ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    10 забытых номинантов на «Золотой мяч»: от Варди до Лукмана

    Когда-то они были в списке лучших футболистов мира

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Золотой мяч Челси Вест Хэм Лестер Сити Саутгемптон Ливерпуль Манчестер Юнайтед Бенфика Аталанта Интер Наполи Серия A Футбол Италии Аякс Эредивизия Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии Лига чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон Брадли БарколаИсак, Уолш, Баркола и другие громкие игнорирования «Золотого мяча»-2025 Даниэль РуисАмбассадор из Боготы. ЦСКА арендует Даниэля Руиса у «Мильонариоса»
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
  • 21:48
    • «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
    Все новости спорта
    Джейми Варди
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейми Варди
    ESPN составил список игроков, которые в разное время входили в число претендентов на «Золотой мяч».
    Поздравляем полузащитника «Наполи» Скотта Мактоминея с попаданием в список 30-ти претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона 2024/25.

    Шотландец проделал впечатляющий путь: еще недавно он считался лишним в «Манчестер Юнайтед» и прошлым летом перешел в «Наполи». Уже в дебютном сезоне он помог неаполитанцам завоевать титул в Серии А, забив 12 мячей и отдав четыре результативные передачи в 34 матчах. За это время он успел стать настоящим кумиром болельщиков.

    Хотя Мактоминей — или, как его ласково прозвали на «Диего Армандо Марадона», МакТерминатор — безусловно, заслужил номинацию на «Золотой мяч», его имя вряд ли приходит на ум, когда речь заходит о самой престижной индивидуальной награде в европейском футболе.

    Именно поэтому мы решили вспомнить других неожиданных и подзабытых претендентов на этот трофей за последние десять лет.

    На фоне многолетнего доминирования Криштиану Роналду и Лионеля Месси в голосовании порой появлялись довольно неожиданные фамилии.

    1. Давид Луис (2014)

    Сразу после позора на домашнем чемпионате мира, где сборная Бразилии проиграла в полуфинале Германии со счетом 1:7 Давид Луис оказался в шорт-листе на «Золотой мяч».

    Давид Луис
    globallookpress.com

    Летом он перешел из «Челси» в «Пари Сен-Жермен» и в итоговом голосовании оказался далеко от вершины.

  • Кто выиграет «Золотой мяч»: Дембеле, Салах или все-таки Ямаль?
  • Лионель Месси и Криштиану Роналду снова не попали в список номинантов
  • Сегодня

    • Главный приз тогда снова забрал Роналду. Тем не менее, Луис вошел в символическую сборную года FIFPro, где оказался вместе со своим партнером по клубу и сборной Тиаго Силвой.

    2. Димитри Пайет (2016)

    Блестящий год в составе «Вест Хэма» (17 голов и 23 результативные передачи в 56 матчах) позволил Димитри Пайету оказаться среди претендентов на «Золотой мяч».

    Димитри Пайет
    globallookpress.com

    Француз набрал одно очко в голосовании — столько же, сколько Тони Кроос и Лука Модрич, — и занял 17-е место. Отставание от победителя Роналду составило целых 744 очка.

    3. Джейми Варди (2016)

    Джейми Варди сыграл ключевую роль в невероятной чемпионской кампании «Лестера» в сезоне 2015/16. Перед началом сезона шансы команды на титул оценивали 5000 к 1. Его попадание в список номинантов на «Золотой мяч» было вполне логичным: форвард, когда-то выступавший в низших лигах, забил 24 гола в 36 матчах АПЛ.

    Джейми Варди
    globallookpress.com

    Вместе с ним в списке оказался и Рияд Марез. Варди финишировал в голосовании выше Златана Ибрагимовича, Поля Погба и Роберта Левандовского, но не смог попасть в тройку — там оказались Роналду, Месси и Антуан Гризманн.

    4. Жоау Феликс (2019)

    Жоау Феликсу не повезло: его попадание в список номинантов на «Золотой мяч» пришлаось на переходный момент между ярким прорывом в «Бенфике» и довольно вялым стартом в мадридском «Атлетико» после громкого трансфера за 126 миллионов евро.

    Жоау Феликс
    globallookpress.com

    Молодой нападающий сборной Португалии, чья карьера с тех пор складывается весьма нестабильно (совсем недавно перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии), в итоговом голосовании разделил последнее место, не набрав ни одного балла.

    5. Душан Тадич (2019)

    Можно с уверенностью сказать, что немало болельщиков «Саутгемптона» удивились, когда бывший игрок их команды Душан Тадич оказался среди номинантов на «Золотой мяч» в 2019 году.

    Душан Тадич
    globallookpress.com

    В свое время серб так и не смог проявить себя в АПЛ и перешел в «Аякс» за 11 миллионов евро. Там он с первого же сезона стал чемпионом Нидерландов и дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов.

  • Если не Дембеле, то кто тогда должен выиграть «Золотой мяч»?
  • У лидера «Пари Сен-Жермен» есть всего лишь несколько конкурентов
  • 17/07/2025

    • Этого оказалось достаточно, чтобы попасть в шорт-лист, но в итоговом голосовании Тадич занял лишь 20-е место, набрав столько же очков, сколько Пьер-Эмерик Обамеянг.

    6. Сесар Аспиликуэта (2021)

    Сесар Аспиликуэта стал одним из пяти игроков «Челси», попавших в список претендентов на «Золотой мяч» в 2021 году (наряду с Жоржиньо, Н'Голо Канте, Ромелу Лукаку и Мейсоном Маунтом) после победы клуба в Лиге чемпионов.

    Сесар Аспиликуэта
    globallookpress.com

    Однако капитан «синих» и надежнейший защитник не получил ни одного балла в голосовании. Победу тогда уверенно одержал Лионель Месси, набрав рекордные 613 очков и завоевав свой седьмой (на тот момент) «Золотой мяч», в том числе благодаря триумфу с Аргентиной на Кубке Америки.

    7. Дарвин Нуньес (2022)

    В 2022 году целая россыпь игроков «Ливерпуля» попала в список претендентов на «Золотой мяч».

    Дарвин Нуньес
    globallookpress.com

    Команда выиграла оба внутренних кубка и едва не опередила «Манчестер Сити» в борьбе за титул АПЛ. Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк — привычные имена в этом списке, но куда неожиданнее вспоминать, что среди претендентов оказался и Дарвин Нуньес.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Уругвайский форвард, перешедший из «Бенфики» за 75 миллионов евро незадолго до объявления списка, был номинирован, в первую очередь, благодаря своей результативности в Португалии (34 гола за сезон). Но все равно немного странно осознавать, что он оказался в одном списке с такими легендами, как Альфредо Ди Стефано и Эусебио.

    8. Андре Онана (2023)

    Андре Онана, на тот момент новичок «Манчестер Юнайтед», попал в список номинантов на «Золотой мяч» уже в своем первом сезоне в Премьер-лиге, несмотря на череду откровенных ошибок и неудачных действий.

    Андре Онана
    globallookpress.com

    На самом деле, признание камерунскому вратарю принесли его выступления за «Интер» в сезоне 2022/23: тогда он помог клубу выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть Кубок Италии, прежде чем перебраться на «Олд Траффорд» за 55 миллионов евро.

  • Левандовский, Рибери и еще пять игроков, не получивших заслуженного «Золотого мяча»
  • Семь великих игроков, которые были бесстыдно ограблены на вручении «Золотого мяча»
  • 30/10/2023

    • В итоговом голосовании Онана набрал два очка и занял 23-е место, опередив Майка Меньяна, который в 2022 году тоже был среди претендентов, но не получил ни одного балла.

    9. Матс Хуммельс (2024)

    С 2017 года имя Матса Хуммельса не появлялось в числе номинантов на «Золотой мяч», но в 2024-м он эффектно вернулся в борьбу за награду, выведя дортмундскую «Боруссию» в финал Лиги чемпионов.

    Матс Хуммельс
    globallookpress.com

    35-летний центральный защитник сборной Германии за это время успел перейти в «Рому», и в итоге разделил 29-е место в голосовании с Артемом Довбиком, который тоже оказался в «Роме» после результативного сезона в «Жироне».

    10. Адемола Лукман (2024)

    Адемола Лукман стал единственным африканцем, попавшим в список номинантов в 2024 году.

    Адемола Лукман
    globallookpress.com

    В первых двух сезонах в составе «Аталанты» он отметился 24 голами и 16 результативными передачами в 52 матчах Серии А.

    Все футбольные трансферы

    Особенно весомым аргументом в его пользу стал хет-трик в финале Лиги Европы против «Байера», но даже он не помог Лукману подняться выше 14-го места. В итоговом рейтинге он оказался между Дани Ольмо и Нико Уильямсом, далеко позади Родри, который стал обладателем «Золотого мяча».

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 14:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лидс — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Окжетпес — Жетысу
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Улытау — Кызылжар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры