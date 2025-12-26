Автор The Athletic Себастьян Стаффорд-Блор подводит итоги года в Бундеслиге — с Кейном на вершине, прорывами молодых талантов и громкими акциями болельщиков.

Счастливой зимней паузы.

Немецкий футбол ушел на рождественско-новогодние каникулы: следующий тур стартует 9 января. Значит, самое время для глинтвейна, лебкухена и штоллена — и традиционного обзора от The Athletic.

Лучшая команда и лучший игрок

Выбор не блещет оригинальностью, но назвать кого-то, кроме «Баварии» и Гарри Кейна, было бы странно. И важно рассматривать их вместе: именно в этом году «Бавария» и Кейн стали практически неразделимы.

«Бавария» globallookpress.com

Ранее, при всех своих достоинствах бомбардира и плеймейкера, он временами выглядел обособленным от команды, которая слишком часто — даже побеждая — казалась разрозненной.

Теперь все иначе. Кейн в «Баварии» — это новая версия. Более глубокий, более универсальный, способный влиять на игру с мячом и без, в атаке, в полузащите и порой даже в обороне.

Вместе они безоговорочно задают стандарт в немецком футболе. В первых 15 турах Бундеслиги «Бавария» забила 55 мячей. Для понимания масштаба: с момента основания лиги в 1963 году мюнхенцы лишь дважды — в сезонах 1971/72 и 2019/20 — забивали 100 и более голов за 34 тура.

Вклад Кейна — 19 мячей в чемпионате (при 13,05 ожидаемых голов, xG) в 15 матчах, то есть один гол каждые 62 минуты. Как же он заслужил свой первый в карьере чемпионский титул, который получил в мае.

Лучший молодой игрок

Леннарт Карль — это нечто запредельное. Его имя на слуху уже давно: еще в 2018 году он забил легендарный гол в зале, выступая за команду «Айнтрахта» U-11. А теперь, уже в «Баварии», его дебют подогревали еще в конце прошлого сезона, когда он несколько раз попадал в заявку Венсана Компани, но так и не вышел на поле.

Леннарт Карль globallookpress.com

В 17 лет Карль провел первый официальный матч на Клубном чемпионате мира, а затем довольно быстро стал полноценным игроком обоймы «Баварии» — и в Бундеслиге, и в Лиге чемпионов.

Масштаб таланта — это одно, а его природа — совсем другое. Карль обладает выдающейся техникой, подкрепленной бесстрашным стремлением менять ход игры каждым касанием. Он находится на той стадии карьеры, когда нет ни тени зажатости — и именно это делает его настолько притягательным для зрителя.

Почетные упоминания: Саид Эль-Мала («Кёльн»), Ян Дьоманде («Лейпциг»), Лука Вушкович («Гамбург»).

Главное разочарование

Игрок: Бенедикт Холлербах

Немного предыстории: я давно симпатизирую Холлербаху и считал, что решение «Майнца» подписать его на замену Йонатану Буркардту было абсолютно логичным.

Бенедикт Холлербах globallookpress.com

В «Унионе» он показал себя отличным исполнителем для контратакующего футбола, а переходил в команду, которая, за исключением Буркардта, сохранила ключевой костяк после впечатляющего шестого места в прошлом сезоне. Пауль Небель остался, Надим Амири тоже — и 10 миллионов евро за Холлербаха выглядели отличной сделкой.

Пока все пошло совсем не так. Ноль голов и лишь одна голевая передача в 10 матчах Бундеслиги, а «Майнц» застрял на дне турнирной таблицы. При этом нельзя сказать, что Холлербах играет плохо или транжирит моменты.

За чуть более чем 700 минут в чемпионате он набрал всего 0,72 xG — то есть по-настоящему опасных шансов у него почти не было. Если «Майнц» хочет сохранить прописку в элите, это должно измениться.

Главный тренер: Сандро Вагнер

Вагнер работал ассистентом Юлиана Нагельсмана в сборной Германии, и на фоне возрождения бундестим его рассматривали как тренера с очевидным потенциалом для самостоятельной карьеры — вопрос был лишь во времени.

Сандро Вагнер globallookpress.com

Этим летом момент настал. Вагнер возглавил «Аугсбург» и, будучи человеком громким и экспрессивным, начал активно говорить о возможностях клуба и о том, каких высот они способны достичь вместе. К сожалению, все это оказалось лишь пустыми словами: в декабре Вагнера уволили после всего трех побед.

При этом его период работы запомнился одним из самых неловких телевизионных эпизодов сезона. После поражения «Аугсбурга» от дортмундской «Боруссии» (0:1) в ноябре ведущий Sky напомнил о баннерах на трибунах, которые болельщики вывесили в знак протеста против методов работы Вагнера («Никто не выше клуба»!, «Культ личности и маркетинговая бравада — не наши ценности»!).

Мудро уклонившись от обсуждения, Вагнер заявил, что не заметил этих баннеров, поскольку был полностью сосредоточен на игре. Однако ведущий Sky не отступил и начал зачитывать лозунги вслух — один за другим, — пока вся телевизионная аудитория синхронно морщилась от неловкости.

Главное открытие сезона

«Хоффенхайм»

В мае, после 15-го места и лишь чудом избежав стыковых матчей за выживание, будущее главного тренера Кристиана Ильцера было под большим вопросом.

Кристиан Ильцер globallookpress.com

Он возглавил команду только в ноябре 2024 года и стал частью масштабной перестройки, в ходе которой спортивная структура клуба фактически была демонтирована и шаг за шагом собрана заново — уже с новыми специалистами, приглашенными из «Штурма» (Грац).

Лето принесло и серьезные потери в составе. Антон Штах был продан в «Лидс», а Том Бишоф перешел в «Баварию» свободным агентом. В общей сложности 19 игроков были проданы, отданы в аренду или покинули клуб, и говорить о каком-то «звездном» пополнении не приходилось.

На деньги, вырученные за трансфер Штаха, «Хоффенхайм» подписал Владимира Цоуфала ( «Вест Хэм») и Тима Лемперле («Кёльн») на правах свободных агентов, а также приобрел Альбиана Хайдари и Леона Авдуллаху из Швейцарии, Ваутера Бюргера из английского Чемпионшипа, Коки Матиду из Бельгии и Бернардо из вылетевшего «Бохума».

За исключением Матиды, который осенью порвал крестообразную связку, абсолютно все новички оказались удачными приобретениями. Шанс получил и косовский форвард Фисник Аслани, который провел прошлый сезон в аренде в «Эльферсберге» во второй Бундеслиге, — и он им сполна воспользовался, забив шесть мячей и отдав две результативные передачи.

Ильцер проделал выдающуюся работу, ключевым принципом которой стал тяжелый, системный труд. «Хоффенхайм» лидирует почти во всех ключевых беговых метриках Бундеслиги и буквально выгрызает свое место в таблице. В сезоне-2024/25 они выиграли лишь семь матчей. В первых 15 турах сезона-2025/26 — уже восемь.

Лучший трансфер (или трансферы)

Возьмем сразу несколько, а не один.

Ян Дьоманде — почти слишком очевидный выбор. Те 20 миллионов евро, которые «Лейпциг» заплатил летом «Леганесу», практически неизбежно и очень быстро обернутся колоссальной прибылью. Дьоманде стал оглушительным попаданием в цель.

Ян Дьоманде globallookpress.com

Еще один предельно очевидный кандидат — Луис Диас после перехода из «Ливерпуля» в «Баварию». Он обошелся мюнхенцам дорого, но и уровень демонстрирует соответствующий.

Аренда Вушковича у «Тоттенхэма» явно стала ключевым фактором для сезона «Гамбурга». «Кёльн» же сделал возвращение в Бундеслигу удивительно безболезненным — во многом благодаря форме атакующего полузащитника Якуба Каминьского, арендованного у «Вольфсбурга».

Отдельно стоит отметить и Бюргера. 24-летний голландец перешел в «Хоффенхайм» из «Сток Сити» за 4 миллиона евро и стал одним из символов возрождения команды.

Бюргер — универсальный полузащитник: жесткий, мощный, отбирает мячи, забивает и создает моменты, при этом умеет играть в пас. Именно он — одна из причин, по которым «Хоффенхайм», еще недавно боровшийся за выживание, теперь находится в зоне еврокубков.

Альбер Самби Локонга globallookpress.com

Но лучший трансфер — снова на севере. Без Альбера Самби Локонги в центре поля — и его четырех голов — «Гамбург» был бы в очень сложном положении.

А так команда уверенно держится в нижней части середины таблицы, и те 300 тысяч евро, которые клуб заплатил за бельгийца «Арсеналу», выглядят образцом точечной и блестящей селекции.

Самое неудачное празднование гола

Для «Магдебурга» год выдался тяжелым. Весной команда выпала из борьбы за повышение из второй Бундеслиги, а теперь барахтается на дне таблицы, глядя в лицо угрозе вылета в третью лигу.

Райан Гриб globallookpress.com

В начале декабря, однако, появился луч света — жизненно важная победа над «Гертой» на Олимпийском стадионе. «Магдебург» вел 1:0 на девятой добавленной минуте, когда Райан Гриб убежал один на один и забил второй мяч, окончательно сняв все вопросы о победителе.

26-летний Гриб рванул к гостевому сектору, чтобы отпраздновать гол вместе с болельщиками, и по пути перепрыгнул рекламный щит. Чего он не знал, так это того, что за щитом скрывается трехметровый обрыв — и что в следующий миг он буквально провалится в никуда.

К счастью, с Грибом все было в порядке. Неловко — безусловно, но, выбравшись обратно, он смог посмеяться над произошедшим. Увы, арбитр чувства юмора не разделил. Судья показал Грибу желтую карточку за празднование — пятую в сезоне, — и форвард был дисквалифицирован на следующий матч.

Самое «бундеслиговское» событие 2025 года

Бойкот атмосферы на трибунах — мощная демонстрация того, насколько много значит единство болельщиков.

Когда стало известно, что в начале декабря в Бремене состоится конференция министров внутренних дел земель Германии (IMK), на которой планировалось обсуждение усиленных мер безопасности для болельщиков — включая внедрение ИИ-систем распознавания лиц на стадионах, именные билеты и ускоренные запреты на посещение матчей, — фанатские объединения по всей стране восприняли это как посягательство на свои свободы и выступили единым фронтом.

Марш фанатов в Лейпциге globallookpress.com

Сначала — организованный марш в Лейпциге, где более 20 тысяч болельщиков из более чем 50 клубов вышли на улицы центра города за день до последнего в году матча сборной Германии против Словакии.

Затем — по всей стране, в формате бойкота атмосферы на стадионах, о котором заговорил весь футбольный мир.

Первые 12 минут матчей трибуны молчали. Без барабанов, без капо, без пиротехники. Стартовые отрезки игр проходили под звуки эха, кашля и редких выкриков с поля — так болельщики предельно ясно напомнили о своем вкладе в идентичность немецкого футбола.

Баннер на «Фольксваген-Арене» в Вольфсбурге globallookpress.com

«Soll das die Zukunft des Fussballs sein»? — «Это и есть будущее футбола»? — гласили баннеры на трибунах.

Все надеются, что нет. И если нет, то, как и в случае с инвесторской сделкой DFL ранее, это станет еще одной победой фанатского движения.

Что думают немцы о своих шансах на чемпионате мира?

Чем ближе турнир, тем меньше уверенности. Отчасти это связано с тем, что форма сборной не получила развития после окончания чемпионата Европы.

С лета 2024 года команда пережила череду уходов ( Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер) и травм ( Марк-Андре тер Стеген, Кай Хаверц, Тим Кляйндинст, Джамал Мусиала), что серьезно ударило по стабильности и помешало выстроить химию. В итоге снова проявились старые тактические «призраки».

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Германия испытывает проблемы при обороне в переходных фазах, выглядит уязвимой в центре защиты, а качество создания моментов заметно снизилось. Все эти проблемы существовали еще до назначения Юлиана Нагельсмана в 2023 году — и возвращению ни одной из них никто не рад.

Даже отбор на чемпионат мира дался с большим трудом, несмотря на слабых соперников. По-настоящему убедительной команда Нагельсмана выглядела лишь в последнем матче — разгроме Словакии со счетом 6:0, который и обеспечил путевку на турнир.

Немецкая спортивная публика склонна к тревожности, а воспоминания о вылетах на стадии группового этапа ЧМ-2018 и ЧМ-2022 все еще свежи. За последние полтора года поводов для оптимизма было немного.

Но ситуация должна измениться в новом году. Все травмированные игроки — включая сверхважного Мусиалу — должны вернуться в строй до или вскоре после зимней паузы, а прорыв Карля также способен добавить уверенности.

Лучший перформанс на трибунах

В невероятно плотной конкуренции, насыщенной пиротехникой, этот перформанс просто покорил. В августе голкипер «Униона» Фредерик Рённов в третий раз подряд был признан игроком года в клубе, и «Ан дер Альтен Фёрстерай» отметил это событие по-настоящему креативной акцией.

«Держись за свою любовь», — гласил баннер под изображением. Это название песни группы Ton Steine Scherben.

Тифо болельщиков «Униона» в честь Фредерика Рённова globallookpress.com

И хотя это уже не Бундеслига, работа болельщиков «Арминии» Билефельд на Олимпийском стадионе перед финалом Кубка Германии — после чудесного пути команды по турниру (победы над «Ганновером», «Унионом», «Вердером» и «Байером») — тоже заслуживает внимания, даже если в тот день «Штутгарт» оказался сильнее.