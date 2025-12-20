Матвей Сафонов провёл за «ПСЖ» четыре матча подряд.LiveSport.Ru рассказывает, как российский голкипер воспользовался временным выбытием основного конкурента из строя и какие у него теперь шансы на то, чтобы закрепиться в статусе первого номера парижан.

Возвращение царя

Осенью 2025 г. одной из главных тем, вызывавших беспокойство у российских болельщиков, было игровое время Матвея Сафонова в «ПСЖ». А точнее говоря, его отсутствие. После победного финала Кубка Франции, состоявшегося аж 24 мая, вратарь сборной России в стартовый состав парижан не попадал.

В межсезонье команду пополнил Люка Шевалье, которому главный тренер Луис Энрике (любитель четкой иерархии во вратарских вопросах) сразу же доверил статус безусловного первого номера. Кто знает, сколько бы Матвей еще просидел в запасе, если бы не Ламин Камара. Дело в том, что 29 ноября полузащитник «Монако» в матче 14-го тура Лиги 1 совершил грубый подкат против французского вратаря, который получил повреждение лодыжки.

И вот россиянин, проведший в запасе 28 матчей «ПСЖ» подряд, наконец-то получил место в стартовом составе. Матвей воспользовался предоставленным шансом по максимуму: пока Шевалье восстанавливался, оформил два «сухаря» в играх против «Ренна» в Лиге 1 (5:0) и «Атлетика» в Лиге чемпионов (0:0).

После возвращения француза в заявку «ПСЖ», Сафонов продолжил выходить на поле: в матче чемпионата Франции с «Мецем» (3:2) и в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 3:1 пен.). И его игра в последней встрече стала по-настоящему исторической.

«ПСЖ» по ходу матча упустил минимальное преимущество, и после 120 минут пришлось провести серию пенальти. Сафонов отбил 4 удара подряд и помог французам выиграть трофей, который лично для него стал 6-м за время выступления в Париже. Одним словом, «Царь» (как любят говорить иностранцы про российских футболистов).

Матвей Сафонов globallookpress.com

В итоге именно Матвей, ставший первым вратарем в истории, кто сумел отразить 4 пенальти сделать в матче на турнире ФИФА, был признан лучшим игроком финала. Секрет успеха — в подготовке. Перед началом серии и перед каждым ударом Сафонов рассматривал полотенце с карточками, где была собрана основная информация об особенностях исполнения 11-метрового каждым игроком из «Фламенго»: рабочая нога, номер, национальность и последние исполненные пенальти.

Вероятно, вратарь «ПСЖ» изучал данные очень тщательно. Он ждал удар Педро и остался по центру при пенальти Лео Перейры. Такое ощущение, будто бы он видел нашу предматчевую тренировку. Стоит его похвалить за такую игру. Филипе Луис главный тренер «Фламенго»

Автором такой шпаргалки наверняка является тренер вратарей «ПСЖ» Борха Альварес. Подобным образом парижане готовили Люку Шевалье к пенальти в матче за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» (2:2, 4:3 по пенальти). Тогда француз отбил лишь один удар, но серия все равно закончилась победой «ПСЖ».

Венгер бы ставил Сафонова, а Энрике от ответов уходит

Фотографии Сафонова в воздухе (после последнего отбитого удара его качала вся команда за исключением украинского защитника Ильи Забарного) и с кубком в руках появились на первых полосах главных футбольных газет и сайтов мира. Такой перформанс не мог не возобновить дискуссии о том, кто больше заслуживает места в воротах «ПСЖ» — Сафонов или Шевалье.

Люка Шевалье globallookpress.com

Луис Энрике признался, что впервые увидел, чтобы голкипер отбил четыре пенальти, и отметил продемонстрированные Матвеем профессионализм и характер. Однако от ответа на заданный уже на послематчевой пресс-конференции вопрос о возможности смены основного вратаря испанец ушёл.

Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Сейчас время отпраздновать этот трофей, поздравить всех — и тех, кто играл, и тех, кто не играл, — и порадоваться за наших болельщиков. Мы хотим продолжать творить историю. Но прямо сейчас нам просто нужно наслаждаться этим моментом. Луис Энрике главный тренер «ПСЖ»

Тем не менее, в клубе явно довольны игрой россиянина. В частности, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи назвал выступление Сафонова великолепным и порадовался, что у парижан два вратаря топ-уровня. Энрике, в свою очередь, чуть позже добавил, что у «ПСЖ» есть три топ-вратаря, включив в этот список 19-летнего Ренато Марина.

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш отметил, что Матвей — отличный парень, который шутит со всеми, и потрясающий человек что на поле, что за его пределами. Капитан парижан Маркиньос назвал Сафонова вратарем, который может придать уверенности.

Хавбек Уоррен Заир-Эмери, в свою очередь, заявил, что «ПСЖ» нужны именно такие футболисты, как Сафонов, который хорошо влился в команду, всегда выкладывается на полную и быстро выучил французский язык. Последнее подтвердилось в интервью, которое Сафонов после исторического финала дал на чистом французском. Немудрено — с момента перехода Матвей занимался изучением языка 2-3 раза в неделю.

В отношении россиянина комплиментарно высказываются многие эксперты и журналисты. В частности, бывший голкипер «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон назвал Сафонова талантливым вратарем, а экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прямо заявил, что Матвею теперь нужно играть в большем количестве матчей. С именитым тренером согласен бывший защитник «ПСЖ» Ален Рош, по мнению которого Сафонов заслужил свое место еще на несколько недель.

Известный французский журналист RMC Даниэль Риоло, размышляя над вратарским вопросом в «ПСЖ», предположил, что Шевалье на тренировках не показывает высокого уровня.

Он находится в состоянии психологической подавленности, он разочарован началом сезона и совершенно уязвим. И вдобавок ко всему, есть парень [Сафонов], который голоден и считает, что ему следовало бы играть больше. Теперь Шевалье должен собраться. Профессиональный футбол — спорт не для слабаков. Даниэль Риоло журналист RMC

При этом буквально накануне финала Межконтинентального кубка, L’Equipe инсайдил, что ряд влиятельных людей в «ПСЖ» на фоне трудностей Шевалье в начале сезона предлагали создать конкуренцию между вратарями. Но Энрике отказался от этой идеи: он ценит тактическую подкованность 24-летнего голкипера и навык игры ногами и собирается сохранить за ним статус основного вратаря, поскольку для сохранения стабильного уровня ему необходима постоянная игровая практика.

Луис Энрике globallookpress.com

По мнению журналиста L’Équipe Жозе Барросо, несмотря на хорошие матчи в исполнении Сафонова, наставник «ПСЖ» не хочет постоянно что-то менять и создавать конкуренцию на последнем рубеже. А вот в издании Sports Illustrated выразили мнение, что можно ожидать изменений в иерархии вратарей «ПСЖ», поскольку Шевалье не удалось по-настоящему заставить замолчать своих критиков, а Сафонов сумел его уверенно подменить.

Бог дал, Бог и взял

По информации французских журналистов, Шевалье тяжело воспринял, что не сыграл с «Фламенго». У голкипера пропала уверенность, что все козыри в его руках, но он намерен изменить ситуацию для себя к лучшему. Тем более, судьба вернула ему должок.

Через 2 дня после победы в финале Межконтинентального кубка пресс-служба «ПСЖ» сообщила, что Сафонов во время матча получил перелом левой руки и по меньшей мере пропустит от трех до четырех недель. Точно, как это произошло, неизвестно. Но Энрике предположил, что вратарь получил повреждение после третьего пенальти. Если это так, то Матвей еще два удара отразил с травмой. Видимо, адреналин, который вырабатывался во время серии пенальти, позволил отбивать удары, не чувствуя боли.

Сам вратарь унывать не собирается:

Продолжаем работать и идти дальше. На этом нельзя останавливаться. И, вы же знаете, что бы ни случилось, меня не сломать. Матвей Сафонов вратарь «ПСЖ»

Позитивный момент в этой ситуации состоит в том, что значительная часть периода, который предварительно выделен для восстановления Сафонова, приходится на двухнедельные рождественско-новогодние каникулы. Перед ними парижане проведут всего один матч, где изначально планировалось выпустить Шевалье.

ФК «ПСЖ» globallookpress.com

Для понимания, какие матчи российский вратарь может пропустить далее, приведем расписание игр «ПСЖ» в ближайший месяц:

«Вандея Фонтене» — «ПСЖ» (Кубок Франции, 20 декабря);

«ПСЖ» — «Париж» (Лига 1, 4 января);

«ПСЖ» — «Марсель» (Суперкубок Франции, 8 января);

«ПСЖ» — «Лилль» (Лига 1, 16 января);

«Спортинг» — «ПСЖ» (Лига чемпионов, 20 января).

В борьбе за место в составе нет мелочей. Достигнутый успех важно было закрепить во время тренировочного процесса. А этой возможности Матвей в ближайшее время будет лишён.

Кроме того, странной показалась реакция Энрике на известие о травме россиянина:

Никто не желает ничего плохого, однако именно в такие моменты многому учишься. Это карма. Он очень хорошо отыграл четыре матча. И жизнь говорит ему, что нужно отдохнуть, восстановиться и принять ситуацию. Он скоро вернётся в строй. Луис Энрике главный тренер «ПСЖ»

Причём здесь карма? Разве Сафонов сделал что-то плохое, чтобы заслужить перелом руки? И действительно ли нужен отдых голкиперу, который в составе своей команды не выходил на поле больше полугода? В общем, лучше бы испанский специалист ограничился словами поддержки.

Резюмируя тему борьбы за место в воротах «ПСЖ», стоит сказать, что Матвей свой ход сделал и показал, что готов играть за парижан. Теперь мяч на стороне Шевалье. Совершит ли он ошибки в ближайших матчах? Только они могут заставить тренерский штаб подумать о смене своих приоритетов по составу команды.