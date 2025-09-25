«Золотой мяч»-2025: кого засудили, а кого переоценили?

22 сентября 2025 г. состоялась организуемая журналом «France Football» 69-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира — «Золотой мяч». О том, кто стал лауреатом, а кто остался без наград, рассказывает LiveSport.Ru.

Номинанты и прогнозы

22 сентября всё внимание в мировом футболе было обращено на Париж. Там в театре «Шатле» в 69-й раз прошла церемония вручения футбольного «Оскара» — «Золотого мяча», которым награждают лучшего футболиста мира по итогам минувшего сезона.

За полтора месяца до самого мероприятия издательства журналов «France Football» и «L’Equipe» совместно отобрали 30 претендентов. Уже второй год подряд без номинаций остались Лионель Месси и Криштиану Роналду, между которыми, в основном, разворачивалась борьба за «Золотой мяч» последние 15 лет. Также в список номинантов не попал прошлогодний победитель Родри, но у полузащитника «Манчестер Сити» была «уважительная причина» — большую часть сезона испанец пропустил из-за травмы «крестов».

Букмекеры сразу определили однозначного фаворита «Золотого мяча». Им стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, вероятность победы которого оценили в 80%. Ближайшим преследователем француза назвали полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля (25%), а на третье место поставили нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (5,9%). Кроме того, эксперты и суперкомпьютеры в число главных претендентов на получение «Золотого мяча» включили полузащитника «ПСЖ» Витинью и вингера «Барселоны» Рафинью.

По большей части список номинантов «Золотого мяча» — 2025 сюрпризов не вызвал. За исключением разве что одного имени — 28-летний центральный полузащитник «Наполи» и сборной Шотландии Скотт Мактоминей годом ранее считался списанным резервистом «Манчестер Юнайтед», но после переезда в Италию футболист совершил ренессанс: стал чемпионом Италии и признан лучшим игроком сезона в Серии А.

Будут — не будут

Помимо того, кто станет победителем и в каком порядке будут расположены футболисты в итоговом рейтинге, не меньшую интригу вызывал вопрос, кто посетит церемонию, а кто её пропустит. Так, несмотря на то, что «Золотой мяч» вручали в столице Франции, а из состава «ПСЖ» было выбрано наибольшее число номинантов (девять), представители парижан могли пропустить церемонию.

Награждение ФК «ПСЖ» как лучшего клуба года globallookpress.com

Дело в том, что 21 сентября в Марселе должен был состоятся матч 5-го тура Лиги 1 между местным «Олимпиком» и «ПСЖ». Но игру отложили на день из-за штормовых предупреждений. Это поставило парижский клуб перед выбором: отправится на матч в полном составе или сформировать делегацию на церемонию.

В итоге было принято решение, что на вручении «Золотого мяча» из игроков «ПСЖ» будут присутствовать Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Жоау Невеш. Остальные номинанты вместе с тренером Луисом Энрике отправились на лазурный берег. Но там «ПСЖ» потерпел первое поражение в сезоне — 0:1.

А вот мадридский «Реал» хотя и мог отправить своих представителей в Париж, но не стал этого делать. Бойкот «королевского» клуба продолжается второй год. В 2024 году «Реал» отказался от посещения церемонии, когда стало известно, что награда не достанется Винисиусу.

Публично мадридцы заявляли, что изменения, которые произошли в последние годы, снизили престиж и востребованность награды. Напомним, начиная с 2022 года «France Football» вручает награду за достижения в течение не календарного года, а сезона. Также изменилось жюри: теперь оно состоит из 100 журналистов (по одному из стран топ-100 рейтинга ФИФА). А с прошлого года одним из организаторов награды стал УЕФА, с которым у «Реала» давние счёты.

30 лучших футболистов сезона-2024/25

«Золотой мяч» не был бы «Золотым мячом» без недовольных результатами голосования. Конечно, по большей части, это связано с тем, что болельщики поддерживают игроков своих клубов, но в ряде случаев подавляющее большинство наблюдателей недоумевали от заниженного / завышенного места того или иного футболиста. Церемония 2025 года не стала исключением.

30. Майкл Олисе («Бавария»);

29. Флориан Виртц («Байер»);

28. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

27. Деклан Райс («Арсенал»);

26. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).

Более того, как только началось оглашение итоговых результатов, многие в очередной раз стали обвинять голосование в неадекватности. В частности, 30-е место занял нападающий «Баварии» Майкл Олисе. Перейдя из «Кристал Пэлас», французский вингер провел очень стабильный и ровный сезон, сумев за 55 матчей забить 20 голов и отдать 23 передачи, за что заслужил звание лучшего игрока мюнхенского клуба, который вернул себе золото чемпионата Германии.

Майкл Олисе globallookpress.com

Также удивило 26-е место Эрлинга Холанна. Да, «Манчестер Сити», оставшись без трофеев, провёл худший сезон за несколько последних лет. Однако норвежец, который в голосовании «Золотого мяча» в 2023 году занял второе место, а в 2024 году — пятое место, продолжил выступать на своём феноменальном уровне (34+5 в 48 матчах), что в общем-то и позволило «горожанам» попасть в топ-3 АПЛ.

25. Дензел Думфрис («Интер»);

24. Фабиан Руис («ПСЖ»);

23. Джуд Беллингем («Реал»);

22. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);

21. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд);

20. Лаутаро Мартинес («Интер»);

19. Жоау Невеш («ПСЖ»);

18. Скотт Мактоминей («Наполи»);

17. Роберт Левандовски («Барселона»);

16. Винисиус Жуниор («Реал»).

Главный регресс за минувший сезон продемонстрировали игроки «Реала». В прошлом году «Золотой мяч» пророчили Винисиусу Жуниору, но бразилец проиграл считанное количество очков Родри и стал лишь вторым. Нападающий после обидного проигрыша обещал сделать «в 10 раз больше», но он так невразумительно провёл сезон-2024/25, что даже 16-е место кажется высоковатым. Поэтому новости о готовности «Реала» расстаться с форвардом уже не удивляют.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Кроме того, сразу 20 позиций потерял Джуд Беллингем. Возможно на их игру повлияло появление в «Реале» Киллиана Мбаппе, который однозначно считается главной звездой команд. Но нельзя не отметить, что «Реал» в минувшем сезоне ничего не выиграл.

15. Виктор Дьёкереш («Спортинг»);

14. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

13. Гарри Кейн («Бавария»);

12. Хвича Кварацхелия («Наполи» / «ПСЖ»);

11. Педри («Барселона»).

Хвича Кварацхелия провёл неплохой сезон. Но, кажется, что 12-е место в итоговом рейтинге «Золотого мяча» было обеспечено зимним переходом из «Наполи» в «ПСЖ». По крайней мере, видеть грузина выше Гарри Кейна, который снова стал лучшим бомбардиром национального чемпионата (с 26 голами) и наконец-то выиграл долгожданный трофей (Бундеслигу), странно.

Гарри Кейн globallookpress.com

Довольно многих удивило 11-е место Педри. Испанец, будучи системообразующим игроком «Барселоны», которая выиграла все внутренние трофеи, оказался вне топ-10, хотя некоторые эксперты даже включали его в первую пятёрку. Полузащитника называют чуть ли не новым Иньестой и Хави в одном лице. И неспроста — он выступает как мотор и мозг «Барселоны» одновременно, у которого невозможно отобрать мяч.

10. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

9. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

8. Коул Палмер («Челси»);

7. Килиан Мбаппе («Реал»);

6. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

5. Рафинья Диас («Барселона»);

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

У большинства вызвало вопросы включение в топ-10 Коула Палмера, который последние полсезона в АПЛ отличился лишь однажды и в целом смотрелся блекло. Видимо, журналистам запомнилось последнее: хавбек своими результативными действиями в финальных матчах привёл «Челси» к победе в Лиге конференций и Клубном чемпионате мира, хотя назвать эти турниры статусными пока нельзя.

Возмущения вызвало лишь 5-е место вингера «Барселоны» Рафинья. Бразилец принял участие в 57 матчах, за которые, не забывая отрабатывать в обороне, достиг невероятного показателя результативности: 34 гола и 35 передач. Он стал главным бомбардиром (13 голов) и диспетчером (8 передач) Лиги чемпионов. Так что, в основном, сложилось мнение о том, что это «ограбление» и «издевательство».

Ламин Ямаль globallookpress.com

Почему так произошло? Многие сошлись во мнении, что руководство «Барселоны» выбрало в качестве своего фаворита Ламина Ямаля. Именно 18-летнего футболиста перед церемонией пиарили больше всего. Помимо успехов в составе каталонского клуба, «второй Месси», как уже успели прозвать Ямаля, вместе со сборной Испании выиграл чемпионат Испании. Но в итоге испанец занял 2-е место.

Ямаль опередил почти всех, в том числе полузащитника «ПСЖ» Витинью, который занял 3-е место. Он совершил не так много результативных действий, но благодаря именно его перехватам «ПСЖ» возвращал себе владение и продолжал атаковать соперников. Но всё же на первый план обычно выходят игроки атаки.

Первое место занял нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. Организаторами награды являются французы, поэтому упустить возможность наградить французского футболиста они просто не могли. Тем более, Дембеле действительно заслужил. Здесь и клубные успехи (победы в Лиге чемпионов, в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, а также серебро Клубного чемпионата мира), и личные достижения (53 матча, 35 голов, 16 передач).

Остальные награды и женский футбол

С учётом того, как «ПСЖ» провёл сезон-2024/25, неудивительно, что парижане одержали победы ещё в трёх номинациях. Сам клуб был признан лучшим, награду лучшего тренера получил Луис Энрике, а приз имени Льва Яшина (т. е. лучшему вратарю) — Джанлуиджи Доннарумма, который летом стал игроком «Манчестер Сити».

Раз Ямаль стал вторым в общем рейтинге «Золотого мяча», то вполне логично, что он выиграл приз имени Раймона Копа лучшему молодому игроку — причем уже второй раз подряд. Отец испанского футболиста дал амбициозное обещание: «Следующий год — наш». С такими заявлениями не повторить бы ему судьбу Винисиуса. Об этом он вряд ли думал, раз после церемонии провел запланированную заранее масштабную вечеринку.

Трофей Герда Мюллера, которым награждают лучшего бомбардира сезона с учетом голов за клуб и сборную, был вручен нападающему сборной Швеции Виктору Дьокерешу. Выступая в сезоне-2024/25 за «Спортинг», форвард забил 54 гола в 52 матчах, а в составе национальной команды отличился 9 голов.

Еще одним поводом для разговоров о неадекватности голосования респондентов «Золотого мяча» стало определение лучшей футболистки. Ей в третий раз подряд была признана хавбек «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати.

Больше всего возмутило то, что она опередила Алессию Руссо. Англичанка в минувшем сезоне дважды встречалась с Бонмати в решающих матчах и дважды ее обыгрывала: в составе «Арсенала» в финале Лиги чемпионов и в составе сборной Испании в финале чемпионата Европы. Теперь Бонмати сравнивают с Месси, который, по мнению многих, получал «Золотой мяч» скорее за имя, чем за заслуги.

А победительницы в других номинациях выиграли вполне заслужено. Лучшим тренером признали триумфатора Евро — наставника сборной Англии Сарину Вигман. Вратарь англичанок, играющая за «Челси», Ханна Хэмптон признана лучшим голкипером. Лучшим клубом в женском футболе признан «Арсенал».

Если не англичанки, то призы получали футболистки «Барселоны». Нападающий сборной Польши Эва Пайор была награждена как лучший бомбардир минувшего сезона (43 гола в составе каталонцев и 3 гола — за национальную команду). А ее одноклубник 19-летняя Вики Лопес получила приз лучшему молодому игроку.