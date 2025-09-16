«Золотой мяч»-2025: как будет выглядеть топ-10

Уже в следующий понедельник футбольная элита соберется в Париже на церемонии вручения «Золотого мяча» лучшему игроку сезона-2024/25.

Хотя вокруг значимости этой награды до сих пор идут споры, для самих футболистов она остается символом высшего признания.

«Каждый игрок мечтает выиграть "Золотой мяч". Кто говорит обратное — лжет», — признался Ламин Ямаль.

С 2019 года церемония проходит в парижском театре «Шатле», во внутреннем дворике которого возвышаются четыре известняковых сфинкса у фонтана.

Ниже — список футболистов, которые по итогам голосования могут оказаться в топ-10.

1. Усман Дембеле («ПСЖ»)

В прошлом сезоне Дембеле стал лучшим игроком лучшей команды. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы на полке появился «Золотой мяч», усыпанный драгоценными камнями.

До этого момента 28-летний француз считался футболистом с большим потенциалом, которому не хватало стабильности. Более того, он ни разу не попадал даже в шорт-лист из 30 номинантов.

Луис Энрике раскрыл его заново, выдвинув на позицию центрального нападающего. Движение без мяча, дриблинг, резкость и качество ударов сделали Дембеле идеальным наконечником атак звездного состава «ПСЖ».

Килиан Мбаппе, чей уход помог осуществить эту перестановку, не сомневается в праве Дембеле на главный приз. «Если бы решение было за мной, я бы сам отвез награду к нему домой», — сказал экс-нападающий «ПСЖ».

2. Ламин Ямаль («Барселона»)

По логике, Дембеле должен победить благодаря стабильности и командным достижениям. Но если акцент делать на индивидуальных перфомансах на большой сцене, тогда преимущество, возможно, на стороне Ламина Ямаля.

Его 30 результативных действий в Ла Лиге и Лиге чемпионов — весьма впечатляющий показатель. Но важнее то, когда он их совершал: в самые ответственные моменты, когда за ним следил весь футбольный мир.

В Ла Лиге Ямаль дважды блистал в Эль-Класико, забивая в каждой встрече. А в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера» его игра буквально взорвала соцсети. В первом матче он выделялся и дриблингом, и передачами, а гол в том же поединке стал квинтэссенцией его стиля: баланс, ускорение, обводка и мощный закрученный удар в угол.

Эту форму он перенес и в новый сезон: два гола и ассист за «Барсу» в Ла Лиге, плюс три результативных передачи за сборную Испании в сентябрьских матчах.

В 18 лет он, может, и не выиграет «Золотой мяч», но наверняка станет главным претендентом на награду в следующем году.

3. Витинья («ПСЖ»)

При всей атакующей мощи «ПСЖ», фундамент их успеха в Лиге чемпионов заложил именно центр поля. Сердцем этой линии стал Витинья, чья изящная игра на позиции опорника направляла и связывала все комбинации команды.

Хотя формально он — самый глубоко расположенный хавбек в трио, у него всегда было право подниматься выше и создавать моменты.

Именно так произошло в главном матче сезона — финале Лиги чемпионов. Точный пас португальца с угла штрафной вскрыл оборону «Интера» и привел к первому голу. А в эпизоде с третьим голом он проявил себя как универсал: начал атаку глубоко в центре, подхватил эффектный пас Дембеле «пяткой», пронес мяч сквозь свободную зону и отдал передачу под удар Дезире Дуэ.

Витинья завершил прошлый сезон победой в Лиге наций с Португалией. Любопытно, что еще четыре с половиной года назад он получил награду за лучший гол четвертого раунда Кубка Англии, когда поразил ворота «Чорли» дальним ударом за «Вулверхэмптон». Сегодня же его имя среди претендентов на куда более престижный трофей.

4. Рафинья («Барселона»)

Этот список не будет бесконечно чередовать игроков «ПСЖ» и «Барселоны», но обе команды действительно провели выдающийся сезон, и Рафинья тоже заслужил место в числе лучших.

Став лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (13 голов, столько же у Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии») и одновременно игроком сезона в Ла Лиге, он вполне мог бы заявить, что достоин более высокой позиции в рейтинге.

Выступая на правом фланге атаки «Барсы», Рафинья забил 34 гола и сделал 22 результативные передачи во всех турнирах, благодаря чему его команда оформила требл в Испании.

В Европе бразилец тоже сделал провел ряд выдающихся матчей. Его мощный гол в концовке ответной игры с «Интером» в полуфинале казался путевкой в финал, но соперник совершил абсолютно безумный камбэк.

Рафинья обладает всеми чертами зрелищного игрока, совмещая это с самоотверженной работой без мяча.

«Он всегда начинает прессинг. Динамика, которую он привносит в команду, бесценна», — отмечает главный тренер «Барсы» Ханси Флик.

Рафинья — образец современного нападающего, соединяющий индивидуальное мастерство с полной самоотдачей ради команды.

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Даже по высоким меркам Салаха сезон-2024/25 выделяется на фоне остальных. Египтянин сделал 47 результативных действий — больше, чем любой другой игрок в топ-5 европейских лиг.

Его стабильность действительно поражает: он единственный, кто четыре сезона подряд достигал двузначных цифр и по голам, и по ассистам.

Но несмотря на такую постоянную эффективность, в его переполненном трофейном шкафу по-прежнему нет «Золотого мяча».

В 33 года времени, чтобы закрыть этот пробел, остается не так уж и много. Игнорирование Салаха лишь подтверждает, насколько капризно распределяется эта награда.

Слишком многое зависит от успехов в Лиге чемпионов и от случайных эпизодов в плей-офф. Так произошло и в этом году, когда «Ливерпуль» вылетел на стадии 1/8 финала, уступив «ПСЖ» в серии пенальти.

Вероятно, это он снова оставит его без «Золотого мяча». Но Салах, который в юности тратил часы на дорогу к тренировкам, никогда не сдается. «В новом сезоне он постарается выложиться еще сильнее», — отметил главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

6. Ашраф Хакими («ПСЖ»)

Позиция крайнего защитника — пожалуй, самая неблагодарная в контексте борьбы за «Золотой мяч». Слишком далеко от ворот, чтобы набивать впечатляющую статистику, но и недостаточно глубоко, чтобы совершать спасительные подвиги, которыми славятся центральные защитники.

Трент Александер-Арнольд не раз говорил о своей мечте стать первым, но если сюрприз и возможен, то лучший кандидат — именно Ашраф Хакими.

Дело в том, что его стиль вообще мало напоминает классического фулбэка. В прошлом сезоне 26-летний марокканец проводил большую часть времени на половине соперника: ему удалось отличиться в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов.

Хотя его атакующие качества давно известны, Луис Энрике отмечает: «Он становится более универсальным, особенно в обороне». Непопадание Хакими в шорт-лист в 2023 году выглядело удивительным после его ключевой роли в историческом выходе сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022. Сейчас он точно не останется без заслуженного внимания.

7. Коул Палмер («Челси»)

При таком засилье игроков «ПСЖ» в этом списке было бы упущением не отметить Коула Палмера — 23-летнего полузащитника, который разрушил их в единственном финале, проигранном парижанами в прошлом сезоне.

Пусть Клубный чемпионат мира всё еще борется за статус и внимание, «ПСЖ» отнесся к нему серьезно, но в итоге так и не смог ничего противопоставить феноменальной игре англичанина. В финале, который завершился победой «Челси» со счетом 3:0, Палмер оформил дубль и сделал результативную передачу.

В том матче проявились все его сильные качества. Чувство пространства и умные перемещения позволяли ему раз за разом находить бреши в обороне соперника. Второй гол стал шедевром: серия финтов и обманных движений завершилась филигранным ударом в угол, а изящный ассист Жуана Педро показал его выдающееся видение игры.

Этот уровень полностью соответствовал его сезону, пусть и с 18-матчевой серией без голов и ассистов за клуб и сборную. «Коул относится к той категории, которая не похожа на обычных игроков», — считает главный тренер Энцо Мареска.

8. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид)

Прошлый сезон получился для Мбаппе больше личным, чем командным. В активе «Реала» лишь Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок. Это весьма скромный урожай по их меркам.

Часто возникают вопросы, достаточно ли его таланта, чтобы компенсировать минимальную работу без мяча. Но сухие цифры поражают: у француза 44 гола за сезон.

Конечно, на это повлияло расширение календаря: Мбаппе ровел 59 матчей во всех турнирах.

Без крупных трофеев эти невероятные показатели вряд ли принесут «Золотой мяч», но они вполне заслуживают высокое место в итоговом рейтинге.

9. Фабиан Руис («ПСЖ»)

Самый «незаметный» игрок в этом списке, но от этого не менее важный. Фабиан Руис — еще один полузащитник, благодаря которому «ПСЖ» работает как часы. Не такой яркий, как Витинья, но столь же эффективный. В игре Луиса Энрике он уверенно чувствует себя и с мячом, и без.

Испанец почти не теряет мяч, использует мощный корпус, чтобы выигрывать борьбу, и при этом обладает креативной искрой. Он также быстрее, чем кажется: его умные перемещения становятся частью постоянных ротаций в полузащите «ПСЖ», из-за чего за ним трудно уследить.

«Он один из лучших игроков в нашей полузащите. Просто посмотрите, как он взаимодействует с партнерами, играет между линиями и без мяча», — отмечает Луис Энрике.

10. Скотт Мактоминей («Наполи»)

В этом списке и так хватает суперзвезд, поэтому последнее место хочется отдать самому прогрессирующему игроку, чье появление в шорт-листе еще год назад казалось бы полной фантастикой.

После перехода в «Наполи» Мактоминей был признан MVP Серии A. Его умение забивать было видно еще в «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии, но Антонио Конте вывел это качество на совершенно новый уровень, передвинув Скотта на более атакующую позицию в центре.

Решение оказалось судьбоносным: 12 голов в чемпионате, многие из которых — в ключевые моменты. Среди них — важнейший мяч в ворота «Интера» в выездном матче и потрясающий удар «ножницами» против «Кальяри».

Успех Мактоминея — заслуженная награда за смелость покинуть родной клуб и выйти за пределы АПЛ, чтобы перезапустить карьеру. За это он достоин всяческого признания.