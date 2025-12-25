LiveSport.Ru вспоминает главные футбольные события 2025 года.

Доминирование «ПСЖ»

2025 год прошёл под знаком превосходства «ПСЖ». Тотальное преимущество парижан на внутренней арене — это обыденное явление уже больше 10 лет. Календарный год команда Луиса Энрике начала с победы над «Монако» в матче за Суперкубок Франции (1:0), который стал 11-м за последние 12 лет. Свой 11-й с 2013 года титул чемпиона Франции «ПСЖ» оформил за 6 туров до конца сезона. Внутренний требл был сделан после завоевания 8-го Кубка Франции из 10 последних.

Однако катарские шейхи, купившие «ПСЖ» в 2011 году, грезили, прежде всего, об успехах на международной арене. И вот после многочисленных неудач все звезды для парижан сошлись в 2025 г. Им покорилась Лига чемпионов, хотя путь к «ушастому» трофею мог завершиться еще на стадии 1/8 финала, когда судьба противостояния с «Ливерпулем» решилась в серии пенальти на «Энфилде». Но победителями вышли французы, которые дальше прошли «Астон Виллу», «Арсенал» и в финале разобрали «Интер» (5:0).

До конца года «ПСЖ» забрал еще два трофея — Суперкубок УЕФА и Межконтинетальный кубок. И оба они были добыты по итогам серий пенальти (с «Тоттенхэмом» и «Фламенго», соответственно). Единственным не покорившимся турниром для парижан стал клубный чемпионат мира, где они в решающей встрече уступили «Челси» (0:3).

Отечественным любителям футбола должно быть особо приятно, что непосредственное участие в этих триумфах французского клуба принимал вратарь сборной России Матвей Сафонов. 4 отраженных пенальти в серии с «Фламенго» — в истории!

Дембеле получил «Золотой мяч»

Вполне естественно, что приз лучшему футболисту года вручили ключевому игроку команды, которая выиграла почти все, что можно. Усман Дембеле в сезоне-2024/25 принял участие в 53 матчах, в которых забил 35 голов и сделал 16 голевых передач. Не стоит еще забывать, что к 28 годам он, будучи членом сборной Франции, уже является золотым и серебряным призером чемпионата мира.

Усман Дембеле globallookpress.com

Победа Дембеле — красивая история, достойная киноадаптации. Талантливый футболист по молодости имел серьёзные проблемы с дисциплиной, соблюдением режима и питанием. Это приводило к частым травмам и пропускам игр. Но Усман повзрослел, взялся за ум и добился получения самой престижной индивидуальной награды в современном футболе.

В борьбе за «Золотой мяч» Дембеле опередил, прежде всего, 18-летнего вундеркиндера «Барселоны» Ламина Ямаля. Но испанский юнец без награды не остался — второй год подряд его признали лучшим молодым (в возрасте до 21 года) футболистом мира.

Прошлогодний победитель, опорный полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри не участвовал в голосовании, поскольку большую часть сезона пропустил из-за разрыва «крестов». А вот вингер мадридского «Реала» Винисиус, который в 2024 г. уступил испанцу какой-то 41 балл и обещал для победы сделать «в 10 раз больше», занял лишь 16-е место. Это дало «королевскому» клубу основание для того, чтобы продлить бойкот церемонию. Думается, он будет отменен только если следующей осенью награду возьмёт Киллиан Мбаппе.

Клубный чемпионат мира в новом формате

С 17 июня по 4 июля 2021 года города США принимали матчи клубного чемпионата мира, который впервые прошёл в новом формате. Главные нововведения — расширение числа участников до 32 команд, перенос матчей с декабря на июнь, изменение частоты с ежегодного на раз в 4 года. Этими изменения в ФИФА пытались не только «сделать футбол по-настоящему глобальным», но и повысить престиж турнира, который не особо интересовал массового зрителя, а потому — не приносил значительных доходов.

Критики очередной новации Джанни Инфантино пытались донести свое мнение, что этот турнир только растягивает для футболистов календарь, у них увеличивается количество матчей, но сокращается время на отдых, что приводит к частым травмам. Но своё решение в ФИФА не изменили.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Победителем КЧМ стал «Челси», который в финале обыграл «ПСЖ», еще в первом тайме забив три безответных мяча (3:0). По сути, турнир в США стал подтверждением давно известного факта: сильнейший клубный футбол — в Европе. Исключениями разве что стали победы саудовского «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити» и бразильского «Флуминенсе» над «Интером» в 1/8 финала.

Участвующим командам пришлось ужаться, сократить предсезонку, но эти неудобства были щедро компенсированы десятками миллионов долларов. А суммы призовых у финалистов вообще составили 9-значные числа («Челси» — 114,6 млн долл., «ПСЖ» — 106,9 млн долл.).

Об успешности КЧМ судить сложно: было много «проходных» игр с низкой посещаемостью. Но при этом нужно учитывать, что футбол — не самый популярный вид спорта в США, а многие матчи начинались в неудобное (дневное) время. В то же время встречи с топ-вывесками собирали на трибунах приличную аудиторию (более 60 тысяч). Да и к экранам в разных частях мира прильнули многочисленные болельщики.

АПЛ и «Ливерпуль» побили трансферные рекорды

Английская Премьер-Лига продолжает оставаться тем национальным чемпионатом, который генерирует наибольшие в футбольном мире доходы. Благоприятная финансовая обстановка позволяет клубам АПЛ развернуться на трансферном рынке по полной программе: в совокупности летом 2025 года они потратили на трансферы 3,56 млрд евро. Для сравнения: все остальные 76 команд из топ-5 лиг вместе израсходовали меньше.

Наибольший вклад в эти расходы внес, как ни странно, действующий чемпион Англии. «Ливерпуль» приобрел новичков на общую сумму 483 млн евро, что стало новым мировым рекорд. Ранее за одно трансферное окно больше всего потратил другой английский клуб — «Челси» летом 2023 г. купил футболистов на 464 млн евро.

Большая часть денег у «Ливерпуля» ушла на трёх игроков атаки:

Александер Исак — у «Ньюкасла» за 144 млн евро;

— у «Ньюкасла» за 144 млн евро; Флориан Вирц — у «Байера» за 125 млн евро;

— у «Байера» за 125 млн евро; Юго Экитике — у «Айнтрахта» за 95 млн евро.

«Мерсисайдцы» не просто разбрасывались деньгами, а придерживались рационально выбранной стратегии. Кто-то из игроков ушел, у кого-то о себе начинает говорить возраст, поэтому приобретение новых футболистов была объективной необходимостью. Да и с финансовым «фэйр-плей» у «Ливерпуля» проблем не было.

Однако сейчас скорее можно сказать, что «Ливерпуль» с летними трансферами промахнулся: в АПЛ Исак, который часть матчей пропусти из-за повреждений, оформил 2+1, а Вирц вообще — 0+1. Сама команда после 17-го тура с 29-ю очками занимает пятую строчку и отстает от лидирующего «Арсенала» на 10 баллов.

Одни звездные ветераны покинули свои клубы

Уходящий год выдался «урожайным» на расставание топ-клубов со своими легендами, у которых, тем не менее, желание гонять мяч по газону не пропало. Один из таких — Лука Модрич.

Хорват, выступающий за «Реал» с 2012 года, весной говорил, что его мечта — завершить карьеру в «королевском» клубе. Да и новый наставник «сливочных» Хаби Алонсо также хотел бы сохранить опытного полузащитника в команде ещё на один год. Но боссы «Реала» пожелали начать «новую эру» команды, поэтому отказалось продлевать договор с хавбеком, которому в сентябре исполнилось 40 лет.

Лука Модрич globallookpress.com

Зато от Луки не отказался «Милан», который в прошлом сезоне пролетел мимо еврокубков. Сейчас «россонери» под руководством Массимилиано Аллегри и с Модричем, который играет почти без замен, идут вторыми в Серии А в одном очке от «Интера».

На Апеннинский полуостров (точнее говоря, в Неаполь) также отправился Кевин де Брюйне. В июне ему исполнилось 34 года, последние сезоны он все чаще получал травмы и все меньше соответствовал требованиям Гвардиолы по физической подготовке. Поэтому хавбек принял решение уйти после окончания контракта с «Манчестер Сити».

Бельгийский полузащитник принял предложение «Наполи». Но в конце октября он снова получил травму — разрыв двуглавой мышцы правого бедра. Теперь раньше февраля его на поле мы не увидим.

Прогнозы и ставки на футбол

В Италии продолжает «пылить» Джейми Варди. Легенда «Лестера» покинул команду после вылета «лис» в Чемпионшип. Под конец летнего трансферного окна 38-летний форвард пополнил состав новичка Серии А «Кремонезе». На данный момент команда замыкает первую десятку, а Варди в ноябре был признан игроком месяца.

Более предсказуемым путем пошла другая возрастная звезда. Томас Мюллер, отдавший «Баварии» 18 лет карьеры, оказался не нужен клубу. Однако желание продолжить завоевывать трофеи у немецкого нападающего никуда не делось. Его следующим клубом стал «Ванкувер Уайткэпс» — действующий чемпион Канады. В декабре был близок главный трофей MLS, но канадцы в финале проиграли «Интер Майами» (1:3).

Другие — повесили бутсы на гвоздь

Не все готовы повторять такие подвиги в столь преклонном для футболистов возрасте. В связи с этим в 2025 году ряд знаменитых игроков ушли на спортивную «пенсию»:

Марсело (37 лет) — один из символов «Реала», доминирующего в 2010-х гг.; карьеру завершил в составе родного «Флуминенсе»;

— один из символов «Реала», доминирующего в 2010-х гг.; карьеру завершил в составе родного «Флуминенсе»; Пепе Рейна (43 года) — многолетний вратарь «Ливерпуля», чемпион мира и Европы в составе сборной Испании, а карьеру завершил в «Комо», но как Зидан (удалением в последнем матче);

— многолетний вратарь «Ливерпуля», чемпион мира и Европы в составе сборной Испании, а карьеру завершил в «Комо», но как Зидан (удалением в последнем матче); Тоби Алдервейрелд (36 лет) и Ян Вертонген (38 лет) — два защитника, которые вместе составляли основу оборону «Тоттенхэма» (в 2015-2020 гг.) и сборной Бельгии, синхронно закончили с футболом, пусть и в разных командах (в «Антверпене» и «Андерлехте», соответственно);

и — два защитника, которые вместе составляли основу оборону «Тоттенхэма» (в 2015-2020 гг.) и сборной Бельгии, синхронно закончили с футболом, пусть и в разных командах (в «Антверпене» и «Андерлехте», соответственно); Матс Хуммельс (37 лет) — правый защитник чемпионской сборной Германии 2014 г., который трижды совершал переходы между «Баварией» и «Боруссией» (Дортмунд), а карьеру закончил в «Роме».

Еще один известный игрок, к сожалению, покинул не просто спортивный, а земной мир.

Трагическая гибель Диогу Жоты

3 июля 2025 года мировой футбол потрясла ужасная новость: нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота, находясь за рулем автомобиля, попал в ДТП. Выжить ему и его младшему брату Андре не удалось.

Диогу Жота globallookpress.com

Этот год складывался для Жоты успешно: чемпионство с «мерсисайдцами», победа в Лиге Наций со сборной, сыгранная буквально 22 июня свадьба. Но отпуск, который он проводил в Испании, завершился трагедией. Следователи установили, что футболист совершал обгон, и в это время лопнула шина, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и загорелся. Диогу было 28 лет, его брату — 26.

Клубы, футболисты, федерации, эксперты, тренеры не остались в стороне от трагедии и выразили соболезнования. «Ливерпуль» сообщил, что выведет из обращения 20-й номер, под которым выступал нападающий, а также выплатит его семье оставшуюся по действующему контракту часть зарплаты — 17 млн евро.

Месси и Роналду продолжают брать трофеи

Нам посчастливилось больше 20 лет наблюдать за выступлением таких выдающихся футболистов, как Криштиану Роналду и Лионель Месси. А останавливаться они не собираются.

В июне 2025 года сборная Португалии, капитаном которой был Роналду, в финале Лиги наций УЕФА в серии пенальти обыграла Испанию (2:2, 5:3 пен.). С «Аль-Наср» у португальца пока не очень складывается: после победы в Арабской лиге чемпионов в августе 2023 г. трофеев у команды не было. Но это не помешало Криштиану в июне 2025 года подписать с клубом новый контракт на 2 сезона с общей зарплатой 418 млн евро.

Месси, в свою очередь, под конец 2025 года обновил собственный же рекорд по числу завоеванных за карьеру трофеев. Теперь их 48. Дело случилось в плей-офф MLS. Сначала аргентинец в составе «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Сити» (5:1) и завоевал приз за победу в Восточной конференции. В главном финале Лионель помог двумя голевыми передачами выиграть у «Ванкувер Уайткэпс» (3:1).

Гарри Кейн выиграл первый трофей

Поднять трофей над головой наконец-то удалось одному из главных бомбардиров современности. Как бы Гарри Кейн, выступая за «Тоттенхэм» и сборную Англии, ни выигрывал бомбардирские гонки, стать вместе с командой победителем какого-то турнира ему не удавалось.

Гарри Кейн globallookpress.com

Для того, чтобы прервать бестрофейную серию, англичанин летом 2023 г. перешёл в «Баварию» — команду, которая в Германии редко в какой год оставалась без трофея. Но, видимо, приход Кейна сильно повлиял на мюнхенцев, которые в течение 2 лет ничего не выигрывали. Только в мае «Бавария» вернула себе золото Бундеслиги, а через три месяца еще выиграла Суперкубок Германии.

Гельштат закрыт, но утолить голод Кейна до побед эти два титула вряд ли смогут. Так что форвард продолжит тащить к вершинам и «Баварию», и сборную Англии.

«Тоттенхэм» взял первый за 17 лет титул

В один год с Кейном, но порознь свою серию без титулов прервал «Тоттенхэм». Вообще, сезон у «шпор» в чемпионате Англии шёл из рук вон плохо. В итоге они заняли 17-е место. Да, в 13 очках от «Лестера», который стал 18-м, но зона вылета была очень близка.

Во внутренних кубках лондонцы триумфа не достигли. В отличие от Лиги Европы. Причем в финале второго по значимости еврокубка «Тоттенхэму» противостоял другой неудачник английского сезона — «Манчестер Юнайтед». В итоге минимальную победу одержали «шпоры», которые ничего не выигрывали, начиная с Кубка английской лиги 2008 г. А последний еврокубок они завоевывали аж 41 год назад.

Казалось бы, такой успех должен был воодушевить коллектив на новые свершения. Но руководство клуба в межсезонье уволило главного тренера Анге Постекоглу. Вместо него назначили Томаса Франка, который ранее возглавлял «Брентфорд». Пока что нынешний сезон далек от возвращения «Тоттенхэма» в английскую элиту: команда к рождественским праздникам подошла, занимая 14-е место.