема: в этом году «Ман Сити» потратил 360 млн фунтов, но в составе по-прежнему не хватает крайних защитников топ-уровня и надежных форвардов, способных регулярно помогать Эрлингу Холанну.

Кроме того, снова травмирован Родри, и есть ощущение, что он уже не сможет вернуться на свой прежний уровень.

Воспитанник клуба полузащитник Нико О'Райли стал для Гвардиолы основным выбором на позиции левого защитника. 20-летний футболист вполне может поехать на чемпионат мира со сборной Англии именно в этом амплуа.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

Но «Манчестер Сити» нуждается в усилении позиции правого защитника. В полузащите тоже чувствуется нехватка опыта. Родри в этом сезоне провел в АПЛ всего шесть матчей — теперь его беспокоит травма бедра.

Травма или дисквалификация Холанна может стать настоящей катастрофой для «Сити». Особенно с учетом того, что в конце этого месяца Омар Мармуш должен отправиться на Кубок африканских наций в составе сборной Египта.

Что нужно сделать? Благодаря успехам на поле в последние годы, включая участие в Клубном чемпионате мира в этом году, у «Сити» достаточно финансового простора для январских сделок.

Вингер «Борнмута» Антуан Семеньо является одной из трансферных целей «горожан», и, учитывая наличие в контракте игрока сборной Ганы суммы отступных в размере 65 млн фунтов, «Сити» может очень быстро решить этот вопрос. Тот факт, что Гана не прошла квалификацию на Кубок Африки, также означает, что Семеньо будет в течение всего января.

«Манчестер Сити» также входит в число нескольких клубов, заинтересованных в полузащитнике «Ноттингем Форест» Эллиоте Андерсоне. Вполне вероятно, что они придут с крупным предложением уже в следующем месяце. В этом сезоне 23-летний игрок стал основным в сборной Англии и может стоить около 100 млн фунтов, но даже такая сделка не станет проблемой для «Сити».

«Челси»

Главная проблема: с тех пор как консорциум Тодда Боули и Clearlake приобрели клуб в мае 2022 года, трансферные решения «Челси» не всегда соответствовали их потребностями.

Предстоящий январь вряд ли станет исключением. Состав Энцо Марески перегружен атакующими игроками, но при этом наблюдается нехватка глубины во вратарской линии, в центре полузащиты и в обороне. Усиление в этих зонах значительно повысило бы шансы «Челси» на титул.

Майк Меньян globallookpress.com

Приоритетом должно стать приобретение центрального защитника и топ-вратаря. Кроме того, Мареска также может настаивать на покупке левого защитника для надежной подмены Марку Кукурелье.

Но это «Челси», поэтому, если в январе на рынке появится доступный бомбардир, не удивляйтесь, если он вдруг окажется на «Стэмфорд Бридж».

Что нужно сделать? Летом «Челси» не смог подписать вратаря «Милана» Майка Меньяна. При этом француз до сих пор не продлил контракт с итальянским клубом. «Милану», оставшемуся без еврокубков, будет трудно отклонить солидное январское предложение, учитывая, что действующее соглашение Меньяна истекает следующим летом.

То же самое касается Марка Гехи из «Кристал Пэлас» — еще одного игрока, чей контракт рассчитан до конца текущего сезона. Бывший воспитанник «Челси» является одним из лучших центральных защитников Премьер-лиги и игроком основы сборной Англии, и нет ни малейших сомнений, что он мгновенно решит проблемы Марески в центре обороны.

Кроме того, учитывая фокус «Челси» на молодых талантливых игроках, вполне вероятно, что они тоже попытаются подписать Андерсона из «Ноттингем Форест». Также они могут предпринять попытку приобрести Мейну.

«Манчестер Юнайтед»

Главная проблема: «Манчестер Юнайтед» провел хорошее летнее окно, подписав вратаря Сенне Ламменса и форвардов Матеуса Кунью, Брайана Мбёмо и Беньямина Шешко, которым действительно удалось усилить команду.

Однако у главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима по-прежнему остаются серьезные дыры в составе, которые тормозят дальнейший прогресс

Клуб рассчитывает приобрести двух полузащитников, а также ищет защитников, которые подходят под любимую схему Аморима 3-4-3.

Рубен Аморим globallookpress.com

Предстоящий отъезд Мбёмо, Амада Диалло и Нуссаира Мазрауи на Кубок Африки затруднит активность «Юнайтед» на январском рынке. Дело в том, что игроки, с которыми клуб, вероятно, готов расстаться (Мейну и Джошуа Зиркзе), будут нужны в течение всего следующего месяца.

Несмотрю на потребность в общем улучшении игры, прямо сейчас приоритетом «Манчестер Юнайтед» остается капитальная перестройка полузащиты — как в центре, так и на флангах.

Что нужно сделать? «Манчестер Юнайтед» с трудом пытается создать финансовый запас для активной работы в январе, несмотря на понимание того, что грамотные сделки в следующем месяце могут вернуть команду в борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Клуб наверняка готов выслушать предложения по Мейну, Зиркзе, Мануэлю Угарте и Тайреллу Маласии, но продажа любого из них до окончания Кубка Африки (18 января) обернется для Аморима катастрофической нехваткой игроков.

Однако, если руководство сможет разблокировать некоторые средства, то в январе клуб постарается подписать игрока в среднюю линию. По данным СМИ, в их список трасферных целей входят Андерсон, Адам Уортон, Карлос Балеба и Ангело Штиллер.

«Манчестер Юнайтед» может проявить активность во второй половине зимнего трансферного окна, когда Мбёмо, Амад и Мазрауи вернутся с Кубка Африки. Однако только хавбек «Штутгарта» Штиллер кажется доступным и по цене, и по готовности к переходу уже в следующем месяце.

«Ливерпуль»

Главная проблема: потратив летом 450 млн фунтов на новых игроков после своего триумфа в Премьер-лиге, «Ливерпуль» по идее не должен был даже задумываться о январском окне.

Но, если не считать яркого старта Юго Экитике, никто из летних новичков пока не оправдал ожиданий. Более того, у Арне Слота чересчур много кадровых проблем.

Марк Гехи globallookpress.com

Провал с подписанием Марка Гехи из «Кристал Пэлас» в последний день трансферного окна оставил «Ливерпуль» без подстраховки в центре обороны. Кроме того, команде явно не хватает ресурсов в полузащите.

Летом «Ливерпуль» потратил на атакующих игроков в общей сложности чуть менее 300 млн фунтов, но команда буквально страдает из-за отсутствия Луиса Диаса, перешедшего в «Баварию».

Что нужно сделать? У «Ливерпуля» достаточно денег, вырученным от продажи игроков (летом заработали 260 млн фунтов). Плюс призовые за победу в АПЛ. Так что клуб будет активен и сможет потягаться с «Манчестер Сити» в гонке за Семеньо из «Борнмута».

«Ливерпуль», вероятно, предпримет еще одну попытку подписать защитника «Пэлас» Гехи. Но 25-летний футболист вполне может предпочесть дождаться лета и воспользоваться статусом свободного агента. Впрочем, поскольку январь дает «Пэлас» последний шанс выручить хоть какие-то деньги за Гехи, «Ливерпуль» наверняка попытается оформить сделку.

«Тоттенхэм»

Главная проблема: Судя по критике и свисту, обрушившимся на Томаса Франка и его игроков в последние недели, «Тоттенхэм» кажется командой, нуждающейся в серьезном хирургическом вмешательстве.

Клуб совершил большое количество приобретений в последние трансферные окна. Поэтому, если они затеют большую закупку в следующем месяце, это станет убийственным приговором их предыдущей селекции.

Айван Тоуни globallookpress.com

Серьезные травмы Деяна Кулусевски и Джеймса Мэддисона стали большой проблемой, но поиск замены для ключевых игроков, которые рано или поздно вернутся, маловероятен.

Летом «Тоттенхэм» подписал Матиса Теля, Рандаля Коло-Муани и Мохаммеду Кудуса, поэтому на усиление атаки тоже вряд ли стоит рассчитывать. Однако нападающий, способный составить конкуренцию Ришарлисону и подверженному травмам Доминику Соланке, повысил бы перспективы команды.

Что нужно сделать? Несмотря на вливание 100 млн фунтов мажоритарными владельцами клуба в октябре, эти средства были направлены на укрепление финансового положения «Тоттенхэма». Эти деньги точно не будут перенаправлены в январский трансферный бюджет.

Интерес «Эвертона» к Ришарлисону может открыть путь к трансферу Айвана Тоуни — игрока, которого Франк прекрасно знает по совместной работе в «Брентфорде». Известно, что Тоуни хочет вернуться в Премьер-лигу из саудовского «Аль-Ахли».

Однако «Эвертон» также рассматривает возможность подписания Тоуни, поэтому «шпоры» могут сыграть решающую роль в будущем форварда сборной Англии.

У «Тоттенхэма» нет изобилия игроков, которых можно было бы продать за значительную сумму, поэтому январское окно обещает быть сложным. Особенно с учетом того, что клубу придется проходить через него без Дэниела Леви, который в сентябре покинул пост председателя правления клуба.