Финал Межконтинентального кубка стал для ПСЖ не демонстрацией силы, а проверкой на устойчивость. Париж снова не выглядел командой, которая безусловно превосходит соперника, снова не закрыл матч в основное время — и всё же забрал трофей. Ничья 1:1 и победа в серии пенальти принесли клубу шестой титул за год, а главным героем вечера стал Матвей Сафонов.

Результат матча ПСЖ Париж 1:1 Фламенго Рио-де-Жанейро 1:0 Хвича Кварацхелия 38' 1:1 Жоржиньо 62' пен. 2:1 Нуну Мендеш 120' пен. 3:1 Витор Феррейра 120' пен. 3:2 Николас де ла Крус 120' пен. ПСЖ: Матвей Сафонов, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис ( Quentin Ndjantou 106' ), Дезире Дуэ ( Усман Дембеле 78' ), Хвича Кварацхелия ( Ибраим Мбайе 91' ), Ли Кан Ин ( Сенни Меюлю 35' ) Фламенго: Агустин Росси, Алекс Сандро, Леонардо Перейра, Лео Ортис, Гильермо Варела, Хорхе Карраскаль ( Педро Родригес 56' ), Гонсало Плата ( Самуэл Лино 108' ), Жоржиньо ( Николас де ла Крус 74' ), Эрик Пульгар, Бруно Энрике ( Луис Араужо 90' ), Хиорхьян де Арраскаета ( Сауль Ньигес 74' ) Жёлтые карточки: Фабиан Руис 32', Витор Феррейра 44', Вильян Пачо 85' — Жоржиньо 20', Алекс Сандро 23', Эрик Пульгар 64', Гонсало Плата 90+5', Сауль Ньигес 96', Жуниньо 120'

Статистика матча 9 Удары в створ 2 8 Удары мимо 4 62 Владение мячом 38 10 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 15 Фолы 16

«ПСЖ» начал встречу в привычном для себя режиме, с длинных владений и постоянного присутствия на половине поля «Фламенго». Луис Энрике снова сделал ставку на высокий темп и перегруз флангов, рассчитывая рано вскрыть оборону бразильцев. Но быстро стало понятно, что матч пойдёт по сценарию последних недель, когда идей хватает, а завершения — нет.

«ПСЖ» — «Фламенго» globallookpress.com

Эпизод с отменённым голом Фабиана Руиса выглядел почти символом всей игры. Ошибка Росси, пустые ворота, мгновенная радость и пауза на ВАР, после которой выяснилось, что мяч вышел за лицевую. «ПСЖ» не растерял контроль, но начал играть с ощущением, будто ему постоянно не хватает последнего шага. «Фламенго» не боялся европейского гиганта, встречал парижан в плотных единоборствах и почти не рисковал.

Под занавес тайма «ПСЖ» всё-таки дотерпел до гола, который случился скорее благодаря постоянному давлению, чем яркой атаке. Прострел Дуэ, неудачное касание Росси — и грузин получил самый простой момент в матче. Казалось, «ПСЖ» наконец нашёл ключ к бразильской обороне и дальше станет только спокойнее, но история финала на этом только начиналась.

Гол Хвичи afp.com

Париж устаёт, «Фламенго» сранивает

После перерыва матч стал медленнее и тяжелее. «Фламенго» добавил в агрессии, чаще вступал в отбор в центре, а «ПСЖ» постепенно терял ритм. Команда Энрике по-прежнему владела мячом, но всё чаще упиралась в собственную неторопливость и усталость после изматывающего года.

Пенальти в ворота Сафонова — ещё один эпизод, который многое сказал о состоянии команды. Контакт Маркиньоса с де Арраскаэтой был не столько грубой ошибкой, сколько следствием запоздалой реакции. Жоржиньо уверенно сравнял счёт, и игра окончательно вышла из-под контроля «ПСЖ». Дальше были подходы, замены, редкие вспышки Дембеле и Барколя, но ни одна из них не выглядела ключевой.

Гол Жоржиньо afp.com

В дополнительное время футбола было немного, получилась получасовая проверка на терпение. Обе команды, как это часто бывает, больше боялись проиграть, чем стремились выиграть. «ПСЖ» в пассивном режиме всё ещё искал момент, «Фламенго» — шанс дотянуть до пенальти. Так и вышло.

Сафонов выигрывает шестой титул «ПСЖ» за год

Выбор Луиса Энрике в пользу Сафонова перед финалом спорно воспринимался перед матчем, но оправдался на сто процентов уже после финального свистка. Российский вратарь не просто выиграл серию пенальти — он сделал это так, как никто раньше. Четыре пенальти подряд в турнирах ФИФА до этого не отражал никто!

Сафонов тащит пенальти globallookpress.com

Сафонов не метался, не падал по углам заранее. Он тянул паузы, внимательно смотрел на разбег и, как позже показали на повторах, идеально воспользовался шпаргалкой от тренера вратарей. Сауль Ньигес пробил с запасом, но слишком читаемо. Педро попытался решить силой — Сафонов вытащил и этот мяч. Дембеле и Барколя параллельно не забивали свои удары, но Матвей Сафонов не планировал в этот вечер проигрывать — и взял удары Лео Перейры и Луиса Араужо. Игроки «ПСЖ» и сами били не очень, по итогу реализовали всего два пенальти в серии, но и этого хватило для победы.

Для российского вратаря, который начинал сезон исключительно на лавке, этот матч стал заявкой на куда более серьёзный статус. Сафонов и раньше играл неплохо за «ПСЖ», но сейчас он буквально выиграл трофей для команды, без его сейвов «Фламенго», скорее всего, увёз бы титул в Бразилию.

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова на руках после матча afp.com

«ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок, но, очевидно, не решил своих проблем. Они тянутся ещё с весны и, наверное, не решатся до конца сезона, учитывая плотность. Команда снова не дожала менее грозного соперника, спасла абсолютно уникальная игра вратаря в серии пенальти. Есть ощущение, что в этом сезоне Парижу такие вспышки нужны будут регулярно, если «ПСЖ» хочет выиграть вторую подряд ЛЧ.

Шесть трофеев за календарный год — достижение историческое, и оно останется в статистике. Но финал с «Фламенго» скорее подтвердил усталость команды, чем её неоспоримое превосходство. Париж уходит на небольшую паузу с кубком в руках и с пониманием, что следующий этап сезона будет ещё требовательнее и раскалённее.