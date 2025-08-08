10 забытых номинантов на «Золотой мяч»: от Варди до Лукмана

Поздравляем полузащитника «Наполи» Скотта Мактоминея с попаданием в список 30-ти претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона 2024/25.

Шотландец проделал впечатляющий путь: еще недавно он считался лишним в «Манчестер Юнайтед» и прошлым летом перешел в «Наполи». Уже в дебютном сезоне он помог неаполитанцам завоевать титул в Серии А, забив 12 мячей и отдав четыре результативные передачи в 34 матчах. За это время он успел стать настоящим кумиром болельщиков.

Хотя Мактоминей — или, как его ласково прозвали на «Диего Армандо Марадона», МакТерминатор — безусловно, заслужил номинацию на «Золотой мяч», его имя вряд ли приходит на ум, когда речь заходит о самой престижной индивидуальной награде в европейском футболе.

Именно поэтому мы решили вспомнить других неожиданных и подзабытых претендентов на этот трофей за последние десять лет.

На фоне многолетнего доминирования Криштиану Роналду и Лионеля Месси в голосовании порой появлялись довольно неожиданные фамилии.

1. Давид Луис (2014)

Сразу после позора на домашнем чемпионате мира, где сборная Бразилии проиграла в полуфинале Германии со счетом 1:7 Давид Луис оказался в шорт-листе на «Золотой мяч».

Давид Луис globallookpress.com

Летом он перешел из «Челси» в «Пари Сен-Жермен» и в итоговом голосовании оказался далеко от вершины.

Главный приз тогда снова забрал Роналду. Тем не менее, Луис вошел в символическую сборную года FIFPro, где оказался вместе со своим партнером по клубу и сборной Тиаго Силвой.

2. Димитри Пайет (2016)

Блестящий год в составе «Вест Хэма» (17 голов и 23 результативные передачи в 56 матчах) позволил Димитри Пайету оказаться среди претендентов на «Золотой мяч».

Димитри Пайет globallookpress.com

Француз набрал одно очко в голосовании — столько же, сколько Тони Кроос и Лука Модрич, — и занял 17-е место. Отставание от победителя Роналду составило целых 744 очка.

3. Джейми Варди (2016)

Джейми Варди сыграл ключевую роль в невероятной чемпионской кампании «Лестера» в сезоне 2015/16. Перед началом сезона шансы команды на титул оценивали 5000 к 1. Его попадание в список номинантов на «Золотой мяч» было вполне логичным: форвард, когда-то выступавший в низших лигах, забил 24 гола в 36 матчах АПЛ.

Джейми Варди globallookpress.com

Вместе с ним в списке оказался и Рияд Марез. Варди финишировал в голосовании выше Златана Ибрагимовича, Поля Погба и Роберта Левандовского, но не смог попасть в тройку — там оказались Роналду, Месси и Антуан Гризманн.

4. Жоау Феликс (2019)

Жоау Феликсу не повезло: его попадание в список номинантов на «Золотой мяч» пришлаось на переходный момент между ярким прорывом в «Бенфике» и довольно вялым стартом в мадридском «Атлетико» после громкого трансфера за 126 миллионов евро.

Жоау Феликс globallookpress.com

Молодой нападающий сборной Португалии, чья карьера с тех пор складывается весьма нестабильно (совсем недавно перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии), в итоговом голосовании разделил последнее место, не набрав ни одного балла.

5. Душан Тадич (2019)

Можно с уверенностью сказать, что немало болельщиков «Саутгемптона» удивились, когда бывший игрок их команды Душан Тадич оказался среди номинантов на «Золотой мяч» в 2019 году.

Душан Тадич globallookpress.com

В свое время серб так и не смог проявить себя в АПЛ и перешел в «Аякс» за 11 миллионов евро. Там он с первого же сезона стал чемпионом Нидерландов и дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов.

Этого оказалось достаточно, чтобы попасть в шорт-лист, но в итоговом голосовании Тадич занял лишь 20-е место, набрав столько же очков, сколько Пьер-Эмерик Обамеянг.

6. Сесар Аспиликуэта (2021)

Сесар Аспиликуэта стал одним из пяти игроков «Челси», попавших в список претендентов на «Золотой мяч» в 2021 году (наряду с Жоржиньо, Н'Голо Канте, Ромелу Лукаку и Мейсоном Маунтом) после победы клуба в Лиге чемпионов.

Сесар Аспиликуэта globallookpress.com

Однако капитан «синих» и надежнейший защитник не получил ни одного балла в голосовании. Победу тогда уверенно одержал Лионель Месси, набрав рекордные 613 очков и завоевав свой седьмой (на тот момент) «Золотой мяч», в том числе благодаря триумфу с Аргентиной на Кубке Америки.

7. Дарвин Нуньес (2022)

В 2022 году целая россыпь игроков «Ливерпуля» попала в список претендентов на «Золотой мяч».

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Команда выиграла оба внутренних кубка и едва не опередила «Манчестер Сити» в борьбе за титул АПЛ. Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк — привычные имена в этом списке, но куда неожиданнее вспоминать, что среди претендентов оказался и Дарвин Нуньес.

Уругвайский форвард, перешедший из «Бенфики» за 75 миллионов евро незадолго до объявления списка, был номинирован, в первую очередь, благодаря своей результативности в Португалии (34 гола за сезон). Но все равно немного странно осознавать, что он оказался в одном списке с такими легендами, как Альфредо Ди Стефано и Эусебио.

8. Андре Онана (2023)

Андре Онана, на тот момент новичок «Манчестер Юнайтед», попал в список номинантов на «Золотой мяч» уже в своем первом сезоне в Премьер-лиге, несмотря на череду откровенных ошибок и неудачных действий.

Андре Онана globallookpress.com

На самом деле, признание камерунскому вратарю принесли его выступления за «Интер» в сезоне 2022/23: тогда он помог клубу выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть Кубок Италии, прежде чем перебраться на «Олд Траффорд» за 55 миллионов евро.

В итоговом голосовании Онана набрал два очка и занял 23-е место, опередив Майка Меньяна, который в 2022 году тоже был среди претендентов, но не получил ни одного балла.

9. Матс Хуммельс (2024)

С 2017 года имя Матса Хуммельса не появлялось в числе номинантов на «Золотой мяч», но в 2024-м он эффектно вернулся в борьбу за награду, выведя дортмундскую «Боруссию» в финал Лиги чемпионов.

Матс Хуммельс globallookpress.com

35-летний центральный защитник сборной Германии за это время успел перейти в «Рому», и в итоге разделил 29-е место в голосовании с Артемом Довбиком, который тоже оказался в «Роме» после результативного сезона в «Жироне».

10. Адемола Лукман (2024)

Адемола Лукман стал единственным африканцем, попавшим в список номинантов в 2024 году.

Адемола Лукман globallookpress.com

В первых двух сезонах в составе «Аталанты» он отметился 24 голами и 16 результативными передачами в 52 матчах Серии А.

Особенно весомым аргументом в его пользу стал хет-трик в финале Лиги Европы против «Байера», но даже он не помог Лукману подняться выше 14-го места. В итоговом рейтинге он оказался между Дани Ольмо и Нико Уильямсом, далеко позади Родри, который стал обладателем «Золотого мяча».