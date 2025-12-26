LiveSport.Ru составил список главных футбольных героев уходящего года.

Майкл Олисе

Считавшийся длительное время лакомым кусочком для топ-клубов французский вингер, покинул логово «Кристал Пэлас» в июле 2024, перебравшись в мюнхенскую «Баварию» за 53 млн евро. Стартовал в немецкой Бундеслиге Олисе с места в карьер, зарезервировав за собой правый фланг «звезды юга».

Находящиеся на тот момент в распоряжении главного тренера «красных» Венсана Компани вингеры Кингсли Коман, Лерой Зане и Серж Гнабри померкли на фоне коллеги по цеху, прибывшего из АПЛ. Майкл выделяется своей неординарностью, умея удивить оппонентов навесом в штрафную площадь рабоной либо обработать диагональный пас пяткой.

Технический арсенал взрывного и маневренного семнадцатого номера «Баварии» настолько разнообразен, что попытки обороняться против него превращаются в головную боль для защитников. При этом Олисе нельзя отнести к категории однотипных «бегунков», чей функционал ограничен лишь навыком «рывок-прострел» — он успешно реализует талант плеймейкера, ассистируя партнерам по команде, и хладнокровно действует около чужих ворот.

Переезд в Мюнхен позволил Майклу забыть о преследующих его проблемах с подколенным сухожилием, из-за которых в рядах «Кристал Пэлас» вингер отсутствовал большую часть кампании 2023/2024. Всего француз в футболке «Баварии» провел 55 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне, пополнив личный зачет двадцатью голами и двадцатью тремя результативными передачами.

Майкл Олисе globallookpress.com

Вместе с мюнхенцами Олисе наконец добрался до трофеев, подняв над головой «Серебряную салатницу» чемпионата Германии и Суперкубок страны. Сбавлять обороты он не намерен и в текущем розыгрыше, штампуя за «красных» забитые мячи и раздавая ассисты, которых в 25 поединках уже накопилось десять и четырнадцать соответственно.

Без внимания перформанс Майкла в 2025 не оставил журнал France Football, отвечающий за вручение «Золотого мяча», — правда тридцатое место, на которое его поместили, выглядит немногим несправедливо. Куда объективнее его выступление оценил портал WhoScored, расположив на второй строчке в рейтинге лучших вингеров топ-5 европейских лиг вслед за Ламином Ямалем.

Помимо включения в различные списки, выросла в разы и стоимость Олисе, которая по сведениям Тransfermarkt составляет 130 млн евро. Таким образом игрок сборной Франции взлетел в десятку самых дорогих футболистов мира, пропустив вперед Педри, Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанна и Ламина Ямаля.

Луис Энрике

«ПСЖ» долгие годы искал идеальный рецепт для завоевания заветного «ушастого» трофея Лиги чемпионов УЕФА, меняя как перчатки главных тренеров и подписывая пачками звездных исполнителей. Терпя череду неудач, парижане все же попали в яблочко, пригласив рулевым Луиса Энрике, которому потребовалось два года для достижения цели.

Испанский специалист ввел жесткие дисциплинарные требования в стане «красно-синих», которые соблюдает даже капризный Усман Дембеле. Атакующая схема 4-3-3 с ложной девяткой в лице последнего прижилась в расположении парижан, убедительно разбирающихся с соперниками на дистанции сезона 2024/2025.

Режим «гегемона» дружина Энрике включила как во внутренних первенствах, так и на международной арене, собрав внушительную коллекцию наград. В чемпионате Франции «ПСЖ» оторвался от ближайшего преследователя «Марселя» на девятнадцать баллов, в финале Кубка страны катком проехался по «Реймсу», обыграв со счетом 3:0.

Образцово-показательным актом доминирования парижан стал решающий поединок Лиги чемпионов против «Интера», где на поле присутствовала только одна команда, играючи разобравшаяся с подопечными Симоне Индзаги. «Красно-синие» деклассировали «нерадзурри» на газоне «Альянц Арены», отправив в ворота Янна Зоммера пять безответных мячей.

Луис Энрике globallookpress.com

Триумфальная поступь «ПСЖ» на этом не закончилась, и в 2025 они прихватили еще Суперкубок УЕФА, выйдя победителем из противостояния с «Тоттенхэмом» благодаря улыбнувшейся удаче в серии пенальти, и Межконтинентальный кубок, где сработал эффект Матвея Сафонова, отразившего четыре одиннадцатиметровых против «Фламенго».

Кроме командных трофеев, Энрике заслужил порцию оваций от France Football и ФИФА, которые выбрали испанца лучшим тренером 2025 года. Гений Луиса признает и руководство парижан, предложившее наставнику пожизненное трудовое соглашение.

Килиан Мбаппе

Французский нападающий долго запрягал в мадридском «Реале», становясь объектом насмешек из-за регулярных попаданий в офсайдные ловушки, но, окончательно адаптировавшись к роли «девятки», принялся радовать инчас «сливочных» множеством забитых мячей. Одеяло в атакующих порядках «бланкос» Мбаппе перетянул на себя, оставив в тени как Винисиуса Жуниора, так и Родриго.

Голевой счет Килиана в кампании 2024/2025 составил сорок четыре результативных удара в 59 встречах во всех турнирах, из которых 31 пришелся на испанскую Примеру, что позволило ему завоевать награду лучшего бомбардира Ла Лиги и выиграть «Золотую бутсу». Несмотря на целый набор индивидуальных титулов, с мадридцами игрок сборной Франции поднял над головой лишь Межконтинентальный кубок ФИФА.

В межсезонье Мбаппе сменил номер на привычную десятку, чему поспособствовал отъезд Луки Модрича в «Милан». Звездное реноме нападающий продолжает подтверждать и в текущем сезоне, сияя под руководством Хаби Алонсо.

Инстинкт хищника, незаурядное мышление, быстрое принятие решений, великолепная скорость, фантастический дриблинг и разящий дальний удар — лишь малое перечисление технического арсенала Килиана. За двадцать четыре матча розыгрыша 2025/2026 он отметился 29 голами и 5 голевыми передачами, вновь лидируя в гонке снайперов чемпионата Испании (18) и Лиги чемпионов УЕФА.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Если взглянуть на общую картину по ведущим бомбардирам «сливочных» в 2025, то Мбаппе имеет огромный гандикап над ближайшими преследователями — на его счету 59 мячей, в то время, как у Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема тринадцать и двенадцать соответственно. Важность француза для нынешней обоймы «королевского клуба» тяжело недооценить.

Единственное, что, перейдя в «Реал», Килиан так и не приблизился к «Золотому мячу», финишировав только на седьмой строчке. Возможно долгожданная планка покорится ему в наступающем 2026.

Рафинья

Ограбление бразильского вингера со стороны France Football, разместившего его на пятом месте в голосовании за «Золотой мяч», и ФИФА, не включившую игрока в символическую сборную на премии The Best, — главное футбольное преступление уходящего года. Рафинья, не особо котировавшийся у Хави, расцвел с приходом на тренерский мостик «Барселоны» Ханси Флика.

Немецкий специалист не изобретает велосипед, используя бразильца на профильном для него левом фланге, однако тот, кажется, вездесущ в атакующей линии «блаугранас». По ходу матчей Рафинья нередко меняется бровками с Ямином Ламалем либо может оказаться на позиции центрального нападающего.

Статистические показатели бразильца вызывают лишь овации: по итогам минувшего сезона в его активе 34+26 за пятьдесят семь поединков. По совместительству одиннадцатый номер каталонцев получил звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов (13 мячей) и лучшего плеймейкера турнира (8 передач).

Немногим притормозила голевой спринт Рафиньи в текущей кампании травма подколенного сухожилия, из-за которой он пропустил почти три месяца. Пятый в иерархии капитанов «Барселоны» надел сине-гранатовую футболку четырнадцать раз, оставив семь автографов в воротах оппонентов и трижды ассистировав партнерам по команде.

Рафинья globallookpress.com

Последний гол на просторах чемпионата Испании «Вильярреалу» позволил бразильцу обойти в списке лучших бомбардиров «блаугранас» легендарного Йохана Кройфа — теперь у Рафиньи шестьдесят один мяч против шестидесяти «Летучего голландца».

Витинья

Один из системообразующих исполнителей центра поля «ПСЖ», отвечающий за утонченность и креатив, чьи перформансы как на «Парк де Пренс», так и на гостевых стадионах представляют полноценный спектакль. Португальский хавбек гармонично взаимодействует с Фабианом Руисом и Жоау Невешом, чьи броуновские перемещения в средней оси образуют головоломку для противостоящей команды.

Железный Витинья отыграл в прошлом сезоне за парижан 59 поединков, приняв участие в пяти различных соревнованиях. Его восемь мячей и пять результативных передач поспособствовали триумфу клуба в Лиге чемпионов, чемпионате Франции и Кубке страны.

Витинья globallookpress.com

Показатели 25-летнего полузащитника в розыгрыше 2025/2026 имеют зеркальный вид — 5 голов и 8 ассистентских действий. Высоко ценит подопечного Луис Энрике, называя его уникальным, особенным и неповторимым футболистом, чей упорный труд способствует общему прогрессу коллектива. Алаверды испанскому специалисту поет и Витинья, который считает наставника виновником прорыва в его карьере.

Восхищение португальцем выражают даже тренеры соперников, в частности, главный менеджер «Тоттенхэма» Томас Франк присвоил ему титул лучшего полузащитника мира и следующего обладателя «Золотого мяча». К слову, Витинья замкнул тройку номинантов на престижную награду в 2025, набрав семьсот три балла.

Скотт Мактоминей

Прощание с «Манчестер Юнайтед» пошло шотландцу на пользу, ради которого тренер «Наполи» Антонио Конте согласился на отход от излюбленной расстановки с тремя ЦЗ в пользу классических 4-3-3, где в центре поля направленный вниз треугольник образуют Станислав Лоботка — Андре Замбо-Ангисса — Скотт Мактоминей.

Последний еще в период нахождения в Англии отличался регулярными подключениями из глубины в чужую штрафную площадь, эффективность которых значительно выросла в Неаполе. Конте экспериментировал с Мактоминеем в амплуа «восьмерки» и «десятки» и даже задействовал его для взлома глубокоэшелонированной обороны, как второго форварда в тандеме с Ромелу Лукаку.

Антропометрические данные (рост 191 см) позволяют Скотту успешно вести как верховые баталии с защитниками оппонентов, так и заносить игровой снаряд в сетку при оказываемом сопротивлении. Доверие итальянского специалиста в совокупности с постоянным желанием шотландского хавбека к прогрессу позволили ему выйти на первый план в расположении «адзурри».

Мактоминей единственный среди хавбеков ворвался в десятку лучших голеадоров итальянской Серии А, закрепившись на восьмой строчке с 12 точными ударами. Награда не заставила себя ждать, и Скотта признали MVP сезона Лиги Кальчо 2024/2025.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Позиции шотландца не пошатнул трансфер Кевина Де Брейне, который с конца октября выбыл из строя по причине травмы бицепса бедра. Скотт примерил на себе практически все места в полузащите от опорника до левого вингера.

Кроме лидерских качеств в составе «Наполи», Мактоминей не забывает о геройстве в стане сборной Шотландии — его бисиклета помогла «тартановой армии» отобраться на чемпионат мира впервые с 1998 года.

Усман Дембеле

С приходом Луиса Энрике на тренерский мостик парижан Дембеле перебазировался на место центрального нападающего, добавив вариативности в финальную треть поля «красно-синих». Усман раздергивал оборонительные порядки соперников, маневрируя на грани офсайда и выбегая на оперативный простор за счет взрывной скорости.

Неожиданно своенравный француз под началом испанского специалиста принялся исполнять тактические указания без лишних драм, что пошло на пользу как игроку, так и команде. Комфортная атмосфера в раздевалке сходу отразилась на общих результатах «ПСЖ», трансформировавшегося в слаженный механизм.

Ранее хрустальный Дембеле прошел всю дистанцию минувшей кампании почти без повреждений, надев футболку столичного клуба 53 раза во всех турнирах. Себе на счет он записал тридцать пять забитых мячей, из которых 21 пришелся на Лигу 1, благодаря чему он разделил с Мейсоном Гринвудом французскую «Золотую бутсу», и шестнадцать ассистов.

Изначально высокие котировки на Усмана, как обладателя «Золотого мяча», реализовались в сентябре, когда Дембеле с отрывом немногим более 300 пунктов опередил Ламина Ямаля в голосовании France Football. На этом снегопад наград для игрока «ПСЖ» не закончился, и ФИФА в декабре вручила ему приз The Best FIFA Football Awards.

Усман Дембеле globallookpress.com

Конечно, обделение Дембеле регалиями на родине посчитали бы моветоном, поэтому французская газета L'Équipe признала его спортсменом года, оставив позади пловца Леона Маршана и парусника Чарли Далина.

Правда не стоит ждать второго захода Усмана на футбольную вершину, так как в нынешнем розыгрыше он вернул себе привычную репутацию, облюбовал больничную койку парижан. Четырнадцать матчей, четыре гола и четыре результативных передачи — таков промежуточный итог Дембеле в сезоне 2025/2026.