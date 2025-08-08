Исак, Уолш, Баркола и другие громкие игнорирования «Золотого мяча»-2025

Премиягод за годом вызывает споры. Иногда — забавные: к примеру, в прошлом году мадридскийбойкотировал церемонию вручения наград после того, какобошелв гонке за главный приз.

По своей сути, этот трофей полон противоречий: он превозносит индивидуализм в командной игре, а голосование, основанное на субъективных оценках, неизменно порождает волну критики. Тем не менее, признание на уровне «Золотого мяча» стало мощным маркетинговым инструментом — и в спортивном, и в коммерческом смысле. Поэтому каждое громкое «невключение» в список номинантов превращается в инфоповод.

Так кто же оказался в числе главных разочарованных по итогам оглашения списка претендентов на «Золотой мяч»-2025 и его многочисленные подкатегории? GOAL разбирает наиболее резонансные упущения.

Брадли Баркола («Золотой мяч»)

Стоит всерьез пожалеть Брадли Баркола. Французский вингер был одним из ключевых игроков в триумфальном сезоне «ПСЖ», оформившем требл — но об этом, кажется, уже все забыли.

Да, нельзя отрицать, что под конец сезона у Баркола наметился небольшой спад — но он точно не выпадал из обоймы на месяцы, как это случилось с Коулом Палмером. И уж тем более не пропускал существенную часть кампании из-за травм, как Эрлинг Холанн.

Брадли Баркола globallookpress.com

Наоборот — Баркола продолжал приносить результат. В финале Кубка Франции он забил дважды в ворота «Реймса», доведя свой общий счет до 21 гола во всех турнирах. А еще — и это важно подчеркнуть — он стал лучшим ассистентом «ПСЖ» в сезоне с 18 результативными передачами.

Тем не менее, не попав в стартовый состав Луиса Энрике на финал Лиги чемпионов, Баркола теперь остался и без места в числе номинантов на «Золотой мяч» — несмотря на то, что по общему числу голевых действий (39) он не уступил даже Ламину Ямалю.

Центральные защитники «ПСЖ» («Золотой мяч»)

Девять игроков стартового состава «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов против «Интера», где французский клуб устроил разгром, вошли в список номинантов на «Золотой мяч». И это абсолютно справедливо. Единственный вопрос — почему в этом списке не оказалось Вильяна Пачо и Маркиньоса?

Пачо провел феноменальный дебютный сезон на «Парк де Пренс». Надежен в обороне, силен в воздухе, хладнокровен с мячом — эквадорец стал настоящей скалой в центре защиты.

Поэтому особенно странно видеть в числе номинантов игроков вроде Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема, которые, несмотря на личный статус звезд, не выиграли ничего значимого и провели далеко не лучшие в карьере сезоны.

Но еще абсурднее выглядит игнор Маркиньоса. Немногие в составе «ПСЖ» заслужили медаль Лиги чемпионов больше, чем бразильский капитан. С 2013 года он был свидетелем — и участником — самых болезненных провалов парижан в еврокубках. И именно через эти поражения он прошел путь становления лидера — того самого, кто наконец повел команду к вершине.

Маркиньос globallookpress.com

Его выверенная игра в обороне, умение начинать атаки и безошибочная работа с мячом (ни один защитник не сделал больше передач в прошлом розыгрыше ЛЧ) стали фундаментом для исторического требла.

Поэтому полное отсутствие признания — для капитана команды, сделавшей невозможное, — выглядит не просто недоразумением, а вопиющей несправедливостью.

Александер Исак («Золотой мяч»)

Похоже, Александера Исака наказали исключительно за то, что он не играл в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Иначе объяснить его отсутствие в списке номинантов на «Золотой мяч» просто невозможно.

Александер Исак globallookpress.com

Шведский нападающий забил больше голов в Премьер-лиге, чем Эрлинг Холанн — при этом норвежец в шорт-листе есть. Более того, именно Исак помог «Ньюкаслу» выиграть первый внутренний трофей за 70 лет, отличившись в Кубке английской лиги против «Челси», «Арсенала» и, что особенно важно, «Ливерпуля».

Кстати, именно мерсисайдцы сейчас отчаянно пытаются подписать шведа за рекордную для британского футбола сумму.

Да, точная трансферная стоимость Исака пока остается предметом споров, но вот с его статусом — одного из лучших центрфорвардов мира прямо сейчас — спорить почти невозможно. Именно поэтому его игнорирование в гонке за «Золотой мяч» вызывает искреннее недоумение.

Омар Мармуш («Золотой мяч»)

В прошлом сезоне только восемь игроков из пяти топ-лиг Европы были напрямую вовлечены в 40 и более голов во всех турнирах. И лишь один из них не получил номинацию на «Золотой мяч». Это Омар Мармуш.

Омар Мармуш globallookpress.com

Разносторонний египетский нападающий разрывал Бундеслигу в первой половине сезона-2024/25, забив 15 мячей в 17 матчах за «Айнтрахт» и добавив к ним еще семь голевых передач. Его блестящая форма привела к громкому трансферу на «Этихад», где он оформил хет-трик уже в третьей игре за «Манчестер Сити» в Премьер-лиге.

Мармуш стал единственным зимним новичком «Сити», который мгновенно усилил команду Пепа Гвардиолы — и, по сути, одним из немногих светлых пятен в непростом сезоне клуба. Так почему же Холанн, проведший рваную и нестабильную кампанию, номинирован на «Золотой мяч», а Мармуш — с лучшим сезоном в карьере — даже не вошел в список?

Кира Уолш («Золотой мяч» среди женщин)

Киру Уолш ни разу не номинировали на «Золотой мяч». Просто вдумайтесь в это. Киру Уолш — двукратную чемпионку Европы в составе сборной Англии, финалистку ЧМ, обладательницу 21 трофея на клубном уровне с «Манчестер Сити», «Барселоной» и теперь уже с «Челси». В ее активе — две победы в Лиге чемпионов, и при этом — ни одной номинации.

Кира Уолш globallookpress.com

И это не изменилось после оглашения списка претенденток на «Золотой мяч»-2025: полузащитница вновь осталась вне игры. Хотя в прошлом сезоне она помогла «Челси» оформить внутренний требл, присоединившись к клубу лишь в январе из «Барселоны», а затем стала одной из самых надежных футболисток сборной Англии на пути к очередному титулу чемпионок Европы.

Всё это, казалось бы, должно было изменить ситуацию. Но нет — Уолш придется еще подождать своего момента. Несмотря на то, что ее вклад давно заслуживает признания.

Милли Брайт («Золотой мяч» среди женщин)

В прошедшем сезоне в составе «Челси», оформившего требл без единого поражения на внутренней арене, было немало ярких фигур. Но Милли Брайт определенно входила в число лучших. Капитан команды надежно держала оборону, пока «синие» выигрывали Суперлигу, Кубок Англии и Кубок лиги, оставаясь непобежденными.

Милли Брайт globallookpress.com

Тем удивительнее, что Брайт не удостоилась должного признания за такой сезон. Сначала она не попала даже в шорт-лист из девяти претенденток на звание Игрока года в WSL, а теперь не оказалась и в списке из 30 номинанток на женский «Золотой мяч».

Отчасти это объяснимо: защитница отказалась от участия в Евро-2025, и на фоне звездных выступлений таких игроков, как Ханна Хэмптон и Клои Келли, выпала из медийного поля.

Тем не менее, факт остается фактом: один из лучших сезонов в ее карьере, выданный на высочайшем уровне, так и остался без награды. И это действительно жаль.

Франко Мастантуоно («Трофей Копа»)

К десяти молодым игрокам, номинированным на Трофей Копа, сложно предъявить какие-либо претензии — каждый из них действительно яркий талант. Но ведь то же самое можно сказать и о Франко Мастантуоно, который вполне вправе почувствовать себя обделенным после того, как не попал в этот список.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

Ведь немногие игроки до 21 года провели более яркий 2025 год, чем 17-летний атакующий полузащитник «Ривер Плейта». 5 июня он стал самым юным дебютантом в истории сборной Аргентины. А уже спустя восемь дней мадридский «Реал» официально объявил о намерении активировать клаусулу в его контракте — €45 млн.

Поэтому решение жюри «Золотого мяча» пройти мимо аргентинца действительно удивляет. Впрочем, у Мастантуоно все впереди — и это не просто красивые слова. Как говорит главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони: «У Франко блестящее будущее».

Пере Ромеу («Трофей Йохана Кройфа»)

Говоря о Пере Ромеу, стоит признать: в Каталонии к нему пока относятся с легким недоверием. Все же 31-летний специалист только что завершил свой первый сезон у руля женской команды «Барселоны».

Но такое восприятие во многом связано не с его работой, а с тем, насколько высока планка у клуба, который в последние годы доминировал в испанском футболе и стабильно доходил до финалов Лиги чемпионов, выиграв три из последних пяти.

Тем не менее, Ромеу в своей дебютной кампании оформил требл на внутренней арене — чемпионат Испании, Кубок Королевы и Суперкубок. В полуфинале Лиги чемпионов его команда уничтожила «Челси» с общим счетом 8:2. Да, в решающем матче в Лиссабоне «Барса» уступила «Арсеналу» 0:1, но достижение команды остается впечатляющим.

Учитывая все это, отсутствие Пере Ромеу среди номинантов на звание тренера года — выглядит, мягко говоря, несправедливым.