История Юссуфы Мукоко могла стать сказкой о восхождении юного гения, но обернулась чередой разочарований — GOAL анализирует, что пошло не так.

«Есть один молодой игрок, выступающий за дортмундскую "Боруссию" — Юссуфа Мукоко», — говорил Самюэль Это’о в интервью GOAL в октябре 2020 года, отвечая на вопрос о том, кого он хотел бы видеть следующим большим приобретением «Барселоны».

«Ему 15 лет, и для меня он — следующий топ-игрок после [Лионеля] Месси. По мере того, как Месси становится старше, можно было бы прекрасно подготовить будущее "Барселоны"».

На тот момент Юссуфа Мукоко еще не провел ни одного матча за основную команду дортмундцев, но уже считался одним из самых известных молодых игроков Европы. Все благодаря невероятной статистике на юношеском уровне: 141 гол в 88 матчах за «Боруссию». С самого начала своего футбольного пути он ставил перед собой амбициознейшие цели.

«Моя цель — стать профессиональным игроком в Дортмунде, выиграть Лигу чемпионов с "Боруссией" и получить "Золотой мяч"», — заявил Мукоко в интервью Sport BILD, когда ему было всего 13 лет. Первую задачу он выполнил уже на следующий день после 16-летия, а ко второй был очень близок в сезоне-2023/24 под руководством Эдина Терзича.

Однако сейчас уже можно с уверенностью сказать: «Золотой мяч» Мукоко не получит. Два сезона назад он провел всего 18 минут на поле в ходе дортмундского похода к финалу Лиги чемпионов, а кампанию-2024/25 отыграл в аренде в «Ницце» — новый тренер Нури Шахин не рассчитывал на форварда.

Так называемый «африканский Месси» не сумел перезапустить карьеру и в Лиге 1, из-за чего дортмундцам пришлось искать покупателя на постоянной основе. Им стал «Копенгаген».

В июне Мукоко оформил трансфер в датский клуб за €5 млн, завершив девятилетнюю историю с «Боруссией» без полноценного прощания с болельщиками. И теперь главный вопрос: как его карьера на «Сигнал Идуна Парк» могла рухнуть столь стремительно?

«Нам повезло, что он у нас есть»

Дебют Мукоко за «Боруссию» стал историческим событием. 21 ноября 2020 года тогдашний наставник дортмундцев Люсьен Фавр выпустил его на последние пять минут матча против «Герты» (5:2), заменив самого Эрлинга Холанна. Так Юссуфа стал самым молодым игроком в истории клуба, вышедшим на поле в Бундеслиге.

После финального свистка Эрлинг Холанн признался...

Я бы с удовольствием сыграл рядом с ним. Думаю, сейчас это самый большой талант в мире. Ему 16 лет и один день — это невероятно. У него впереди большая карьера. Нам повезло, что он у нас есть. Эрлинг Холанн бывший нападающий «Боруссии» Дортмунд

И действительно, у Мукоко, казалось, было все: взрывная скорость, великолепная техника, хладнокровие и врожденное голевое чутье.

Вскоре Холанн получил возможность сыграть с ним в одной команде. Уроженец Камеруна до конца года переписал еще два рекорда — стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, а затем и самым юным автором гола в Бундеслиге.

Свой первый мяч он забил эффектно: мощным ударом в касание буквально «прошил» сетку ворот «Униона», сравняв счет после передачи Рафаэла Геррейру.

В декабре Фавра сменил Эдин Терзич, который продолжил доверять Мукоко, хотя чаще выпускал его со скамейки. К началу апреля на счету подростка было уже 15 матчей за основную команду, однако затем он получил серьезную травму стопы в расположении молодежной сборной Германии (U21), что прервало его прорывной сезон.

Эпизодическая роль

Та травма стала лишь первой в череде неудач для Мукоко. Она же лишила его возможности сразу произвести впечатление на Марко Розе, который возглавил «Боруссию» после завершения временного периода Эдина Терзича в июне 2021 года.

К началу нового сезона Юссуфа восстановился полностью, но Розе уже сделал ставку на Дониелла Малена как на запасного форварда за спиной Холанна. В итоге Мукоко провел всего 484 минуты в кампании‑2021/22, лишь однажды выйдя в стартовом составе в Бундеслиге. Свою роль сыграла и хроническая мышечная проблема.

Единственным по-настоящему ярким моментом стал победный гол в ворота «Герты» в последнем туре сезона. Мукоко блестяще пробил в дальний угол мимо вратаря, вызвав восторг на трибунах и одновременно оставив болельщиков в недоумении: почему он не играл чаще?

После матча Розе попытался сгладить ситуацию, заявив журналистам...

Думаю, Муки не удовлетворен сезоном в целом и своим игровым временем. Я всегда говорил, что вижу в нем огромный талант. Но ему еще нужно прибавлять в некоторых компонентах. Если он останется здоров и мы продолжим двигаться этим путем вместе, уверен, он сделает следующий шаг. Он уже это доказывал — и снова показал (против «Герты»), выйдя на замену. Марко Розе бывший главный тренер «Боруссии» Дортмунд

Мукоко действительно сделал этот шаг, но уже не при Розе, которого уволили всего через шесть дней после того, как «Боруссия» завершила сезон с отставанием в восемь очков от чемпиона — «Баварии».

«Огромный шаг вперед»

Эдин Терзич был утвержден главным тренером «Боруссии» на постоянной основе после увольнения Марко Розе, а Эрлинг Холанн перебрался в «Манчестер Сити» за 60 миллионов евро.

На замену норвежцу из «Аякса» пригласили Себастьена Алле, но у ивуарийца во время предсезонной подготовки диагностировали рак яичка — и Терзич остался без классического центрфорварда.

Ситуацию усугубила травма пальца у 20‑летнего новичка Карима Адейеми в самом начале кампании‑2022/23. Это открыло дорогу Мукоко, который получил шанс поддержать основного нападающего Дониелла Малена — и юный воспитанник академии ухватился за возможность обеими руками.

В первых 12 матчах Бундеслиги Мукоко набрал 10 результативных действий, включая великолепный гол в игре против «Баварии» (2:2). Именно тот удар стал отправной точкой для камбэка «Боруссии» и сделал Юссуфу самым молодым автором гола в истории «Дер Класикер» — в возрасте 17 лет и 322 дней.

Затем он оформил дубль в домашнем матче с «Бохумом» (3:0) и стал самым молодым игроком, достигшим отметки в 10 голов в Бундеслиге. Терзич тогда отметил, что его подопечный сделал «огромный шаг вперед».

С этим согласился и тогдашний главный тренер сборной Германии Ханси Флик, включив Мукоко в заявку на зимний чемпионат мира в Катаре.

Турнир, впрочем, обернулся провалом для Германии: команда вылетела уже на групповом этапе после сенсационного поражения от сборной Японии. Флик подвергся критике за то, что выпустил Мукоко лишь на 90-й минуте того матча, однако для самого форварда это все равно стало историческим моментом — он стал самым молодым игроком в истории сборной Германии, сыгравшим на чемпионате мира.

Два шага назад

К сожалению, за тем самым «огромным шагом вперед» для Мукоко последовали сразу два шага назад. После возвращения в «Боруссию» его результативность резко упала, и к концу января он потерял место в стартовом составе команды Терзича.

Затем Мукоко получил разрыв связок голеностопа в выездном матче против «Вердера» (2:0) и выбыл примерно на шесть недель. К началу апреля он вернулся в строй, но почти одновременно восстановился и Себастьен Алле, из-за чего молодому форварду вновь пришлось довольствоваться ролью игрока ротации до конца сезона.

За исключением важного победного гола в ворота «Униона», этот отрезок оказался для Мукоко очередным разочарованием. Чемпионской медали Бундеслиги он так и не получил: «Боруссия» подарила титул «Баварии» после шокирующего провала в последнем туре против «Майнца».

Новые неприятности настигли Мукоко уже в расположении молодежной сборной Германии на чемпионате Европы-2023. В матче первого тура против сборной Израиля (1:1) он не реализовал пенальти на последних минутах и после этого подвергся отвратительным расистским оскорблениям.

Вскоре нападающий получил мышечную травму и выбыл из строя, а Германия в итоге заняла последнее место в группе C, уступив Чехии и Англии.

Сожжённые мосты

Перед чемпионатом мира Мукоко связывали с «Барселоной», «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», поэтому в январе «Боруссия» поспешила продлить с ним контракт еще на два года. Однако уже к старту сезона-2023/24 в клубе, по сообщениям, пришли к выводу, что он больше не является «неприкасаемым» активом.

Причиной стала не только потеря формы, но и летнее подписание результативного форварда Никласа Фюллькруга из «Вердера». В итоге Мукоко остался в команде, но откатился на роль третьего нападающего — позади Фюллькруга и Малена. При этом постоянные проблемы с коленом практически вывели из игры Алле.

За кампанию Мукоко провел 27 матчей, забивая в среднем раз в 126 минут, но лишь шесть раз выходил в старте. По какой‑то причине Терзич утратил доверие к нему, несмотря на то, что «Боруссия» опустилась на пятое место в Бундеслиге, и будущее форварда стало предметом серьезных обсуждений.

Летом 2024‑го агент Мукоко Патрик Уильямс дал неудачное интервью инсайдеру Фабрицио Романо…

У Юссуфы огромный потенциал, который, к сожалению, он не смог показать в прошлом сезоне. Перед подписанием контракта ему многое обещали, но это не было реализовано. Его всегда интересовали только игра и развитие, а не то, о чем писали в СМИ. Не секрет, что есть достаточно клубов, которые верят в его качества и хотят видеть его у себя. Сейчас мы изучаем интерес из Англии, Испании и Франции. Патрик Уильямс агент Юссуфы Мукоко

Естественно, в Дортмунде были в ярости от публичных комментариев агента и не стали препятствовать развитию событий. В тот момент Мукоко фактически сжег все мосты с клубом, который воспитал его, после чего был отправлен в аренду в «Ниццу» на сезон-2024/25.

«Совершенно новое начало»

Соглашение с «Ниццей» включало опцию выкупа за €18 млн, однако Мукоко забил всего два мяча в 22 матчах Лиги 1, поэтому решение не активировать этот пункт никого не удивило. В последних 14 турах он вообще не выходил на поле, а главный тренер Франк Эз признал в марте, что Юссуфа просто не делает достаточно, чтобы пробиться в состав.

Он хорошо тренируется, но это непросто. У нас шесть, семь, восемь игроков в атаке. Если они не могут проявить себя, забивать и отдавать передачи… мне приходится делать выбор, я не могу бесконечно возвращать игроков в состав. Франк Эз бывший главный тренер «Ниццы»

Печальная реальность заключалась в том, что Мукоко утратил ту дерзость и бесстрашие, которые делали его таким ярким на старте карьеры в Дортмунде.

В июне он вернулся на «Сигнал Идуна Парк», но лишь для того, чтобы «Боруссия» оформила его окончательный уход. Проблема заключалась в том, что к тому моменту его рыночная стоимость упала до минимума. Новый шанс в одном из топ-5 чемпионатов Европы выглядел маловероятным, и «Боруссия» без колебаний согласилась на скромное предложение «Копенгагена».

Когда прошлым летом Мукоко официально представили в качестве игрока чемпиона Дании, в воздухе чувствовалась легкая грусть. Сам нападающий также испытывал смешанные чувства, о чем откровенно рассказал в прощальном интервью клубному сайту «Боруссии».

Сейчас в моей груди бьются два сердца. Нелегко прощаться с таким клубом, как «Боруссия», ведь команда, тренеры, персонал и потрясающие болельщики всегда будут значить для меня очень многое. С другой стороны, после трудного года во Франции пришло время полностью начать с чистого листа — в новом месте, с оптимизмом и огромными амбициями. «Копенгаген» дает мне все возможности для этого. Я хочу поблагодарить всю семью «Боруссии»: я всегда буду вашим болельщиком и надеюсь еще увидеться в Лиге чемпионов. Юссуфа Мукоко нападающий «Копенгагена»

Искупления пока нет

Юссуфе всего 21 год, и теоретически у него еще есть шанс вернуться на топ-уровень. Но за последние два года уверенность в себе была полностью утрачена, и «Копенгаген» казался подходящим местом, чтобы восстановить силы.

К сожалению, первый сезон в Дании стал большим разочарованием. Да, на бумаге 11 голов в 35 матчах во всех турнирах выглядят относительно достойно, но шесть из них пришлись на Кубок Дании.

В чемпионате Мукоко выглядел бледно: всего четыре гола и одна результативная передача. В Лиге чемпионов он и вовсе не отметился ни одним результативным действием. Более того, воспитанник дортмундцев до сих пор не сумел закрепиться в стартовом составе команды Якоба Нееструпа.

Низшей точкой стал сенсационный выездной матч Лиги чемпионов против «Карабаха» (0:2). Мукоко был заменен уже в перерыве, успев за тайм лишь 10 раз коснуться мяча и отдать три точные передачи.

«Я сам себе самый строгий критик. Я понимаю, что это не мой уровень. Просто был не мой день. Я бы сам себя заменил», — признался он после игры.

Отвечая на вопросы о неудачах в чемпионате, форвард сказал...

Наверное, все ожидали, что я приеду в Данию и начну разрывать лигу, но за последние два года я почти не играл по 90 минут. А потом вдруг выходить на поле каждые три дня — это серьезное испытание. Юссуфа Мукоко нападающий «Копенгагена»

Если в октябре это оправдание еще выглядело убедительно, то спустя полгода — уже нет.

Сейчас все более вероятным кажется сценарий, при котором Мукоко так и не раскроет свой потенциал. И это большая потеря не только для Германии, но и для футбола в целом. Похоже, что его менталитет не соответствует тому уровню таланта, которым он, безусловно, обладает.